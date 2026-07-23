Peste 300 de șezlonguri au fost furate de pe o plajă privată din Italia în 2024. După un an, o prietenă a proprietarilor a descoperit că acestea erau folosite pe o altă plajă, din Albania. Proprietarii nu au reușit nici acum să recupereze șezlongurile, care valorează aproximativ 45.000 de euro, relatează presa italiană.

La un an după raport, managerii clubului „Onde Chiari” au parte de un șoc: nimeni nu a reușit să le recupereze. „Cecuri, timp și bani cheltuiți pentru a recupera ceea ce ni s-a furat”, se plâng proprietarii, dar un videoclip arată că șezlongurile sunt încă acolo, relatează Today.it.

Totul a început în iunie 2024, când zona exterioară a clubului Onde Chiare din zona Reggio Emilia a fost jefuită în timpul nopții. Un furt de proporții considerabile: peste 300 de șezlonguri au dispărut, ceea ce a dus la pierderi semnificative pentru proprietarii clubului de pe plajă, care s-au trezit fără echipamente la începutul sezonului estival. Timp de luni de zile, anchetele forțelor de ordine italiene nu au dat rezultate concrete.

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Șezlongurile au fost găsite în august 2025, grație unei cunoștințe a proprietarilor, care se afla în vacanță la Capul Rodoni, un promontoriu popular albanez din zona Durres. Ea a observat sigla „Onde Chiare” imprimată vizibil pe șezlongurile unei plaje private și a trimis imediat fotografii și videoclipuri proprietarilor din Italia, întrebându-i: „Nu sunt ale voastre?”

După descoperire, proprietarii clubului au intentat acțiuni legale, angajând un avocat în Albania și depunând o plângere la parchetul local. Și-au făcut mari speranțe atunci când prim-ministrul albanez Edi Rama a postat pe rețelele de socializare un clip care arăta o operațiune a poliției de curățare a plajelor publice de ocupanți ilegali. Proprietarii sperau că confiscarea echipamentelor va duce la returnarea lor. Nu s-a întâmplat însă acest lucru.

La mai bine de un an de la descoperire, proprietarii au descoperit că șezlongurile sunt încă acolo, pe aceeași plajă, deservind turiștii care se bucură de marea albaneză.

„Cecuri, timp și bani cheltuiți încercând să aducem acasă ceea ce ni s-a furat”, au scris ei pe rețelele sociale, alături de o înregistrare video cu șezlongurile aflate încă pe plaja albaneză.

„Vrem doar să înțelegem cum este posibil ca un furt de 45.000 de euro, cu bunuri identificate și documentate timp de peste un an, să nu fi fost încă rezolvat”, au spus ei.

Editor : M.B.