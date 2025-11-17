Câți palestinieni au murit în custodia israeliană din octombrie 2023: În ciuda acestui număr mare, în doi ani nimeni nu a fost arestat

Datele israeliene arată că cel puțin 98 de palestinieni au murit în detenție din octombrie 2023, iar numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, deoarece sute de persoane deținute în Gaza sunt date dispărute, a declarat o organizație pentru drepturile omului cu sediul în Israel, relatează The Guardian.

Organizația Physicians for Human Rights – Israel (PHRI) a înregistrat decesele cauzate de violență fizică, neglijență medicală și malnutriție pentru un nou raport, folosind cereri de acces la informații, rapoarte medico-legale și interviuri cu avocați, activiști, rude și martori.

Autoritățile israeliene au furnizat date complete numai pentru primele opt luni ale războiului. În această perioadă, cifrele oficiale indică un număr fără precedent de victime în rândul deținuților palestinieni, în medie un deces la fiecare patru zile.

Armata a actualizat ultima dată datele privind decesele în detenție în mai 2024, iar Serviciul Penitenciar Israelian (IPS) în septembrie 2024. Cercetătorii PHRI au identificat alte 35 de decese în detenție după aceste date și le-au confirmat împreună cu autoritățile israeliene.

Deși numărul total al deceselor înregistrate este semnificativ mai mare decât alte estimări recente, este posibil ca acesta să nu reflecte amploarea reală a pierderilor palestiniene, a declarat Naji Abbas, directorul departamentului pentru prizonieri și deținuți al PHRI.

„Chiar dacă furnizăm dovezi pentru un număr mai mare de decese decât cel raportat anterior, aceasta nu este o imagine completă”, a spus el. „Suntem siguri că există încă persoane care au murit în detenție și despre care nu știm.”

Date clasificate israeliene indică faptul că majoritatea prizonierilor palestinieni din Gaza care au murit în închisoare erau civili, potrivit unei investigații paralele realizate de sursa citată, publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call.

„Nu este vorba doar de cazuri izolate”

În luna mai a acestui an, o bază de date a serviciilor de informații militare care urmărea toți luptătorii Hamas și Jihadul Islamic Palestinian din Gaza, o listă cu peste 47.000 de persoane, menționa doar 21 de decese în detenție. Până la acel moment, 65 de palestinieni din Gaza muriseră în închisoare.

Cifrele privind decesele în detenție includ „deținuții de securitate”, o categorie care cuprinde civili din Gaza reținuți fără acuzație sau proces și prizonieri din Cisiordania ocupată. Trei dintre decedați erau palestinieni cu cetățenie sau rezidență în Israel.

Deținuții palestinieni eliberați din Israel au fost întâmpinați de sute de oameni când s-au întors în teritoriile lor. Foto: Profimedia

Violența fizică, tortura și alte abuzuri asupra palestinienilor au devenit normale în sistemul penitenciar israelian în cei doi ani de război, ministrul de extremă dreapta al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, lăudându-se cu alimentația insuficientă și cu o închisoare subterană în care sunt ținuți palestinieni care nu văd niciodată lumina zilei.

Deținuții actuali și foști, precum și informatorii din cadrul armatei israeliene au denunțat încălcări sistematice ale dreptului internațional.

Cruzimea instituționalizată a fost însoțită de o creștere îngrijorătoare a numărului de decese înregistrate în cel puțin 12 facilități civile și militare din Israel. În deceniul anterior războiului, se înregistrau în medie două sau trei decese pe an.

„Nu este vorba doar de cazuri izolate. Este o problemă sistemică și va continua”, a spus Abbas, în parte din cauza unei culturi de impunitate aproape totală pentru uciderea și maltratarea palestinienilor.

Doar un singur caz de agresiune asupra deținuților a ajuns în instanță, soldatul fiind condamnat la șapte luni de închisoare. O încercare de a-i urmări penal pe alții pentru o agresiune violentă, inclusiv violență sexuală, a dus la proteste ale extremei drepte și la arestarea celui mai înalt avocat militar al Israelului, suspecții cerând acum ca acuzațiile împotriva lor să fie retrase.

„În ciuda acestui număr mare de decese, în doi ani nimeni nu a fost arestat”, a spus Abbas. „Nu au fost formulate acuzații pentru niciuna dintre crime. În timp ce aceste politici sunt aplicate, fiecare palestinian aflat în detenție este în pericol, chiar și cei sănătoși, chiar și cei tineri care nu au probleme medicale subiacente”.

Unele decese în detenție au avut o mare vizibilitate, printre care cel al lui Adnan al-Bursh, în vârstă de 50 de ani, care era șeful secției de ortopedie la spitalul al-Shifa și a murit în închisoarea Ofer după patru luni de detenție.

Un deținut care se afla împreună cu Bursh a mărturisit că acesta a fost adus în curte de către gardieni cu puțin timp înainte de moartea sa, vizibil rănit și gol de la brâu în jos. Corpul său nu a fost returnat în Gaza.

