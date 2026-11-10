Casa Albă, închisă temporar după două incidente de securitate. Un bărbat a intrat cu mașina pe trotuar, altul a sărit peste o barieră

Casa Albă a fost închisă temporar luni dimineață, după două incidente de securitate produse aproape simultan în apropierea reședinței președintelui american Donald Trump. Un bărbat a intrat cu mașina pe trotuar și a lovit un panou din Parcul Lafayette, în timp ce un altul a sărit peste o barieră de securitate, într-o zonă din apropiere. Amândoi au fost arestați, iar autoritățile consideră că incidentele nu au legătură între ele, relatează NBC Washington.

Primul incident s-a produs în jurul orei locale 10:00 (17:00, ora României), când un autoturism argintiu a ajuns pe o alee pietonală din Parcul Lafayette, situat la nord de Casa Albă, și a lovit un panou cu informații istorice.

Imaginile filmate de un jurnalist de la The Washington Sun arată mașina din care ieșea fum, înconjurată de agenți Secret Service și membri ai Gărzii Naționale. Șoferul a devenit agresiv în momentul intervenției forțelor de ordine, iar agenții au fost nevoiți să îl imobilizeze.

„Șoferul a opus rezistență forțelor de ordine, dar a fost arestat rapid”, a transmis Secret Service într-un comunicat. Nu este clar de ce bărbatul a intrat cu mașina în zona pietonală.

Ca măsură de precauție, echipa de geniști a poliției din Washington a verificat vehiculul pentru a se asigura că nu prezenta niciun pericol. În urma controlului, autoritățile au stabilit că mașina era sigură.

Aproape în același timp, un alt bărbat a sărit peste un gard temporar de securitate, în apropierea intersecției dintre Pennsylvania Avenue și 17th Street, în colțul de nord-vest al Parcului Lafayette.

„Aproximativ în același moment, o a doua persoană a sărit peste o barieră în apropierea colțului de nord-vest al Parcului Lafayette. Și aceasta a fost arestată rapid”, a precizat Secret Service. Bărbatul a fost ulterior transportat la spital, potrivit NBC Washington.

Cele două incidente au determinat activarea măsurilor de securitate la Casa Albă. Jurnaliștilor aflați în complex li s-a cerut să rămână în sala de briefing din Aripa de Vest, iar accesul în zonă a fost restricționat. Măsurile au fost ridicate după aproximativ 30 de minute, iar activitatea a revenit la normal.

Potrivit unei surse familiarizate cu ancheta, citată de NBC Washington, șoferul este acuzat de agresiune cu o armă periculoasă, acuzație legată de utilizarea vehiculului, precum și de agresarea unui polițist. Cel de-al doilea bărbat este acuzat de pătrundere ilegală.

Motivele celor doi suspecți rămân necunoscute, iar ancheta este în desfășurare. Deși incidentele s-au produs aproape simultan și în aceeași zonă, autoritățile consideră că nu există o legătură între ele. Președintele Donald Trump se afla la Casa Albă în momentul incidentelor, potrivit Reuters.

Editor : M.I.