Ce au descoperit cercetătorii după ce fragmentul din racheta SpaceX s-a prăbușit pe Lună. Norul uriaș detectat de un telescop din Chile

Un nor de praf întins pe zeci de kilometri s-a ridicat deasupra suprafeței Lunii după impactul cu o parte a unei rachete SpaceX. Fenomenul, vizibil doar câteva minute, le-a oferit astronomilor indicii despre compoziția norului și urmele lăsate de coliziune.

Un telescop din Chile a surprins dovezi ale impactului produs de o parte a unei rachete SpaceX care s-a izbit de Lună în timp ce se deplasa cu 8.690 km/h (5.400 mph), relatează The Guardian.

Telescopul VLT al Observatorului European Austral (ESO) a observat „linii spectrale” (o reprezentare colorată a gazelor de sodiu și litiu) în norul de praf lunar ridicat în urma impactului.

Telescopul ESO a înregistrat aceste „amprente chimice” ale norului, care au fost vizibile timp de cinci până la zece minute, a precizat observatorul. Norul a avut o dimensiune de câteva zeci de kilometri, potrivit lui Carl Schmidt, astronom la Center for Space Physics al Universității din Boston.

Benjamin Fernando, de la Los Alamos National Laboratory din New Mexico, declarase anterior că această coliziune ar putea furniza date valoroase pentru viitoare experimente seismice și pentru evaluarea „riscurilor generate de impactul deșeurilor spațiale artificiale”. NASA speră să stabilească în curând o prezență umană susținută pe Lună, ceea ce face esențială o mai bună înțelegere a deșeurilor spațiale aflate pe orbita lunară.

Impactul s-a produs în apropierea terminatorului lunar, limita dintre partea luminată de Soare și cea aflată în umbră. La fel ca în cazul altor obiecte care au lovit Luna în trecut, treapta rachetei a ridicat un nor de praf lunar, care a fost iluminat pentru scurt timp de lumina Soarelui, dar a fost dificil de observat cu ochiul liber de pe Pământ.

Numeroși sateliți se aflau pe orbita Lunii, însă niciunul nu era în locul potrivit, la momentul potrivit, pentru a surprinde prăbușirea, care a avut loc miercuri, în jurul orei 6:35 GMT (9:35, ora României). Bucata de rachetă avea înălțimea unei clădiri cu cinci etaje și cântărea patru tone.

NASA, cu sonda sa Lunar Reconnaissance Orbiter, și Coreea de Sud, prin Pathfinder Lunar Orbiter, intenționează să realizeze imagini ale locului după impact, care ar putea arăta resturile rachetei, însă ar putea dura câteva zile până când aceste informații vor fi primite.

Totuși, modul în care norul produs de impact a interacționat cu lumina Soarelui le-a permis astronomilor să obțină unele indicii despre compoziția sa.

Se crede că gazul de sodiu identificat în spectru provine din solul lunar, în timp ce urmele de litiu ar putea proveni chiar din treapta rachetei, a spus Schmidt.

„Această observație nu a decurs perfect și este vorba despre o analiză preliminară, dar am vrut să împărtășesc rapid câteva informații, iar în timp vom putea spune mai multe despre aceste rezultate”, a declarat Schmidt.

Racheta Falcon 9 a companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, a fost lansată în ianuarie 2025, transportând două module de aselenizare. Propulsorul său s-a întors pe Pământ, însă treapta superioară a rămas în spațiu pentru a propulsa modulele mai departe spre destinație.

Treapta rachetei era doar una dintre zecile de mii de fragmente de „gunoi spațial” care orbitează Pământul. Luna este lovită în mod obișnuit de resturi spațiale, inclusiv meteoroizi. Coliziunile provocate de obiecte artificiale sunt însă mai rare.

Citește și Acţiunile SpaceX se prăbuşesc după explozia cheltuielilor pentru AI şi apropierea termenului la care expiră restricţiile de vânzare

Editor : M.I.