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Câștig strategic pentru „Axa Răului”. SUA încheie oficial două decenii de război: ultimele trupe părăsesc Irakul și lasă loc Iranului

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U.S. Army personnel conduct house searches in Salah Ad Din Province during Operation Swarmer, a large-scale air assault with over 50 helicopters and 1,500 U.S. and Iraqi military personnel.
Soldat american în timpul unei operații în Irak. Foto: Profimedia
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Din articol
Un câștig strategic pentru Iran Lipsă de pregătire Victorie pentru „Axa răului” O nouă viață pentru gruparea „Stat Islamic”?

Forțele americane urmează să se retragă din ultimele lor baze din Irak până miercuri, o plecare sărbătorită ca o victorie de către Iran și aliații săi, care au acum o influență profundă în țara unde 4.500 de americani au murit în peste două decenii de război, potrivit Reuters.

Un câștig strategic pentru Iran

Experții irakieni în securitate spun că retragerea – convenită în 2024 sub președintele Joe Biden și realizată de administrația Donald Trump chiar în timp ce acesta poartă război împotriva Iranului – ar putea oferi Teheranului și puternicilor săi aliați mână liberă, permițând în același timp și altor inamici ai SUA să revină, inclusiv gruparea teroritstă Statul Islamic.

Iranul ar putea beneficia strategic de pe urma plecării coaliției, pentru că elimină o prezență militară care ani de zile a acționat ca o contrapondere la influența Teheranului în Irak”, a declarat Jasim al-Bahadli, un analist de securitate irakian specializat în studierea grupurilor șiite armate aliniate cu Iranul.

El a prezis că grupurile milițiene proiraniene nu numai că vor prezenta plecarea ca pe o victorie pentru mișcarea lor, dar „vor căuta să traducă acest impuls într-o influență mai mare asupra securității și a procesului decizional politic”.

Abu Mojtaba al-Yasiri, comandant în cadrul Rezistenței Islamice din Irak, un grup umbrelă de facțiuni armate susținute de Iran, a descris retragerea SUA drept „o victorie istorică pentru grupurile de rezistență islamică irakiene și irakienii onorabili și o înfrângere zdrobitoare pentru proiectul american”

Pe 30 septembrie, vom sărbători închiderea unei pagini negre din istoria Irakului și eșecul ocupației de a-și impune voința asupra țării noastre”, a declarat el pentru Reuters. „Irakul a dovedit că suveranitatea sa nu poate fi asigurată de forțe străine, ci de rezistența și voința poporului său.”

Lipsă de pregătire

Deși plecarea forțelor americane este în general populară în rândul irakienilor, cei care sunt îngrijorați de puterea grupărilor susținute de Iran se tem că retragerea este prematură.

„Credem că Irakul nu este încă pe deplin pregătit să preia dosarul securității în acest moment”, a declarat pentru Reuters Abdulrahman al-Zobaie, un lider tribal sunnit din Fallujah, cândva un bastion al rezistenței antiamericane.

„Toți irakienii aspiră la suveranitate deplină și niciun irakian nu ar contesta acest lucru. Dar cred că toți irakienii se tem de plecarea (coaliției conduse de SUA) în acest fel și crearea unui vid.”

Forțele americane au invadat Irakul în 2003 pentru a-l răsturna pe dictatorul musulman sunnit Saddam Hussein și au continuat să ocupe țara, să instaleze un guvern condus de șiiți și să lupte împotriva insurecției care a durat ani de zile, înainte de a se retrage la sfârșitul anului 2011.

S-au întors mai puțin de trei ani mai târziu pentru a ajuta forțele irakiene să învingă gruparea teroristă sunnită Statul Islamic într-un război major între 2014 și 2017.

Aproximativ de două ori mai mulți americani au murit în „Operațiunea Libertate Irakiană” decât în ​​războiul paralel din Afganistan, care s-a încheiat cu o retragere bruscă a SUA în 2021.

În ultimii ani, Irakul a fost singura țară care a menținut alianțe politice și militare strânse atât cu Statele Unite, cât și cu Iranul, care uneori au folosit teritoriul irakian drept câmp de luptă indirect.

Statele Unite l-au ucis pe un comandant iranian de rang înalt, Qasem Soleimani, ptrintr-un atac asupra aeroportului din Bagdad în 2020. Aliații Iranului au tras în mod repetat asupra bazelor americane, uneori provocând represalii.

În războiul din acest an împotriva Iranului, 7 dintre cei 18 militari americani uciși se aflau în Irak, ultimul fiind un sergent care a murit în timpul detonării controlate a unei drone la o bază din apropierea orașului Erbil, în iulie.

Victorie pentru „Axa răului”

Teheranul, care susține că scopul său final este de a forța forțele americane să părăsească întregul Orient Mijlociu, prezintă retragerea SUA din Irak drept o victorie pentru „axa sa de rezistență” formată și din grupurilor armate aliate din regiune.

„Securitatea durabilă va prevala în Irak” odată ce americanii vor părăsi țara și regiunea, a declarat luni vicepreședintele Comisiei Naționale de Securitate din Parlamentul Iranului, Amir Hayat Moqaddam.

Iranul „salută retragerea trupelor americane din Irak și, fără îndoială, o va sprijini”, a declarat el pentru serviciul de știri parlamentar iranian. „Grupurile de rezistență iau măsuri în prezent, uneori vizând și confruntându-se cu trupele americane.”

Washingtonul a acuzat grupurile de miliții susținute de Iran din Irak că joacă un rol în conflictul mai amplu din Orientul Mijlociu prin lansarea de atacuri asupra țărilor vecine în direcția Teheranului, cel mai recent atacând o conductă petrolieră saudită importantă în această lună. Guvernul de la Bagdad declară că încearcă să limiteze influența acestora.

O nouă viață pentru gruparea „Stat Islamic”?

Unii oficiali din domeniul securității irakiene, atât din guvernul federal, cât și din regiunea semi-autonomă kurdă de nord, spun că retragerea SUA riscă, de asemenea, să ofere o nouă viață luptătorilor grupării Stat Islamic, care, în ciuda înfrângerii autoproclamatului lor califat în urmă cu aproape un deceniu, păstrează o rețea celulară latentă. În perioada lor de apogeu, luptătorii au ocupat o treime din Irak și au ucis mii de oameni.

Lipsa serviciilor secrete americane, a sprijinului logistic și a dronelor va oferi grupării teroriste o șansă de a se reorganiza, a declarat comandantul kurd Sirwan Barzani.

„De mai bine de două săptămâni, am observat mișcări ale celulelor adormite (ale Statului Islamic), după ce presa generală a anunțat că va avea loc o retragere oficială a coaliției internaționale din Irak până la sfârșitul lunii septembrie”, a spus el. „Acest lucru a sporit, în opinia mea, moralul” luptătorilor.

Forțele de securitate irakiene au declarat că o celulă suspectată a Statului Islamic pregătea atacuri sinucigașe care să coincidă cu retragerea. Complotul a scos în evidență îngrijorările că gruparea teroristă este încă capabilă să exploateze lacunele de securitate în ciuda anilor de eșecuri militare, au declarat patru oficiali ai forțelor de securitate și ai Armatei irakiene.

Gruparea Stat Islamic „încearcă să transmită mesajul că este încă puternică și capabilă să lanseze atacuri sângeroase”, a declarat colonelul Khalid al-Bayati, un înalt oficial din domeniul securității în orașul petrolier strategic Kirkuk.

Editor : Ș.R.

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