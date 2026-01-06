Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace îi mulțumește lui Trump pentru capturarea lui Maduro

Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulţumit preşedintelui american Donald Trump pentru „acţiunile curajoase” care, a spus ea, au dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, într-un interviu acordat luni prezentatorului Sean Hannity la Fox News.

Ea a salutat intervenţia SUA în Venezuela ca fiind „un pas uriaş pentru umanitate, pentru libertate şi demnitate umană”. Machado a amintit că în octombrie i-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace lui Trump şi a menţionat că a trebuit să părăsească în secret Venezuela pentru a călători la Oslo pentru a primi premiul, deşi a ajuns prea târziu pentru a participa la ceremonia oficială.

„De fapt, am vorbit cu preşedintele Trump pe 10 octombrie, aceeaşi zi în care a fost anunţat Premiul (Nobel pentru Pace), (dar) de atunci nu (am mai vorbit)”, a declarat Machado la Fox News, primul interviu acordat de lidera opoziţiei venezuelene de când SUA au lansat atacurile asupra Venezuelei şi l-au capturat pe Maduro, potrivit Reuters.

Premiul i-a fost acordat pentru lupta sa împotriva a ceea ce Comitetul Nobel norvegian a numit o dictatură. Machado - în prezent considerată pe scară largă cel mai credibil adversar al preşedintelui venezuelean detronat, Nicolas Maduro - a părăsit Venezuela luna trecută pentru a călători în Norvegia pentru a accepta premiul şi nu s-a mai întors de atunci.

Lidera opoziţiei a declarat că intenţionează să se întoarcă în Venezuela cât mai curând posibil. Fără a specifica locul în care se află, Machado a criticat-o vehement pe fosta vicepreşedintă venezueleană Delcy Rodriguez, care a depus jurământul luni ca preşedinte interimar al Venezuelei, susţinând că a fost „unul dintre principalii arhitecţi ai torturii” atribuite guvernului de la Caracas.

Rodriguez şi-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu Washingtonul, dar Machado consideră că fosta vicepreşedintă este „respinsă” de venezueleni, scrie AFP.

Machado a susţinut că opoziţia pe care o conduce va transforma Venezuela într-un centru energetic pe continentul american, va restabili statul de drept pentru a garanta securitatea investiţiilor străine şi va facilita întoarcerea venezuelenilor care, a spus ea, au fugit din ţară în timpul administraţiei Maduro. Lidera opoziţiei a susţinut că mişcarea sa va câştiga „peste 90% din voturi” în alegeri libere şi corecte.

Cu toate acestea, Trump a refuzat public să o susţină, declarând în weekend că Machado nu are suficient sprijin şi nici nu se bucură de respect în Venezuela pentru a conduce ţara.

Totodată, Trump a exclus organizarea oricărui tip de alegeri în Venezuela în următoarele 30 de zile, declarând într-un interviu acordat NBC că Statele Unite trebuie „mai întâi să pună ţara pe picioare”.

Deşi a afirmat că nu doreşte să se amestece în afacerile politice ale altor ţări, aşa cum SUA au făcut-o în Irak şi Afganistan în anii 2000, Donald Trump şi-a exprimat clar interesul pentru vastele resurse de petrol ale Venezuelei, cele mai mari rezerve dovedite de ţiţei din lume.

