Cât de eficientă este interdicția aplicată de Australia privind accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale online

Când Australia a interzis rețelele sociale în decembrie anul trecut, măsura a fost salutată de activiști ca o victorie esențială în lupta pentru protecția copiilor. În lunile care au urmat, ea a fost folosită ca studiu de caz pentru a ilustra motivele pentru care astfel de interdicții s-ar putea să nu funcționeze, scrie The Times. Acum, este de așteptat ca guvernul să înceapă să aplice măsuri împotriva platformelor sociale online, întrucât s-a constatat că șase din zece copii încă își accesează conturile.

Legea din decembrie a obligat aproximativ zece companii, printre care TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X, YouTube și Twitch, să împiedice copiii cu vârsta sub 16 ani să dețină un cont. Nu există nicio opțiune de derogare pentru părinți, iar companiile riscă amenzi de până la 25 de milioane de lire sterline (echivalentul a circa 29 de milioane de euro, n.r.) pentru nerespectarea legii.

Cu toate acestea, adolescenții pot folosi în continuare rețelele sociale, dar nu cu conturile proprii. Alte servicii, inclusiv platformele de jocuri și de mesagerie, precum WhatsApp, nu sunt incluse în interdicție.

Semnele inițiale indicau succesul măsurii atunci când Julie Inman Grant, comisarul național pentru siguranța online, a dezvăluit că aproximativ 4,7 milioane de conturi ale minorilor au fost eliminate de companiile de tehnologie în prima lună de la intrarea în vigoare a interdicției. Având în vedere o populație de 2,5 milioane de copii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani, acest lucru a arătat, de asemenea, cât de mulți aveau conturi multiple.

De atunci, rapoartele de progres ale lui Grant au arătat clar că „se putea mai bine”. Ea a declarat în martie că „o proporție substanțială de copii sub 16 ani au continuat să dețină conturi, au creat conturi noi sau au trecut de sistemele de verificare a vârstei ale platformelor”.

Platformele tehnologice le cereau copiilor să-și „corecteze” vârsta atunci când se autodeclarau ca având sub 16 ani și le permiteau utilizatorilor să încerce din nou verificarea vârstei după eșecuri. Un raport al KJR, o companie de testare, a constatat că nouă dintre cele zece platforme acceptau pur și simplu cuvântul adolescenților cu privire la vârsta lor și nu solicitau nicio verificare.

Un sondaj comandat de Fundația Molly Rose, organizația caritabilă pentru siguranța online, a constatat că peste 60% dintre copiii australieni foloseau în continuare rețelele sociale după interdicție. Grant a deschis anchete privind Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok și YouTube și se așteaptă să înceapă în curând acțiuni de aplicare a legii.

Inevitabil, copiii au încercat să ocolească legea. Adolescenții foloseau trucuri de machiaj și acte de identitate false pentru a păcăli verificările de vârstă, apelând la ajutorul părinților sau al îngrijitorilor pentru a evita interdicția, creând conturi noi după ce acestea erau dezactivate și folosind rețele private virtuale (VPN) pentru a ocoli blocarea geografică, a spus Grant.

Cu toate acestea, suntem încă la începutul aplicării unei legi revoluționare. Julian Sefton-Green, profesor de educație în domeniul noilor media la Universitatea Deakin din Melbourne, care face parte dintr-un comitet consultativ pentru siguranța online, a declarat:

Nu cred că se poate trage cu certitudine concluzia că interdicția nu funcționează în această etapă. Este de așteptat ca companiile să aibă nevoie de puțin mai multă «instruire», atât în ceea ce privește efortul de a închide conturile, cât și pentru a învăța cum să facă acest lucru. Concentrarea eforturilor asupra unei interdicții ar putea fi o strategie greșită, dar totuși cred că ar fi corect să acordăm Australiei câțiva ani pentru a vedea dacă este într-adevăr fezabil ca companiile să-și asume responsabilitatea ca parteneri în acest tip de reglementare.

Sefton-Green a afirmat că deciziile recente ale instanțelor din SUA împotriva companiilor de social media ar putea „redirecționa atenția de la verificarea vârstei către alte forme de soluții de proiectare menite să creeze un mediu de social media mai bun”.

El a adăugat că ar putea exista „limite în ceea ce poate face o țară mică precum Australia — și dacă alte țări încep să instituie diferite tipuri de interdicții, s-ar putea ca companiile să accepte provocarea”.

