Caviar, cluburi de noapte și vacanțe de lux: Cum petrec bogații într-o țară devastată de război, la doi pași de câmpul de luptă

Nu există nimeni în Myanmar care să nu fi fost afectat de războiul civil declanșat cu cinci ani în urmă, care a transformat mai bine de jumătate din țară într-un câmp de luptă. Dar, cu toate că în jur de 27 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie, iar dronele, avioanele militare și minele de teren seamănă groază în rândul populației civile, elita țării continuă să petreacă și să ducă o viață de lux în marile orașe, care au scăpat, în mare parte, de distrugerile provocate de război.

După miezul nopții, în timp ce războiul civil continuă, un DJ din Yangon, fosta capitală a Myanmarului, antrenează publicul în cel mai exclusivist club din țară, Pioneer Plus. „Sunteți gata să petreceți?”

DJ-ul a venit tocmai din Croația pentru acest eveniment. Femei tinere dansează pe scenă, iar băuturile scumpe se consumă rapid. Ca să își rezerve o masă privată pentru o seară, cu tot cu narghilea, fructe importate și pahare de tărie așezate în formă de piramidă, clienții clubului plătesc câteva sute de dolari.

La baie și pe ringul de dans, unii dintre petrecăreți înghit pastile ce conțin amestecuri de metamfetamină și cafeină, care poartă numele bandelor locale de traficanți de droguri.

În ciuda războiului, persoanele înstărite din Myanmar și-au păstrat stilul de viață extravagant, care iese acum și mai mult în evidență, relatează New York Times.

Junta militară din Myanmar este condusă de generalul Min Aung Hlaing. Foto: Profimedia Images

„Dacă ești faimos și ai legături cu armata, ei te pot omorî”

Sancțiunile internaționale impuse de guvernele occidentale asupra liderilor militari și partenerilor lor de afaceri corupți – traficanți de arme, baroni ai drogurilor, magnați care exploatează resursele naturale, intermediari ai întreprinderilor din China – le-au blocat accesul la orașe precum New York, Paris sau Londra. Însă, ei sunt bineveniți în continuare în locuri precum Dubai, Shanghai sau Bangkok.

Când Yone Lay („Little Bunny”), un cântăreț și actor cunoscut din Myanmar, merge într-un club de noapte, el este înconjurat mereu de gărzi de corp. Anturajul său nu este doar de formă.

Vedetele care s-au aliat public cu junta militară, în loc să protesteze împotriva crimelor comise de armata birmană împotriva demonstranților neînarmați, au devenit țintele gherilelor urbane.

În 2023, cântăreața Daw Lily Naing Kyaw, care socializa de multe ori cu generalii, a fost împușcată în cap în Yangon. Cu câteva luni înainte, Yone Lay a fost atacat de un bărbat înarmat cu un cuțit, însă a reușit să scape cu viață. Un an mai târziu, o bombă a explodat în mașina lui. Nimeni nu era în mașină atunci când s-a produs explozia.

„Acei oameni vor să arate că dacă ești faimos și ai legături cu armata, ei te pot omorî”, a spus Yone Lay. „Din afară, oamenii nu realizează că și persoanele ca mine sunt asuprite.”

„Trebuie să găsim modalități prin care să fim fericiți. De ce nu putem să ne iubim liderii și să trăim în pace?” a mai spus Yone Lay, care a fost criticat intens după ce, în 2020, a publicat un videoclip muzical în care era pusă în scenă asasinarea liderului țării de la acea vreme, Aung San Suu Kyi, care a fost mai apoi înlăturată de la putere de junta militară.

În timp ce avioanele militare pleacă în misiuni de luptă contra rebelilor, bogații din Yangon continuă să petreacă la fel ca înainte de război. Foto: Profimedia Images

Pentru elita țării, viața în Yangon poate arăta ca înainte de lovitura de stat

În perioada reformelor, Yangon era un oraș plin de proiecte de construcții, oportunități de investiții și cursuri de limba engleză pentru afaceri. Acum, cel mai mare oraș din Myanmar se află, în mare parte, într-o stare avansată de degradare.

Cele mai multe companii occidentale au părăsit țara, iar panourile publicitare care, înainte, prezentau băuturi răcoritoare din America și mașini din Germania sunt pline acum de reclame la branduri locale de cafea instant și țevi pentru baie.

Totuși, pentru cei din elita țării, viața în Yangon poate arăta în continuare ca înainte de lovitura de stat din 2021.

La Restaurantul Yangon, deținut parțial de fiul lui Min Aung Hlaing, liderul juntei și actualul președinte al țării, meniul este plin de preparate din bucătăria europeană de lux, precum foie-gras și caviar.

Lovitura de stat și războiul civil au scos și mai mult în evidență alegerile bogaților din Myanmar. În Mandalay, al doilea oraș ca mărime din țară, comercianții chinezi care veneau cândva să cumpere pietre de jad și alte bijuterii au dispărut, în mare parte.

Din când în când, o bombă artizanală este detonată având ca țintă ofițeri militari sau persoane asociate cu regimul.

Vedetele din Myanmar care s-au aliat public cu junta militară au devenit țintele gherilelor urbane. Foto: Profimedia Images

„Trebuie să facem tot ce putem, dacă vrem să rămânem în țara pe care o iubim”

Ma May Nwe Htun, o actriță, cântăreață și influencer cunoscută sub numele de Sweet, a spus că nu vrea să plece din Myanmar, țara unde familia ei deține o afacere cu aur.

„Trebuie să ne distrăm”, a spus ea. „Trebuie să facem tot ce putem, dacă vrem să rămânem în țara pe care o iubim.”

Petrecerea pe care a organizat-o de ziua fiului ei adolescent, care studiază la o școală internațională ce și-a pierdut majoritatea elevilor străini, a avut un tort cu tematică de baschet și o trupă de artiști transgen.

Pe deasupra lor, avioanele militare zburau în misiuni lansate împotriva teritoriilor ocupate de forțele rebele, unde civili au fost terorizați de ani de zile de bombardamentele armatei. Zgomotul exploziilor îndepărtate se poate auzi aproape în fiecare noapte.

Iubita rapperului Yone Lay din Yangon provine dintr-una din minoritățile etnice care au format miliții pentru a lupta contra armatei birmane. Ea se teme că va fi considerată o trădătoare, pentru că este într-o relație cu un muzician asociat cu regimul militar, și că va deveni ținta rebelilor.

„Oamenii din afară știu doar că armata ucide, ei cunosc doar o latură”, a spus ea. „Eu vreau doar să fiu un artist, nu un afacerist sau politician. Hai să dansăm. Să uităm totul.”

Editor : Raul Nețoiu