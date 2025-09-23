Live TV

„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori

Data publicării:
Cédric Jubillar, un pictor-decorator în vârstă de 38 de ani, este acuzat că și-a ucis soția, Delphine, în urmă cu aproape cinci ani, într-un acces de gelozie.
Foto: Profimedia

Un proces pentru crimă a început luni în Franța, iar publicul este fascinat de misterul acestui caz: există un acuzat, dar nu și un cadavru, relatează BBC.

Cédric Jubillar, un pictor-decorator în vârstă de 38 de ani, este acuzat că și-a ucis soția, Delphine, în urmă cu aproape cinci ani, într-un acces de gelozie.

El a negat întotdeauna acuzațiile, iar anchetatorii au doar dovezi circumstanțiale: nu există cadavru, nici sânge, nici confesiune și nici martori.

Cazul a devenit o senzație pe rețelele sociale din Franța. Anchetatori amatori au înființat nenumărate grupuri în care își prezintă diverse teorii și împărtășesc mărturii, spre iritarea poliției și a familiilor.

„Aceste grupuri sunt echivalentul tejghelei de bar, dar cu mai mulți oameni”, a spus psihanalistul Patrick Avrane, autorul unei cărți despre atitudinile față de criminalitate.

„Fiecare își construiește teoria care i se potrivește cel mai bine,” adaugă el.

Misterul familiei Jubillar a început în toiul carantinei din cauza pandemiei de Covid, când, în primele ore ale zilei de 16 decembrie 2020, Cédric Jubillar a contactat poliția pentru a raporta dispariția soției sale.

Delphine, care avea 33 de ani, era asistentă medicală de noapte într-o clinică nu departe de casa lor din Cagnac-les-Mines, în regiunea Occitanie. Cuplul avea doi copii, cu vârste de șase ani și 18 luni.

Poliția a aflat că familia Jubillar nu avea o relație fericită. Cédric Jubillar era un consumator obișnuit de canabis și își găsea cu greu de muncă. Delphine avea o relație cu un bărbat pe care îl cunoscuse pe internet. Ea și Cédric discutau despre divorț.

Poliția și localnicii au făcut căutări ample în zonele rurale din jur, speologii coborând chiar în unele dintre puțurile de mină dezafectate cu care este presărată zona.

Trupul Delphinei nu a fost niciodată găsit, dar un dosar a fost construit treptat împotriva soțului ei, iar la mijlocul anului 2021 acesta a fost pus sub acuzare și reținut.

Procurorii susțin că Jubillar avea o motivație clară să-și ucidă soția, din cauza despărțirii lor iminente. La proces, ei vor expune și alte aspecte: anumite acțiuni ciudate ale lui Cédric în noaptea dispariției; semne ale unei lupte, inclusiv o pereche de ochelari sparți; un vecin care a auzit o femeie țipând.

Sunt așteptați martori care vor vorbi despre limbajul amenințător al lui Jubillar înainte ca Delphine să dispară și despre aparenta sa lipsă de îngrijorare după ce femeia nu a fost găsită.

Doi dintre cunoscuții săi - o un fost coleg de celulă și o fostă iubită - vor repeta, de asemenea, ceea ce au spus poliției: că Cédric a mărturisit crima și le-a spus unde se află trupul ei.

Dar, după mai multe săpături, nu a fost găsit niciun cadavru, iar avocații apărării vor pune la îndoială veridicitatea relatărilor celor doi martori.

Esența cazului lui Cédric Jubillar este că nu există nimic – dincolo de opinia populară că el este vinovatul ideal – care să dovedească faptul că și-a ucis soția. El însuși și-a susținut întotdeauna nevinovăția.

Procesul este așteptat să dureze patru săptămâni, 65 de martori și 11 experți. Au fost adunate peste 16.000 de pagini de dovezi.

Explicând amploarea cazului în opinia publică, scriitorul Thibault de Montaigu a declarat în ziarul Le Figaro că este ca „un roman de Georges Simenon”, creatorul celebrului personaj Maigret.

Într-o lungă analiză a cazului, el a spus că, în ciuda tuturor dovezilor circumstanțiale împotriva lui Cédric Jubillar, întrebarea centrală era aceasta: cum „ar fi putut comite crima perfectă un tip cu ochii roșii și creierul încețoșat care fuma zece jointuri pe zi?”

„Uciderea soției sale fără a lăsa cea mai mică urmă, transportând-o în secret, îngropând-o într-un loc greu de găsit, apoi întorcându-se să anunțe poliția – toate acestea în timp ce cei doi copii ai săi dormeau liniștiți. Și acesta era un tip care i-a salutat pe polițiști în pijamale cu panda și apoi a jucat Game of Thrones pe telefon chiar în dimineața dispariției, Deci: geniu, un prost norocos sau biet nevinovat?”, spune el.

Cazul poate fi asemnănat cu dispariția avocatei Elodia Ghinescu, soția unui polițist din Pitești și mama unui băiețel, care a ținut cu sufletul la gură România. Ancheta a început în 2007, dar a bătut pasul pe loc, fără nicio probă, timp de 5 ani. Abia când tehnica a avansat suficient iar sângele femeii a fost descoperit sub straturile de vopsea și parchet din casă, soțul său a putut fi condamnat. În continuare, nu se știe ce s-a întâmplat cu trupul fostei avocate.

Pe 19 iunie 2014, Curtea de Apel Piteşti l-a condamnat definitiv pe Cristian Cioacă la 15 ani şi 8 luni de închisoare cu executare şi cinci ani interzicerea unor drepturi. El a fost eliberat însă în august 2023.

La ieșirea din penitenciar, Cioacă a râs când a fost întrebat dacă se va afla vreodată adevărul în cazul Elodia.

