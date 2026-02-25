Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane

Poliția australiană a găsit rămășițe umane în căutarea unui bunic din Sydney, despre care se crede că a fost răpit din greșeală în urmă cu aproape două săptămâni, scrie BBC care relatează pe larg cazul ciudat din Australia.

Chris Baghsarian, un bărbat văduv în vârstă de 85 de ani, a fost luat cu forța din casa sa din North Ryde chiar înainte de răsăritul soarelui, pe 13 februarie, camerele de supraveghere arătând un grup de bărbați mascați care l-au urcat cu forța într-un SUV.

Poliția spune că incidentul a fost cel mai probabil un caz de confundare de identitate, iar mass-media locale au raportat că ținta intenționată era fie un bărbat cu legături cu o familie cunoscută de crimă organizată, fie rudele acestuia.

„Suntem cu toții indignați că acest lucru s-a putut întâmpla unui om nevinovat”, a declarat marți detectivul Andrew Marks. „Vorbesc nu numai în numele poliției, ci și al publicului în general, suntem revoltați... [de] imprudența acestor oameni.”

Detectivii spun că ancheta lor se concentrează acum pe identificarea rămășițelor și pe determinarea modului în care un bunic obișnuit a ajuns victima unei crime care ar fi putut fi îndreptată împotriva unui membru mult mai tânăr al unei bande pe care nici măcar nu-l cunoștea.

Un raid înainte de răsărit

Cerul era încă întunecat și mai era mai mult de o oră până la răsărit când un SUV de culoare închisă a oprit pe o stradă rezidențială într-o dimineață liniștită de februarie. Imaginile camerelor de supraveghere au surprins mai mulți bărbați coborând din mașină și dispărând în casă, pentru a reapărea puțin mai târziu, cărând un bărbat care se zbătea.

La aproximativ 36 de ore după răpire, poliția dezvăluie că bărbatul răpit este Chris Baghsarian și face primul dintr-o serie de apeluri publice disperate pentru întoarcerea lui în siguranță.

Ei au spus că sunt „siguri 100%” că grupul a răpit persoana greșită – nici Baghsarian, nici familia lui nu aveau legături cu crima organizată.

„Faptul că acești infractori – acești răpitori – au greșit atât de grav este îngrijorător”, a declarat Marks la momentul respectiv.

Autoritățile au publicat o imagine cu Baghsarian, cu părul cărunt, zâmbind la cameră, și au îndemnat răpitorii să elibereze bătrânul, spunând că acesta are nevoie de medicamente zilnice pentru a supraviețui.

Între timp, familia sa spune că trăiește un coșmar suprarealist pe care nu și l-ar fi imaginat niciodată.

„Chris este un tată, frate, unchi și bunic devotat. Este profund iubit, blând și cea mai bună persoană pe care o cunoaștem – cineva care nu ar face rău nici unei muște”, a declarat familia într-un comunicat. „Ne străduim să înțelegem faptul că a fost răpit și că familia noastră a fost implicată în ceva care nu are nicio legătură cu noi.”

Răscumpărarea și videoclipurile circulă

Pe măsură ce zilele treceau, poliția a declarat că nu a primit nicio cerere de răscumpărare pentru bătrân, dar în lumea interlopă din Sydney au început să circule mesaje și videoclipuri care îl arătau pe Baghsarian – îmbrăcat în pijamalele în care a fost răpit – cu leziuni grave.

Printre mesaje se afla și o cerere de răscumpărare în valoare de 50 de milioane de dolari australieni (35,3 milioane de dolari americani) adresată unui bărbat care locuia în apropiere.

Pe măsură ce apelurile autorităților pentru întoarcerea lui Baghsarian se intensificau, premierul statului australian New South Wales, Chris Minns, a sugerat răpitorilor să-l „lase la un centru comercial, la un serviciu de urgență sau chiar la un azil”.

Mașini arse dezvăluie indicii

La câteva zile după răpire, două mașini în flăcări au fost găsite într-o altă suburbie a Sydney-ului, ceea ce a dus la o descoperire importantă în acest caz.

Considerată a fi furată, una dintre mașini conținea un covor pătat cu sânge, pe care poliția l-a putut lega atât de Baghsarian, cât și de o proprietate abandonată din Dural, pe care au percheziționat-o joi.

Detectivii au comparat videoclipurile anterioare care arătau presupusul Baghsarian legat și agresat și au stabilit că acesta se afla la proprietatea din Dural înainte de sosirea lor.

Noile informații au legat, de asemenea, vehiculul gri de o altă zonă mai la nord, unde, în weekend, poliția și-a concentrat eforturile într-o zonă cu vegetație densă.

Marți dimineață, poliția a confirmat că a găsit rămășițe umane lângă un teren de golf din periferia orașului Sydney, în Pitt Town.

Poliția a refuzat să furnizeze detalii despre starea în care a fost găsit cadavrul, dar a declarat că va fi efectuată o autopsie pentru a determina cauza morții.

„Am vorbit cu familia și, după cum vă puteți imagina, sunt profund îndurerați”, a spus Marks.

El a făcut apel la orice martori care ar fi putut observa activități suspecte în jurul terenului de golf sâmbătă, 14 februarie, a doua zi după răpirea lui Baghsarian.

„Indiferent cât de nesemnificativă vi se pare informația, vă rugăm să ne contactați și vom investiga informația pe care o aveți”, a adăugat Marks.

Cazurile de confundare de identitate au devenit mai frecvente în lumea interlopă din Sydney, potrivit Sydney Morning Herald, pe măsură ce marile rețele de crimă organizată subcontractează din ce în ce mai mult infracțiunile.

Anul trecut, un instalator în vârstă de 23 de ani a fost împușcat mortal în aleea casei sale din Condell Park, într-un caz pe care poliția îl consideră, de asemenea, o confundare de identitate.

Editor : B.E.