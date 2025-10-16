Live TV

Cauza morții actriței Diane Keaton a fost dezvăluită de familie

FILE PHOTO: 2017 American Film Institute Life Achievement Award – Arrivals – Los Angeles
Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani.

Familia actriței Diane Keaton a făcut primele declarații după moartea sa, mulțumind publicului pentru „extraordinarele mesaje de dragoste și sprijin” pentru „îndrăgita Diane”, care a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani.

Diane Keaton a murit de pneumonie, a anunțat familia actriței câștigătoare a premiului Oscar, exprimându-și recunoștința pentru compasiunea și mesajele „extraordinare” după decesul ei.

„Familia Keaton este profund recunoscătoare pentru extraordinarele mesaje de dragoste și sprijin primite în ultimele zile, în numele iubitei lor Diane, care a murit din cauza unei pneumonii pe 11 octombrie”, a transmis familia într-un comunicat pentru revista People.

Cei care doresc să facă donații în memoria ei sunt îndrumați către cauze în care Diane a crezut cu tărie: „Iubea animalele și a fost mereu dedicată sprijinirii comunității persoanelor fără adăpost, așa că orice donație făcută în numele ei către o bancă de alimente locală sau un adăpost pentru animale ar fi un tribut minunat și profund apreciat.”

Diane Keaton a murit în California, la vârsta de 79 de ani. O figură emblematică și unică a cinematografiei, încă de la rolul care i-a adus Oscarul în filmul Annie Hall (1977) – regizat, scris și interpretat de fostul ei iubit Woody Allen, care s-a inspirat în mare parte din viața ei, Keaton a jucat în unele dintre cele mai importante filme ale ultimilor 50 de ani, inclusiv Nașul și continuările sale, Reds, Marvin’s Room, Something’s Gotta Give, Father of the Bride și The First Wives Club.

Moartea ei a fost un șoc la Hollywood și în întreaga lume. Deși nu mai apăruse în public de câteva luni, nu fusese anunțată nicio boală. După deces, revista People a citat o sursă apropiată actriței care a spus că starea de sănătate a lui Keaton „s-a deteriorat foarte brusc” în ultimele luni și că mulți dintre prietenii ei de lungă durată „nu erau pe deplin conștienți de ceea ce se întâmpla”.

Mulți dintre foștii ei colegi de platou, inclusiv Woody Allen, Jane Fonda, Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Meryl Streep, i-au adus un omagiu.

Keaton nu s-a căsătorit niciodată. Lasă în urmă două surori mai tinere, Dorrie și Robin, și doi copii, fiica Dexter și fiul Duke, pe care i-a adoptat în 1996 și 2001. „Maternitatea m-a schimbat complet”, a spus ea odată. „Este probabil cea mai profundă și revelatoare experiență pe care am trăit-o vreodată.”

