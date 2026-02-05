Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta

Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele american, Donald Trump, au discutat la telefon, în această săptămână, despre Taiwan, relațiile economice și principalele tensiuni internaționale. Convorbirea a avut loc într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Beijing și Washington și a fost urmată de mesaje ferme din ambele tabere.

Liderul Chinei, Xi Jinping, a numit Taiwanul „cea mai importantă problemă” în relațiile dintre China și Statele Unite, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, relatează BBC.

Xi i-a cerut lui Trump să fie „prudent” în ceea ce privește furnizarea de arme către insulă, potrivit presei de stat chineze, adăugând că acordă „o mare importanță” relațiilor cu Washingtonul și speră ca ambele părți să găsească modalități de a-și rezolva diferențele.

De cealaltă parte, Trump a descris convorbirea de miercuri drept „excelentă” și „lungă și aprofundată”. Discuția a avut loc după o serie de vizite ale liderilor occidentali în China în ultimele luni, inclusiv a premierului britanic Sir Keir Starmer, care au urmărit relansarea relațiilor cu a doua cea mai mare economie a lumii.

De la soia la Taiwan: temele sensibile ale discuției

Trump urmează să viziteze China în aprilie, o călătorie pe care a spus că o așteaptă „cu mare interes”. El a adăugat că Beijingul ia în considerare achiziționarea a 20 de milioane de tone de soia din SUA, față de cele 12 milioane de tone din prezent.

„Relația cu China și relația mea personală cu președintele Xi sunt extrem de bune și amândoi realizăm cât de important este să le menținem astfel”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Pe lângă Taiwan și soia, Trump și Xi au discutat despre războiul Rusiei din Ucraina, situația actuală din Iran și achizițiile Chinei de petrol și gaze din SUA, a precizat președintele american.

În privința Taiwanului, Xi a afirmat că insula autoadministrată este „teritoriu chinez” și că Beijingul „trebuie să apere suveranitatea și integritatea sa teritorială”. „Statele Unite trebuie să trateze cu prudență problema vânzărilor de arme către Taiwan”, a avertizat el.

China și-a exprimat de mult timp intenția de a se „reunifica” cu Taiwanul și nu a exclus folosirea forței pentru a realiza acest obiectiv. SUA au relații oficiale cu Beijingul, nu cu Taipeiul, și mențin de decenii un echilibru diplomatic delicat. Totuși, rămân un aliat puternic al Taiwanului și principalul său furnizor de armament.

În decembrie, administrația Trump a anunțat o vânzare majoră de arme către Taiwan, în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari, care a inclus lansatoare de rachete avansate, obuziere autopropulsate și diverse tipuri de rachete. Beijingul a declarat atunci că această „încercare de a sprijini independența Taiwanului” va „accelera evoluția către o situație periculoasă și violentă în Strâmtoarea Taiwan”.

„Așa cum Statele Unite au propriile îngrijorări, și China are preocupările sale”, i-a spus Xi lui Trump miercuri. „Dacă ambele părți acționează în aceeași direcție, în spiritul egalității, respectului și beneficiului reciproc, putem găsi cu siguranță modalități de a aborda preocupările fiecăruia.”

Joi, liderul Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat jurnaliștilor că relațiile cu SUA rămân „extrem de solide” și că „toate proiectele de cooperare în curs continuă”.

China cere „revenirea la dialog”

Xi și Trump au mai vorbit în noiembrie, când președintele chinez l-a invitat pe omologul său american să viziteze China. Relațiile dintre cele două țări s-au îmbunătățit treptat în ultimele luni, după războiul tarifar de anul trecut și disputele legate de cipuri și minerale rare.

Cu câteva ore înainte de convorbirea cu Trump, Xi a avut o întâlnire virtuală cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia ambii au salutat consolidarea relațiilor dintre Beijing și Moscova. Presa rusă afirmă că Putin a acceptat invitația lui Xi de a vizita China în prima jumătate a anului.

Apelurile lui Xi cu cei doi lideri au fost prezentate de presa de stat chineză drept un semnal clar că China va rămâne o putere mondială responsabilă și rațională. Un editorial din China Daily a afirmat că aceste convorbiri arată că China va „continua să acționeze ca o forță de stabilizare” într-o perioadă în care „confruntarea și unilateralismul sunt în creștere”.

„Beijingul își asumă activ responsabilitatea, lucrând împreună cu actorii principali pentru a contribui la pacea și stabilitatea mondială printr-o diplomație responsabilă a marilor puteri”, se mai arată în editorial.

„Procedând astfel, China le arată celorlalți actori importanți de pe scena mondială importanța revenirii la dialog și coordonare”, a concluzionat publicația.

Editor : M.I.