Cătină uscată sau măcinată, în combinație cu ghimbir sau măr sau chiar amestecuri cu colagen și ginseng. Toate acestea ar putea ajunge curând pe piețele din Asia, după ce producătorii români au primit 1,8 milioane de euro, bani europeni, pentru promovarea produselor. Proiectul se derulează pe o perioadă de 2 ani și include promovarea sucurilor, uleiurilor și a produselor care au la bază cătina.

„Orice sursă de finanțare pentru țară este foarte bine, numai că trebuie valorificată la capacitate, nu doar obținută finanțarea și după aia oprită”, spune Luca Dorel, cultivator de cătină din județul Galați.



Datorită rezistenței plantei, suprafețele cultivate au crescut constant în toate regiunile.

„România este unul dintre principalii producători europeni de cătină. Cultura este una foarte profitabilă, iar cătina este supranumită ginsengul românesc. La nivel național, este cultivată pe sute de hectare”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

În Gorj, Valeriu are o plantație care se întinde pe aproximativ 20 de hectare. Pentru acest an, are pregătite 100 de tone de cătină. Jumătate din cantitate va ajunge în Germania și Olanda.

„După ce se aduce din câmp în containere, sub forma ramurilor cu fructe, se introduce în acel tunel, pentru congelarea rapidă, la -44 grade Celsius. În decurs de 10-15-20 de ore maximum se produce această congelare totală. La export ele trebuie să fie bine curățate, fără codiță, fără praful ăla care se găsește pe fructe”, explică Valeriu Petrică, producător.

O plantație face rod din trei în trei ani și poate genera, la maturitate, producții de peste 10-15 tone la hectar.

„Procesăm aproximativ 35-40 de tone de fructe anual, din care rezultă undeva la 40.000 de litri de produs finit, sucuri gata de băut, siropuri naturale, pulpe 100% fruct”, spune Alin, managerul unei fabrici de sucuri naturale din Gorj.

Cătina congelată poate fi păstrată în stare foarte bună până la 5 ani.

reporter: Dana Costache

operatori: Marian Munteanu, Florin Gurgui

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Editor : Izabela Zaharia