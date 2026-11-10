Live TV

Casa Albă, închisă temporar după două incidente de securitate. Un bărbat a intrat cu mașina pe trotuar, altul a sărit peste o barieră

Data publicării:
Casa Albă
Casa Albă. foto Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Casa Albă a fost închisă temporar luni dimineață, după două incidente de securitate produse aproape simultan în apropierea reședinței președintelui american Donald Trump. Un bărbat a intrat cu mașina pe trotuar și a lovit un panou din Parcul Lafayette, în timp ce un altul a sărit peste o barieră de securitate, într-o zonă din apropiere. Amândoi au fost arestați, iar autoritățile consideră că incidentele nu au legătură între ele, relatează NBC Washington.

Primul incident s-a produs în jurul orei locale 10:00 (17:00, ora României), când un autoturism argintiu a ajuns pe o alee pietonală din Parcul Lafayette, situat la nord de Casa Albă, și a lovit un panou cu informații istorice.

Imaginile filmate de un jurnalist de la The Washington Sun arată mașina din care ieșea fum, înconjurată de agenți Secret Service și membri ai Gărzii Naționale. Șoferul a devenit agresiv în momentul intervenției forțelor de ordine, iar agenții au fost nevoiți să îl imobilizeze.

„Șoferul a opus rezistență forțelor de ordine, dar a fost arestat rapid”, a transmis Secret Service într-un comunicat. Nu este clar de ce bărbatul a intrat cu mașina în zona pietonală.

Ca măsură de precauție, echipa de geniști a poliției din Washington a verificat vehiculul pentru a se asigura că nu prezenta niciun pericol. În urma controlului, autoritățile au stabilit că mașina era sigură.

Aproape în același timp, un alt bărbat a sărit peste un gard temporar de securitate, în apropierea intersecției dintre Pennsylvania Avenue și 17th Street, în colțul de nord-vest al Parcului Lafayette.

„Aproximativ în același moment, o a doua persoană a sărit peste o barieră în apropierea colțului de nord-vest al Parcului Lafayette. Și aceasta a fost arestată rapid”, a precizat Secret Service. Bărbatul a fost ulterior transportat la spital, potrivit NBC Washington.

Cele două incidente au determinat activarea măsurilor de securitate la Casa Albă. Jurnaliștilor aflați în complex li s-a cerut să rămână în sala de briefing din Aripa de Vest, iar accesul în zonă a fost restricționat. Măsurile au fost ridicate după aproximativ 30 de minute, iar activitatea a revenit la normal.

Potrivit unei surse familiarizate cu ancheta, citată de NBC Washington, șoferul este acuzat de agresiune cu o armă periculoasă, acuzație legată de utilizarea vehiculului, precum și de agresarea unui polițist. Cel de-al doilea bărbat este acuzat de pătrundere ilegală.

Motivele celor doi suspecți rămân necunoscute, iar ancheta este în desfășurare. Deși incidentele s-au produs aproape simultan și în aceeași zonă, autoritățile consideră că nu există o legătură între ele. Președintele Donald Trump se afla la Casa Albă în momentul incidentelor, potrivit Reuters. 

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
3
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
4
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
Sir Richard Knighton
5
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump speaks in the James Brady Press Briefing Room at the White House Monday, Nov. 9, 2026, in Washington, as Dana White, UFC president and CEO, listens. (AP Photo/Alex Brandon)
Epopeea prezenței șefului UFC la Casa Albă s-a încheiat înainte să înceapă: „Am zero aspiraţii politice", l-a refuzat White pe Trump
arme distrugere in masa coreea de nord
Coreea de Nord își dezvoltă arsenalul militar pe fondul tensiunilor regionale. Ce armă vrea să introducă în dotarea armatei din 2027
Pete Hegseth și Donald Trump
Scandalul de la Pentagon. Trump îi ia apărarea lui Hegseth și îl numește „ratat fără scrupule” pe republicanul care vrea să-l demită
profimedia-0999417666
Trump susține că se fac progrese către încheierea războiului cu Iranul. Replica Teheranului: „Știri false despre discuții imaginare”
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce se schimbă în politica lui Donald Trump după pierderea Camerei Reprezentanților și a Senatului?
Recomandările redacţiei
Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Schimbare radicală de abordare: concesiile pe care le-ar putea face...
alexandru nazare
Cum va arăta bugetul României în 2027. Nazare: „Nu îl putem construi...
craiova liceu isu dolj
Conductă de gaze spartă de muncitori lângă un liceu din Craiova. 200...
x1
Polițiștii care au oprit ucigașul din Cracovia au fost decorați de...
Ultimele știri
„Inclusiv cele pe care nu le facem publice”. Franţa nu exclude niciun tip de ripostă împotriva Iranului, în „scandalul frigiderelor”
Peste un milion de români au accesat portalul Pilonului 2 în 2026. Cum verifici câți bani ai strâns pentru pensie
Scandal uriaș la Kiev: un important general din Servicii a fost reținut pentru răpiri, tortură și rețele ilegale de call-centre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mult mai ușoară pentru 5 zodii până pe 15 noiembrie 2026. Problemele încep să se rezolve, iar...
Cancan
Meteorologii anunță prima „noapte polară” în 2026, în România. Pe ce dată va fi și în ce orașe se va simți
Fanatik.ro
Aymen Boutoutaou la FCSB, 3 milioane de euro! De ce a plătit Gigi Becali atât. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a intrat în negocieri cu o echipă istorică din Anglia! Primul interviu a avut deja loc...
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Pro FM
Sore, senzuală și încrezătoare la 37 de ani. A pozat într-o ținută îndrăzneață, cu un decolteu amețitor, după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Josh Brolin și soția cu 19 ani mai tânără și-au reînnoit jurămintele după 10 ani de mariaj. Ceremonie în...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Joi intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Ordinea în care vin, în funcție de bancă
Digi FM
Ce pensie va primi fiul lui Ion Dolănescu în Costa Rica, după o viață petrecută peste hotare. Dragoș...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...