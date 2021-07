Cazul tinerelor ucise într-un lan de porumb din Italia, strivite de o combină agricolă. O româncă a fost martoră și și-a spus povestea

O româncă de 21 de ani a fost martoră la accidentul șocant petrecut la începutul aceste luni, în Italia, când două tinere au murit zdrobite de o combină agricolă într-un lan de porumb, lângă Milano.

Românca de 21 de ani, care locuiește pe stradă și are un copil de 4 ani, a fost și ea rănită în accidentul șocant, dar nu s-a dus la spital, pentru că, spune ea, i-a fost frică să nu-și piardă copilul, potrivit Corriere della Sera.

„În acel câmp de porumb, am țipat și tot am țipat la șoferul tractorului care se apropia, dar el nu mă putea auzi... Am țipat cu toate forțele, dar nimic. S-a auzit un vuiet puternic care îmi spărgea urechile, apoi am fugit panicată spre casa abandonată unde stau acum. Am crezut că Sara ar putea să scape. Și despre Hanan credeam că o să fie bine”, a povestit românca pentru sursa citată.

Tânăra a mai spus că a aflat de moartea celor două tinere abia după câteva zile, din ziar. „Și eu am fost rănită, dar nu am vrut să merg la spital. Mi-a fost frică de ce se poate întâmpla cu mine. Locuiesc pe stradă...”, a mai spus ea.

Românca a recunoscut că se ocupă cu traficul de droguri. Mai exact, ridică dozele, face livrarea cu bicicleta și încasează banii, iar ea își păstrează un comision.

În dimineața de 2 iulie, se oprise și ea să consume droguri în lanul de porumb, împreună cu Sara El Jaafari, de 28 de ani, și Hanan Nekhla, de 32 de ani, cele două tinere de origine marocană ucise de utilajul condus de un italian de 28 de ani, cercetat acum pentru omor. Acesta a spus că porumbul era foarte înalt și nu a văzut nimic.

Cele două tinere ucise în lanul de porumb, strivite de o combină agricolă FOTO: Corriere.it

Românca era a treia femeie din grupul în care mai erau și patru bărbați de origine marocană. Ancheta a stabilit că tot grupul, mai puțin românca, petrecuse împreună încă din seara precedentă. Cheful, stropit cu alcool și droguri, începuse într-un apartament, iar dimineața s-au dus cu toții în lanul de porumb, pentru că acolo era punctul de întâlnire pentru a se aproviziona cu alte droguri.

La fel ca și românca, cei patru bărbați au fugit în momentul în care s-a produs accidentul.

„Nu am observat acel tractor gigantic, nimeni nu l-a văzut. Îmi amintesc că a zdrobit-o pe Hanan și apoi a lovit-o și pe Sara. Pe mine m-a lovit la braț și în spate. Sufăr de astm și am făcut un atac de panică. A trebuit să dispar din acel loc”, a mai spus ea.

În acea dimineață, șoferul utilajului, Andrea P., 28 de ani, stropea cu insecticid lanul de porumb înalt de câțiva metri, când le-a lovit pe Sara El Jaafari și Hanan Nekhla.

Sara a mai trăit după impact și a reușit să sune la 112 și să anunțe autoritățile că „este rănită, iar prietena ei este moartă”, după ce au fost lovite de o combină agricolă. Mesajul a fost transmis în limba arabă. Echipele de salvare au pornit în căutarea celor două tinere după ce un translator a tradus mesajul. Cadavrele au fost descoperite la 30 de ore după apelul telefonic.