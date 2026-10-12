Ce amendă a primit un lituanian care a făcut salutul fascist în lagărul de la Auschwitz

Promovarea nazismului este o infracțiune pedepsită în Polonia cu până la trei ani de închisoare.

Un cetățean lituanian a fost amendat cu peste 400 de euro pentru că a făcut salutul nazist la faimosul lagăr de concentrare de la Auschwitz, a anunțat luni poliția din Polonia, scrie TVP World.

Autoritățile au declarat că un lituanian în vârstă de 26 de ani a făcut salutul în timp ce poza la memorial sâmbătă, fiind fotografiat de soția sa. Ulterior, el a fost reținut de personalul de securitate al muzeului de la Auschwitz, care a chemat poliția.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Małgorzata Jurecka, citată de agenția de știri de stat poloneză PAP, a declarat că bărbatul a fost „acuzat de promovarea nazismului”, adăugând că acesta a recunoscut că a făcut salutul nazist și a acceptat de bunăvoie o amendă de 2.000 de zloți (455 de euro).

Conform PAP, în Polonia, infracțiunea de promovare a nazismului se pedepsește cu amendă sau cu până la trei ani de închisoare. Agenția a relatat că parchetul local a fost sesizat cu privire la incident.

Înființat de autoritățile naziste în Polonia ocupată de germani în 1940, Auschwitz a devenit una dintre cele mai mari mașini industriale de ucidere din istorie și a jucat un rol central în Holocaust.

Până la eliberarea complexului lagărului, cinci ani mai târziu, peste 1 milion de oameni, în principal evrei, fuseseră uciși în camerele de gazare sau muriseră din cauza bolilor sau a foametei.

Astăzi, situl este administrat și conservat ca un memorial sobru de către Memorialul și Muzeul Auschwitz-Birkenau.

Editor : Sebastian Eduard