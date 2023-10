Cazul teribil al fotbalistului spaniol dat dispărut care a fost găsit mort după 4 zile, în timpul unei transmisiuni TV în direct

Un tânăr fotbalist spaniol, în vârstă de 18 ani, care a fost dat dispărut pe data de 12 octombrie, a fost găsit mort după 4 zile, în apropierea gării din Sevilla, în timpul unei transmisiuni în direct a postului TVE.

Cazul lui Álvaro Prieto a cutremurat toată țara, iar în momentul de față se fac investigații pentru a se stabili exact împrejurările în care a murit, potrivit CNN Espanol.

Álvaro Prieto, din Córdoba, jucător de fotbal la un club local din liga secundă, a dispărut din Sevilla pe 12 octombrie, după ce petrecuse o noapte împreună cu prietenii în club. După ce s-a despărțit de aceștia, el a plecat spre gară de unde urma să plece cu trenul către casă. Numai că tânărul nu a mai ajuns la destinație, iar imaginile recuperate de pe camerele de supraveghere au arătat că acesta a dispărut fără urmă în zona gării Santa Justa.

Cazul dispariției tânărului fotbalist a stârnit mare interes în Spania. Așa se face că luni, 16 octombrie, la 4 zile după ce tânărul a fost dat dispărut, o echipă de la Televisión Española (TVE) se afla în apropierea gării din Sevilla, în zona în care Prieto fusese localizat, și relata în direct despre caz. Camera s-a îndreptat la un moment dat către un vagon deasupra căruia a fost observat ceva ce s-a dovedit a fi cadavrul tânărului, odată ce cadrul a fost apropiat, iar cei care au urmărit emisiunea de acasă au conștientizat acest lucru.

Mai mult, reporterul aflat la fața locului a confirmat: „Tocmai am văzut un cadavru între două vagoane de tren, scuzați-mă pentru o secundă… Trenul mergea înapoi, am văzut ceva suspect, am văzut niște adidași și pantaloni bej”.

Unul din prietenii lui Álvaro Prieto a recunoscut îmbrăcămintea pe care acesta o purtase chiar înainte de dispariție.

La scurt timp după difuzarea imaginilor TVE și-a cerut scuze în direct: „În numele acestui grup vrem să ne cerem scuze. La fel ca restul presei, am urmărit cazul dispariției tânărului din Córdoba în toate aceste zile, avem o echipă care acoperă subiectul și s-a întâmplat în direct, am asistat la descoperirea unui cadavru. Am transmis imagini live care nu ar fi trebuit niciodată să fie transmise”.

Anchetatorii spanioli au stabilit că Álvaro Prieto a murit electrocutat, însă nu sunt cunoscute deocamdată împrejurările. Una din variante este că el a sărit de pe un pod pe un vagon staționat, dar nu este clar de ce ar fi făcut acest lucru.

