Ce a reaprins conflictul între Thailanda și Cambodgia la graniță și de ce s-a destrămat pacea negociată de Trump

Data publicării:
Cambodia Thai Border Conflict
Cele două țări au oferit versiuni diferite asupra noilor confruntări. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Care este disputa legată de frontieră De ce au reizbucnit tensiunile în decembrie Ce s-a întâmplat în timpul confruntărilor din iulie Ce s-a întâmplat cu „pacea lui Trump” Cât de sigure sunt călătoriile în Thailanda și Cambodgia

Tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia au escaladat din nou în confruntări armate, soldate cu morți de ambele părți, în ciuda armistițiului negociat în vară de președintele american Donald Trump. Acordul, prezentat atunci drept un pas decisiv spre stabilitate, a cedat rapid pe fondul acuzațiilor reciproce și al vechilor dispute legate de frontieră.

Tensiunile mocnite dintre Thailanda și Cambodgia au izbucnit din nou de-a lungul graniței comune, subminând un armistițiu fragil susținut de președintele SUA, Donald Trump, scrie BBC.

Cel puțin trei soldați thailandezi și șapte civili cambodgieni au fost uciși de luni până astăzi, cele două țări acuzându-se reciproc că au început violențele. Confruntările, în care Thailanda a lansat și lovituri aeriene de-a lungul graniței, sunt cele mai grave de la semnarea armistițiului în iulie.

Care este disputa legată de frontieră

Conflictul nu este unul recent. Disputa dintre Thailanda și Cambodgia datează de mai bine de un secol, din perioada în care frontierele celor două națiuni au fost trasate după ocupația franceză a Cambodgiei.

Ostilitatățile au escaladat în 2008, când Cambodgia a încercat să înscrie un templu din secolul al XI-lea, situat într-o zonă disputată, pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Mișcarea a stârnit proteste aprinse în Thailanda.

De-a lungul anilor au existat ciocniri sporadice, soldate cu morți atât în rândul soldaților, cât și al civililor de ambele părți. Cele mai recente tensiuni au izbucnit în mai, după ce un soldat cambodgian a fost ucis într-o confruntare. Acest incident a dus relațiile dintre cele două țări la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.

Înaintea primelor lupte din iulie, ambele națiuni impuseseră restricții la graniță. Cambodgia a interzis importurile din Thailanda, inclusiv fructe și legume, energie electrică și servicii de internet. Ambele țări și-au consolidat prezența militară de-a lungul frontierei în ultimele săptămâni.

De ce au reizbucnit tensiunile în decembrie

Cele două părți au oferit versiuni diferite asupra noilor confruntări. Luni, 8 decembrie, armata thailandeză a spus că trupele sale au răspuns focurilor cambodgiene în provincia Ubon Ratchathani din Thailanda, când un soldat thailandez a fost ucis. Armata a precizat că a lansat și lovituri aeriene asupra unor ținte militare de-a lungul graniței disputate.

În schimb, Ministerul Apărării din Cambodgia a afirmat că forțele thailandeze au atacat primele, în provincia Preah Vihear, insistând că nu au ripostat.

A doua zi, armata thailandeză a acuzat Cambodgia că a tras rachete și a folosit drone kamikaze și drone care aruncă bombe împotriva soldaților thailandezi, unele rachete lovind zone civile. Ulterior, Thailanda a confirmat că a efectuat noi lovituri aeriene. Cambodgia, la rândul ei, a acuzat Thailanda că a tras fără discernământ în zone civile din provincia Pursat, aflată la graniță.

Ce s-a întâmplat în timpul confruntărilor din iulie

Ambele părți au făcut schimb de focuri, fiecare acuzând-o pe cealaltă că a declanșat conflictul. Situația a degenerat rapid: Thailanda a acuzat Cambodgia că a tras rachete, iar Bangkok a lansat lovituri aeriene asupra unor ținte militare cambodgiene.

Cel puțin 48 de persoane au fost ucise, iar mii au fost strămutate în cele cinci zile de lupte. Trump a intervenit și, cu ajutorul Malaeziei, a negociat un armistițiu.

Președintele SUA a supravegheat ulterior semnarea a ceea ce el a numit „acordul de pace de la Kuala Lumpur”, în octombrie. Thailanda a refuzat să-l numească astfel, preferând termenul: „Declarație comună a premierilor Thailandei și Cambodgiei privind rezultatele întâlnirii lor de la Kuala Lumpur”.

Ambele părți au agreat să își retragă armele grele din regiunea disputată și să stabilească o echipă de observatori interimari. Următorul pas trebuia să fie eliberarea celor 18 soldați cambodgieni deținuți în Thailanda.

Ce s-a întâmplat cu „pacea lui Trump”

Thailanda a suspendat acordul în noiembrie, premierul thailandez Anutin Charnvirakul afirmând că amenințarea la adresa securității „nu s-a redus de fapt”. Atunci, Cambodgia a susținut că rămâne angajată termenilor acordului.

După izbucnirea luptelor din decembrie, ministrul thailandez de externe Sihasak Phuangketkeow a declarat pentru BBC că armistițiul „nu funcționează” și că „mingea este în terenul Cambodgiei”. Fostul premier cambodgian Hun Sen a subliniat însă că țara sa a tras focuri doar luni, „pentru a respecta armistițiul”.

Între timp, Trump a cerut ambelor părți să respecte acordul, dar nu este clar încotro se îndreaptă situația. Deși în trecut au existat schimburi serioase de focuri, acestea s-au calmat relativ repede.

Cât de sigure sunt călătoriile în Thailanda și Cambodgia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează asupra riscului ridicat în cazul deplasărilor în zona de frontieră dintre Cambodgia și Thailanda, din cauza conflictului armat între cele două țări, și recomandă cetățenilor români să evite deplasările în această zonă. 

Totodată, MAE informează asupra riscului ridicat în cazul deplasărilor în zonele fostelor teatre de război, unde încă există muniţii neexplodate, în special în zonele izolate de-a lungul graniţei cu Laos.

De asemenea, autoritățile române mai avertizează că traficul de droguri este aspru pedepsit în Regatul Cambodgiei, existând posibilitatea ca cetățenii străini care transportă stupefiante să fie încarcerați pe viață.