Alți prizonieri care au murit în custodia israeliană rămân anonimi. Serviciul penitenciar și armata au furnizat PHRI numărul deceselor în detenție și câteva detalii minime, inclusiv locul în care au murit, dar nu și numele prizonierilor.

Cei mai cunoscuți prizonieri

În 21 de cazuri, în majoritate persoane din Gaza, PHRI nu a putut corela puținele detalii furnizate de autorități cu un deces înregistrat de organizațiile pentru drepturile omului, fie prin mărturiile deținuților eliberați, fie prin relatările din mass-media.

Este posibil ca nici familiile deținuților să nu știe despre moartea celor dragi, întrucât Israelul a îngreunat urmărirea palestinienilor pe care îi deține. Timp de șapte luni de la începutul războiului, armata israeliană a refuzat să furnizeze informații de bază despre situația a mii de persoane deținute în Gaza, punând în aplicare, de fapt, o politică de dispariție forțată, a afirmat PHRI.

Din mai 2024, a furnizat o adresă de e-mail pentru întrebări despre palestinienii din Gaza, dar acest lucru a adus doar o îmbunătățire parțială și limitată. PHRI a remarcat „eșecuri continue și lipsă de transparență”.

Aproximativ 200 de deţinuţi palestinieni încarceraţi în Israel au fost eliberaţi. Foto: Profimedia

Avocaților li se spune în repetate rânduri că nu există nicio înregistrare a arestării clienților lor, chiar și atunci când aceasta a fost bine documentată. Anul trecut, timp de șase luni, autoritățile israeliene au dat acest răspuns la întrebările privind statutul a aproximativ 400 de persoane, a declarat grupul pentru drepturile omului HaMoked.

Printre cei mai cunoscuți prizonieri se numără Hussam Abu Safiya, directorul spitalului Kamal Adwan din Gaza, care a fost reținut în timpul unui raid în decembrie 2024. Timp de o săptămână, armata israeliană a negat că îl reține, în ciuda imaginilor video care arată soldați israelieni conducându-l într-un vehicul.

Raportul PHRI menționează că atenția intensă acordată de mass-media, care a dus în cele din urmă la recunoașterea detenției sale, este un caz rar, iar refuzul Israelului de a furniza informații clare și în timp util cu privire la statutul prizonierilor „oferă motive întemeiate să se teamă că mulți dintre ei nu mai sunt în viață”.

„Aceste grave încălcări ale dreptului internațional au făcut ca orice efort de a determina amploarea reală a politicii Israelului de ucidere a palestinienilor deținuți sau de a afla soarta multor palestinieni arestați să fie extrem de dificil, dacă nu imposibil.”

Familia Alfaqawi a fost nevoită să se adreseze Curții Supreme din Israel pentru a afla că Mounir Alfaqawi, în vârstă de 41 de ani, și fiul său Yassin, în vârstă de 18 ani, au murit în detenție. Forțele israeliene au ajuns la domiciliul lor din Khan Younis în martie 2024, i-au interogat pe cei doi bărbați în fața rudelor lor, apoi i-au luat cu ei.

Când HaMoked a încercat să îi găsească în numele familiei, armata a susținut în repetate rânduri că nu are nicio înregistrare privind detenția vreunuia dintre cei doi bărbați. În urma unui recurs în instanță în octombrie, s-a obținut recunoașterea faptului că cei doi bărbați „nu mai erau în viață” și s-a afirmat că poliția militară investighează moartea lor.

„O anchetă pentru fiecare deces al unui deținut”

Un alt fost deținut a mărturisit că a fost obligat să servească drept scut uman pentru soldații israelieni, alături de tatăl și fiul său. Probabil că există și alte familii care ar trebui să fie în doliu, dar încă speră că cei dragi se vor întoarce din închisorile israeliene.

În conformitate cu acordul de încetare a focului încheiat la jumătatea lunii octombrie, Israelul a eliberat 250 de prizonieri palestinieni care fuseseră condamnați de instanțele israeliene și 1.700 de deținuți palestinieni din Gaza care fuseseră reținuți pe termen nelimitat, fără acuzații sau proces.

Cu toate acestea, amploarea detențiilor a fost atât de mare încât, chiar și după eliberarea în masă, cel puțin 1.000 de persoane sunt încă deținute de Israel în aceleași condiții.

Armata israeliană a declarat că acționează „în conformitate cu legislația israeliană și internațională” și că este la curent cu decesele deținuților, inclusiv ale celor cu afecțiuni medicale preexistente sau leziuni „ca urmare a ostilităților”.

„Conform protocolului standard, poliția militară efectuează o anchetă pentru fiecare deces al unui deținut”, a declarat armata într-un comunicat.

IPS a afirmat că acționează în conformitate cu legea, „examinează” fiecare deces în detenție și trimite cazurile „autorităților competente, după cum este necesar”.

„Afirmațiile descrise nu reflectă conduita sau procedurile Serviciului Penitenciar Israelian și nu avem cunoștință de incidentele prezentate”, a declarat acesta într-un comunicat.

