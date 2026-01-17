Cât vor plăti SUA pentru transformarea Pentagonului în „Departamentul Războiului” dorit de Trump: Noile calcule au șocat Congresul

Planul lui Trump de a transforma Departamentul Apărării în „Departamentul Războiului” stârnește controverse la Washington, unde noile evaluări ale Biroului pentru Buget al Congresului ridică semne de întrebare și îngrijorări privind costurile și legalitatea modificării denumirii oficiale.

Redenumirea Departamentului Apărării ca Departament al Războiului va costa între 10 milioane și 125 de milioane de dolari, dar ar putea ajunge la câteva sute de milioane dacă parlamentarii vor oficializa schimbarea, potrivit Biroului pentru Buget al Congresului (CBO), scrie Axios.

Schimbarea denumirii face parte dintr-o restructurare mai amplă a armatei SUA, dorită de Trump, care a pus accent pe aspecte vizuale și pe un mesaj orientat spre război, în timp ce vizează un buget al apărării record, de 1,5 trilioane de dolari.

CBO și-a detaliat concluziile miercuri, într-o scrisoare adresată liderului minorității din Senat, Chuck Schumer și senatorului Jeff Merkley. Biroul a avertizat însă că estimarea este „incertă”, deoarece Pentagonul a refuzat să ofere informații despre modul de implementare.

Costurile totale vor varia în funcție de viteza și amploarea cu care va fi adoptată noua denumire „war”, inclusiv pe panouri, antete sau site-uri web. De pildă, site-ul Departamentului Apărării, defense.gov, a fost redenumit war.gov.

Un raport obținut de CBO enumeră costuri de 1,9 milioane de dolari pentru redenumiri în cadrul a cinci organizații din Biroul Secretarului Apărării, pentru articole precum steaguri, plăci, insigne și materiale de instruire. Dar acel raport „ar putea subestima cât a costat până acum schimbarea denumirii pentru Departamentul Apărării”, a precizat CBO.

„Pe scurt: Trump nu are autoritatea de a redenumi Departamentul Apărării fără un act al Congresului”, a declarat Merkley într-un comunicat. „Această mișcare este guvernare performativă în cea mai rea formă și nu aduce niciun beneficiu securității naționale sau militarilor și familiilor acestora.”

Unele dintre proiectele cele mai ambițioase ale administrației, precum scutul antirachetă Golden Dome și programul de revitalizare navală Golden Fleet, vin deja cu nume pregătite pentru promovare.

