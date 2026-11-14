Live TV

Video Cătina românească ar putea ajunge pe piețele de top din Asia. „Ginsengul românesc” primește bani europeni pentru publicitate

Data publicării:
catina la export
Sucuri, uleiuri și amestecuri cu cătină românească vor fi promovate internațional cu sprijinul fondurilor europene. Credit foto: colaj Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cătină uscată sau măcinată, în combinație cu ghimbir sau măr sau chiar amestecuri cu colagen și ginseng. Toate acestea ar putea ajunge curând pe piețele din Asia, după ce producătorii români au primit 1,8 milioane de euro, bani europeni, pentru promovarea produselor. Proiectul se derulează pe o perioadă de 2 ani și include promovarea sucurilor, uleiurilor și a produselor care au la bază cătina.

„Orice sursă de finanțare pentru țară este foarte bine, numai că trebuie valorificată la capacitate, nu doar obținută finanțarea și după aia oprită”, spune Luca Dorel, cultivator de cătină din județul Galați.

Datorită rezistenței plantei, suprafețele cultivate au crescut constant în toate regiunile.

„România este unul dintre principalii producători europeni de cătină. Cultura este una foarte profitabilă, iar cătina este supranumită ginsengul românesc. La nivel național, este cultivată pe sute de hectare”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

În Gorj, Valeriu are o plantație care se întinde pe aproximativ 20 de hectare. Pentru acest an, are pregătite 100 de tone de cătină. Jumătate din cantitate va ajunge în Germania și Olanda.

„După ce se aduce din câmp în containere, sub forma ramurilor cu fructe, se introduce în acel tunel, pentru congelarea rapidă, la -44 grade Celsius. În decurs de 10-15-20 de ore maximum se produce această congelare totală. La export ele trebuie să fie bine curățate, fără codiță, fără praful ăla care se găsește pe fructe”, explică Valeriu Petrică, producător.

O plantație face rod din trei în trei ani și poate genera, la maturitate, producții de peste 10-15 tone la hectar.

„Procesăm aproximativ 35-40 de tone de fructe anual, din care rezultă undeva la 40.000 de litri de produs finit, sucuri gata de băut, siropuri naturale, pulpe 100% fruct”, spune Alin, managerul unei fabrici de sucuri naturale din Gorj.

Cătina congelată poate fi păstrată în stare foarte bună până la 5 ani.

reporter: Dana Costache
operatori: Marian Munteanu, Florin Gurgui

Citește și: Din plantație în pahar. Cum a ajuns cătina "aurul portocaliu" al românilor în sezonul rece. Medic: "E o plantă minune"

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
1
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
2
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
loto 2
3
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
sorin grindeanu
4
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat: „I-am...
Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner.
5
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor...
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
Digi Sport
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Obezitate
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC este considerat depășit
nave transport maritim cu marfa
Deficitul comercial al României a crescut cu 3,6%, la 25,5 miliarde de euro în nouă luni. Cum au evoluat exporturile și importurile
teenagers with dog in park
Adolescenții fac prea puțină mișcare, iar situația nu s-a îmbunătățit în 15 ani. Ce arată un studiu realizat în 140 de țări
Two old woman talking on a street. Life of retirees in city
România se află printre statele UE care cheltuiesc cel mai puțin pentru protecție socială. Ce pondere a fost alocată în 2025
Poza BF_1
Cât costă să ai mai multă grijă de sănătatea ta? Vezi ofertele MedLife de Black Friday
Recomandările redacţiei
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza...
Vladimir Putin
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Protest AUR în Capitală pentru susținerea lui Călin Georgescu. Simion...
Romanian army soldiers during a NATO Multinational Exercise.
Ce cred românii despre crearea unei armate europene. Un sondaj arată...
Ultimele știri
Limba română, barieră invizibilă pentru copiii întorși din diaspora. Cât de dificilă e readaptarea lor la școala românească
Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2026: Ce este bine să faci pe 14 noiembrie. Recomandările preotului
Vladimir Putin ar mai avea un nepot, iar tatăl copilului este un coregraf pe nume Zelenski. Nașterea, înregistrată după aproape un an
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de probleme începând din acest weekend. Mercur își încheie retrogradarea, iar viața lor se...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
Alarmă în SuperLiga! Peste 61.000 de spectatori au dispărut de pe stadioane în 15 etape. Ascultați vocea...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Fiica lui Ilie Bolojan se mărită cu un fost fotbalist de la FC Bihor! „Nu e nuntă de partid”. Totuși, ce grei...
Adevărul
Tezaur sau depozite bancare? Unde obțin românii câștiguri mai mari pentru economiile lor
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea...
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Putin vrea să redeseneze arhitectura de securitate a Europei. Ce rol ar avea Transnistria și Găgăuzia
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. 15 ani lucrați în condiții speciale vor fi recunoscuți
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...