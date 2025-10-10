Live TV

Câți ostatici israelieni mai sunt în viață: Netanyahu a anunțat că 28 au murit. Trump, așteptat luni la Tel Aviv, nu merge în Gaza

Data publicării:
benjamin netanyahu la birou
Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages

Acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas prevede întoarcerea în Israel a ostaticilor reţinuţi în Fâşia Gaza, iar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri, într-o declaraţie de presă, că 20 dintre ostaticii din Gaza sunt în viaţă, iar 28 au murit. Presa israeliană scrie că Donald Trump va merge luni dimineață la Tel Aviv, dar nu va face o vizită în Gaza.

Această anunţ pare să confirme pentru prima dată moartea a doi ostatici (un student nepalez şi un soldat israelian) al căror deces nu fusese anunţat până acum de autorităţile israeliene, scrie News.ro.

Acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare vineri, la ora locală 12:00, potrivit armatei israeliene. După aceea, ostaticii din Gaza vor fi eliberaţi în termen de 72 de ore.

Israelul a publicat vineri lista completă a celor 250 de deţinuţi palestinieni condamnaţi la închisoare pe viaţă care urmează să fie eliberaţi în cadrul acordului de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor.

Lista, publicată de Ministerul Justiţiei, a fost făcută publică după ce cabinetul israelian a aprobat acordul susţinut de SUA, care are ca scop eliberarea ostaticilor rămaşi şi încheierea definitivă a războiului din Gaza.

Dintre cei 250 de deţinuţi, 15 vor fi eliberaţi în Ierusalimul de Est, 100 în Cisiordania şi 135 sunt programaţi pentru expulzare, relatează The Times of Israel.

Unele modificări de ultim moment ale listei au fost aprobate vineri dimineaţă, după ce negociatorii au convenit să schimbe 11 deţinuţi afiliaţi Fatah cu deţinuţi afiliaţi Hamas.

Deşi Hamas a cerut eliberarea lui Marwan Barghouti, o figură proeminentă a Fatah, aflat în închisoare pentru planificarea unor atacuri teroriste mortale în timpul celei de-a doua Intifada, acesta nu este inclus pe lista publicată.

Liderul Frontului Popular, Ahmad Sa'adat, precum şi figuri importante ale Hamas, Ibrahim Hamed şi Hassan Salameh, nu sunt nici ei programaţi pentru eliberare, în ciuda presiunilor raportate din partea negociatorilor Hamas.

În plus faţă de deţinuţii de securitate, alţi 1.700 de deţinuţi din Gaza arestaţi după atacul din 7 octombrie condus de Hamas, dar care nu au fost implicaţi în acesta, vor fi eliberaţi înapoi în Fâşia Gaza sau exilaţi în străinătate.

Se preconizează că deţinuţii vor fi eliberaţi numai după o perioadă de 72 de ore în care toţi ostaticii israelieni, vii şi morţi, vor fi eliberaţi.

Printre cei ale căror nume apar pe lista celor eliberaţi se află Iyad Abu al-Rub, comandantul Jihadului Islamic Palestinian din zona Jenin din Cisiordania. El este responsabil de orchestrarea şi supervizarea unei serii de atacuri teroriste, inclusiv un atentat sinucigaş cu bombă în Shadmot Mechola în iunie 2003, un atentat sinucigaş cu bombă în Tel Aviv în februarie 2004 şi un atentat sinucigaş cu bombă în Hadera în 2005. În total, 13 persoane au fost ucise în cele trei atacuri.

Pe de altă parte, postul de televiziune israelian Channel 12 a anunţat că Donald Trump este aşteptat să aterizeze în Israel luni, 13 octombrie, în jurul orei 09:00. Preşedintele SUA urmează să sosească pe Aeroportul Ben Gurion, unde va fi întâmpinat cu o ceremonie oficială. Cu toate acestea, vizita va fi acum mai scurtă decât s-a planificat iniţial, din cauza logisticii organizării călătoriei în ultimul moment, potrivit The Times of Israel. După sosirea sa, se aşteaptă ca Trump să se îndrepte direct spre Knesset, în Ierusalim, pentru a ţine un discurs înainte de începerea sărbătorii evreieşti Simchat Torah - care începe luni seara. Joi, s-a confirmat că Trump nu va vizita Gaza în timpul deplasării sale în Orientul Mijlociu.

