CBS News își închide posturile de radio după aproape 100 de ani

CBS News a anunțat că își închide serviciul de radio după aproape 100 de ani, în cadrul unei noi runde de concedieri. Închiderea va avea loc la 22 mai, afectând peste 700 de posturi afiliate, au anunțat vineri redactorul-șef, Bari Weiss, și președintele Tom Cibrowski, scrie BBC.

Angajații vor fi informați până la sfârșitul zilei dacă locul lor de muncă a fost afectat, au spus aceștia. Reducerile ar putea afecta aproximativ 6% din personal.

„Deși aceasta a fost o decizie necesară, nu a fost una ușoară”, au spus Weiss și Cibrowski, adăugând că „o schimbare în strategiile de programare ale posturilor de radio” și provocările economice „au făcut imposibilă continuarea serviciului”.

„... Anumite părți ale redacției noastre trebuie să se micșoreze pentru a face loc lucrurilor pe care trebuie să le construim pentru a rămâne competitivi”, au spus ei.

CBS a trecut sub controlul lui David Ellison, fiul miliardarului din domeniul tehnologiei și aliat al lui Trump, Larry Ellison, după ce acesta a preluat Paramount în cadrul unei fuziuni mai ample cu studioul său de la Hollywood, Skydance, anul trecut.

Preluarea anterioară a Paramount de către Ellison a fost aprobată de administrația Trump în această vară, după ce Paramount a acceptat să plătească 16 milioane de dolari pentru a soluționa un proces intentat de Trump în legătură cu un interviu la 60 Minutes.

