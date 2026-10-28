Caviar, şampanie şi transfer cu Porsche. Companiile aeriene investesc în lux, în timp ce pasagerii clasei economice reduc cheltuielile

Companiile aeriene îşi intensifică investiţiile în servicii de lux pentru a atrage pasagerii foarte bogaţi, în timp ce creşterea puternică a preţurilor combustibililor şi scumpirea biletelor afectează cererea din partea călătorilor cu bugete mai reduse. Air France se numără printre operatorii care mizează pe această strategie, investind un miliard de euro în modernizarea serviciilor premium.

La aeroportul Charles de Gaulle din Paris, pasagerii clasei întâi La Première sunt transportaţi direct la aeronavele Boeing 777 cu automobile Porsche Cayenne. Experienţa include o intrare separată în aeroport, controale de securitate discrete, acces la un salon exclusivist cu spa, caviar şi şampanie, relatează Reuters, citată de News.ro.

La bord, călătorii beneficiază de apartamente private, pijamale create de designeri şi meniuri concepute de bucătari recompensaţi cu stele Michelin.

„Ne-am dorit cu adevărat să urcăm în segmentul superior al pieţei”, a declarat Fabien Pelous, vicepreşedinte executiv responsabil de relaţiile cu clienţii în cadrul Air France.

El a explicat că operatorul francez a dezvoltat în ultimii cinci ani o nouă cabină de lux, acordând atenţie fiecărui detaliu pentru a crea o experienţă apropiată de cea oferită de avioanele private.

Air France investeşte un miliard de euro pe parcursul a cinci ani în modernizarea saloanelor aeroportuare, a cabinelor şi a conexiunilor Wi-Fi. Separat, compania alocă aproximativ un miliard de euro anual pentru reînnoirea flotei.

Un bilet dus-întors la clasa întâi pe ruta Paris–New York porneşte de la aproape 14.000 de dolari, iar Air France susţine că serviciile sale se numără printre cele mai exclusiviste din industrie.

„Am investit foarte mulţi bani atât în serviciile de la sol, cât şi în cele de la bord. Această cabină şi această clasă nu au echivalent”, a declarat directorul general al companiei, Ben Smith.

Air France a fost desemnată în 2026 cea mai bună companie aeriană din lume pentru serviciile de clasa întâi, în cadrul premiilor Skytrax World Airline Awards.

Orientarea către pasagerii cu venituri foarte mari reflectă o schimbare mai amplă în industria transportului aerian, pe fondul accentuării diferenţelor economice dintre categoriile de consumatori.

Creşterea preţurilor energiei, provocată de războiul dintre Statele Unite, Israel şi Iran, a majorat costurile companiilor aeriene şi a determinat scumpirea biletelor. În paralel, avansul burselor, susţinut de investiţiile în inteligenţa artificială, a contribuit la creşterea averilor celor mai bogaţi investitori.

Potrivit Asociaţiei Internaţionale a Transportului Aerian (IATA), traficul global de pasageri, pentru toate clasele de călătorie, ar urma să crească cu numai 2,1% în 2026, comparativ cu un avans de 5,3% anul trecut.

În schimb, segmentul premium continuă să înregistreze rezultate solide. Air France a raportat o creştere de 28,1% a veniturilor cumulate din serviciile de clasa întâi şi business în 2025, după un avans de 26,9% în 2024, în timp ce veniturile din clasa economică au stagnat.

Analistul din industria aviaţiei John Strickland a explicat că unele companii sunt dispuse să reducă numărul total de locuri din aeronave pentru a extinde spaţiul destinat pasagerilor premium, mizând pe disponibilitatea acestora de a plăti tarife mai ridicate.

Strategia implică însă riscuri importante, deoarece reducerea capacităţii de transport este dificil de inversat dacă cererea pentru serviciile de lux scade.

„Dacă investeşti atât de mult şi reduci capacitatea, iar lucrurile evoluează nefavorabil, nu mai poţi reveni asupra deciziei”, a avertizat Strickland.

Air France nu este singura companie care îşi extinde oferta premium. Air India a introdus cabine noi pe anumite rute internaţionale, iar British Airways a anunţat în octombrie modernizarea flotei Airbus A380, prin reducerea numărului total de locuri şi extinderea spaţiului destinat pasagerilor care plătesc tarife superioare.

Roberto Alvo, directorul general al LATAM Airlines Group, consideră că operatorii cu oferte premium solide vor traversa mai bine actualele dificultăţi economice, în timp ce transportatorii low-cost s-ar putea confrunta cu presiuni suplimentare şi cu un val de consolidări.

În Statele Unite, inclusiv companii cunoscute pentru tarifele reduse, precum Southwest, Frontier, JetBlue şi Allegiant, încearcă să atragă clienţi dispuşi să plătească mai mult pentru confort şi servicii suplimentare.

Delta Air Lines şi-a orientat, de asemenea, strategia către segmentul superior al aşa-numitei economii în formă de K, caracterizată prin creşterea prosperităţii unei părţi a populaţiei, în paralel cu deteriorarea situaţiei financiare a altor categorii.

Serviciile de clasa întâi presupun însă şi un impact mai mare asupra mediului, deoarece spaţiul şi resursele utilizate pentru fiecare pasager generează o amprentă de carbon semnificativă, deşi inferioară celei asociate zborurilor cu avioane private.

Air France susţine că serviciile sale oferă şi un avantaj legat de discreţie pentru celebrităţi şi alţi pasageri VIP, întrucât deplasările cu avioane private pot fi urmărite prin platformele publice de monitorizare a traficului aerian.

Costul combustibilului pentru avioane, care reprezintă între 30% şi 40% din cheltuielile operatorilor aerieni, s-a mai mult decât dublat de la începutul anului, punând presiune asupra profitabilităţii întregului sector.

Fabien Pelous a recunoscut că prelungirea războiului din Iran ar putea determina chiar şi o parte dintre clienţii bogaţi să devină mai atenţi la cheltuieli, dar a precizat că Air France nu intenţionează să renunţe la strategia de extindere a serviciilor de lux.

„Primul efect al acestui război este creşterea uriaşă a preţului combustibilului, care ne afectează în mod direct. Dar, în pofida acestui context complicat, vrem să ne menţinem strategia de orientare către segmentul superior al pieţei”, a declarat Pelous.

Editor : M.B.