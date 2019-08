Cazul morții misterioase a unui bucătar celebru. O prostituată a fost arestată

Poliţia din New York a arestat luni o prostituată în cazul decesului suspect al maestrului bucătar Andrea Zamperoni, care a fost găsit decedat la vârsta de 33 de ani, vineri, în camera unui hotel din cartierul newyorkez Queens, relatează EFE.



Femeia în cauză, Angelina Barini, a fost acuzată că i-a furnizat droguri lui Zamperoni, care ar fi provocat moartea prin supradoză a renumitului maestrului bucătar, potrivit Agerpres.



Ea se confruntă acum cu acuzaţii precum conspiraţie şi distribuire de droguri, precum şi posesie de substanţe ce conţin fentanil, potrivit coordonatorilor anchetei.



Angelina Barini, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit poliţiştilor newyorkezi că Zamperoni a plătit-o în schimbul unor raporturi sexuale şi, deşi iniţial a declarat că proxenetul ei a forţat-o să-i injecteze Ecstasy în stare lichidă, a recunoscut ulterior că ea a fost persoana care i-a injectat victimei acea substanţă.



Potrivit publicaţiei The Daily Beast, femeia este implicată şi în alte decese prin supradoză de fentanil care au avut loc în această vară.



Trupul lui Zamperoni, bucătar-şef la restaurantul Cipriani Dolci din Gran Central Station, în centrul cartierului Manhattan, a fost găsit înfăşurat într-un cearceaf într-un hotel din Queens, care, potrivit postului abc7, era cunoscut ca un loc frecventat adeseori de prostituate şi dependenţi de droguri.



Andrea Zamperoni, care lucra pentru lanţul de restaurante de lux Cipriani din anul 2008, se mutase la New York în aprilie. Colegii lui au fost cei care i-au denunţat dispariţia la începutul săptămânii trecute.



Cadavrul său a fost identificat de doi dintre fraţii lui, veniţi special de la Londra, şi a fost supus unei autopsii pentru a clarifica circumstanţele decesului.

