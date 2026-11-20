Actorul Patrick Stewart a murit în urma unui stop cardio-respirator şi a demenţei cu corpi Lewy, conform detaliilor din certificatul său de deces, făcute publice miercuri de media americane, relatează agenţia de presă EFE.

Documentul menţionează, de asemenea, potrivit portalului specializat în ştiri mondene TMZ, că rămăşiţele actorului cunoscut din „Star Trek”, decedat la 28 octombrie, la vârsta de 86 de ani, au fost supuse la 3 noiembrie unui proces de hidroliză alcalină, cunoscut şi sub denumirea de incinerare cu apă.

Familia lui Stewart a anunţat decesul său, luna trecută, printr-un comunicat publicat pe reţelele sociale. „Anunţăm cu profundă tristeţe decesul lui Sir Patrick Stewart, survenit ieri la reşedinţa sa din Los Angeles, în grija iubitei sale soţii, Sunny, după o scurtă şi emoţionantă luptă cu boala Alzheimer şi demenţa cu corpi Lewy”, se menţiona în comunicat, notează Agerpres.

Născut la 13 iulie 1940 în Mirfield (Anglia), un mic oraş industrial situat pe malul râului, în West Yorkshire, Stewart l-a interpretat pe ecran pe legendarul căpitan Jean-Luc Picard în franciza „Star Trek”.

Actorul s-a bucurat, de asemenea, de succes ca actor de teatru şi a atins culmile succesului la Hollywood cu rolul supereroului Profesorul X din franciza de succes „X-Men”, personaj pe care l-a reluat în „Avengers: Doomsday”, film a cărui premieră este prevăzută pentru luna decembrie a acestui an.

Editor : B.E.