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Cazul „Cornell 7”: Guvernatoarea New Yorkului intervine și numește un procuror special în ancheta privind presupusul viol în grup

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Kathy Hochul
Guvernatoarea New Yorkului, Kathy Hochul. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Acuzațiile care au declanșat cazul „Cornell 7”

Cazul „Cornell 7” ia amploare în Statele Unite. Guvernatoarea New Yorkului, Kathy Hochul, a numit un procuror special pentru anchetarea presupusului viol în grup asupra unei studente de la Universitatea Cornell, după ce noi informații au ridicat semne de întrebare privind modul în care a fost gestionat dosarul. Hochul spune că și-a pierdut încrederea în procurorul local care coordona cazul.

Femeia susține că a fost drogată și violată de mai mulți bărbați într-o casă a unei fraternități studențești. Cazul, care datează din 2024, a fost redeschis după ce femeia a intentat luna trecută un proces civil, readucând acuzațiile în atenția opiniei publice la nivel național.

„Noi informații au ridicat întrebări serioase cu privire la modul în care a fost gestionat acest caz și mi-am pierdut încrederea în capacitatea procurorului districtual din comitatul Tompkins de a-l superviza în mod echitabil”, a declarat Hochul.

Anunțul guvernatoarei îl înlătură pe procurorul districtual al comitatului Tompkins, Matthew Van Houten, de la conducerea anchetei, potrivit BBC. Acesta a apărat decizia anterioară a instituției sale de a nu formula acuzații penale în acest caz, susținând că procurorii nu au primit suficiente probe pentru a îndeplini standardul juridic necesar.

Van Houten a redeschis cazul după intentarea procesului civil și a afirmat că o mare parte dintre informațiile făcute publice în ultimele săptămâni nu fuseseră transmise biroului său.

„Tânăra aflată în centrul acestui caz merită să știe că fiecare fapt va fi examinat și că se va face totul pentru înfăptuirea justiției”, a declarat Hochul într-un comunicat.

Procurorul general va putea, dacă rezultatele anchetei o justifică, să pună sub acuzare persoanele pentru eventualele infracțiuni constatate și să prezinte probele unui mare juriu, a precizat guvernatoarea.

Letitia James, procurorul general al statului New York, a declarat pe X că este pregătită „să conducă un proces ghidat de fapte și de lege”. „Guvernatoarea a încredințat biroului meu această anchetă și tratăm această responsabilitate cu maximă seriozitate”, a adăugat James.

Acuzațiile care au declanșat cazul „Cornell 7”

Femeia aflată în centrul cazului, identificată în documentele judiciare sub pseudonimul Jane Doe, a intentat în septembrie un proces civil împotriva Universității Cornell, instituție care face parte din Ivy League. „Jane Doe” este un nume generic folosit uneori în sistemul juridic american pentru protejarea identității sau a vieții private a unei persoane.

Femeia susține că, în 2024, a fost drogată și violată de șapte bărbați într-o casă a unei fraternități studențești din cadrul universității. Ea acuză Cornell că nu a protejat-o și că nu i-a sancționat în mod adecvat pe bărbații implicați, care au ajuns să fie cunoscuți drept „Cornell 7” („Cei șapte de la Cornell”). Cazul a fost trimis inițial, în 2024, lui Van Houten, procurorul-șef al comitatului.

Van Houten a declarat că biroul său nu a formulat acuzații la acel moment deoarece văzuse doar o declarație a femeii din care reieșea că incidentul ar fi fost consensual și că aceasta nu ar fi fost drogată. Săptămâna aceasta, biroul său a anunțat redeschiderea cazului, la mai puțin de două săptămâni după ce femeia a intentat procesul civil.

Universitatea Cornell a declarat că a transmis procuraturii probe obținute în propria anchetă, inclusiv o conversație de grup pe Snapchat în care membri ai fraternității discutau despre o partidă de sex „gratis” cu femeia în noaptea presupusei agresiuni.

Avocatul femeii, Thomas Giuffra, l-a acuzat pe procurorul districtual că și-a schimbat în repetate rânduri versiunea pe fondul relatărilor din presă despre acest caz.

Editor : M.I.

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