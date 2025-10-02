Live TV

Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”

o femeie cu un ceas arată spre ora 12
Cu toate că modelul „996” a fost interzis de un tribunal din China în 2021, tot mai multe firme de tehnologie din California (și, mai nou, din Europa) adoptă programul cu 12 ore de muncă pe zi și șase zile de lucru pe săptămână. Foto: Profimedia Images
Un obicei tot mai popular, dar și periculos, apărut în urmă cu câțiva ani în rândul companiilor din domeniul tehnologiei din China amenință acum să se răspândească și în alte părți ale lumii, inclusiv în Europa. După ce a fost promovat și adoptat de unele firme din Silicon Valley, trendul „996”, care se referă la un program de lucru intens în care angajații muncesc de la 9 dimineața la 9 seara, 6 zile pe săptămână, a devenit și mai des întâlnit odată cu ascensiunea inteligenței artificiale.

Cu toate că modelul 996 a fost interzis de un tribunal din China în 2021, tot mai multe firme de tehnologie din California adoptă acest program de lucru și îi încurajează pe angajați să lucreze chiar și 72 de ore pe săptămână.

Compania Rilla din domeniul inteligenței artificiale le-a transmis clar celor care doresc să se angajeze să nu aplice dacă nu sunt „entuziasmați” de ideea de a lucra minim 70 de ore pe săptămână.

Angajații primesc un bonus de 1.500 de dolari pe lună ca să poată locui cât mai aproape de biroul companiei din Long Island, New York, dar trebuie să fie de acord cu programul 996.

Tot în domeniul AI, compania Cognition le-a cerut angajaților să lucreze 80 de ore pe săptămână într-un e-mail care a fost dezvăluit online, potrivit revistei Entrepreneur.

„Nu credem în echilibrul viață-muncă”, le-a scris angajaților directorul executiv al companiei, Scott Wu.

photo-collage.png - 2025-07-06T002847.562
După ce a preluat compania X (Twitter), Elon Musk le-a transmis angajaților că dacă nu sunt pregătiți pentru „multe ore de lucru la intensitate mare” ar trebui să își caute alt job. Foto: Profimedia Images

Visul american și munca fără oprire

În același timp, compania de telemedicină Fella & Delilah a postat un anunț pe LinkedIn despre crearea unei forțe de muncă organizată pe două niveluri – cei care lucrează după programul normal și cei care acceptă săptămâna de lucru 996, fiind recompensați cu salarii cu 25% mai mari și un capital propriu de două ori mai mare.

În 2022, Elon Musk le-a transmis angajaților săi de la X (Twitter) că dacă nu sunt pregătiți pentru o cultură a muncii „extrem de dură” cu „multe ore de lucru la intensitate mare”, ar trebui să își caute alt job.

Pe tărâmul visului american, unde se spune că oricine poate ajunge o persoană de succes dacă este pregătit să muncească fără oprire, nu există o limită maximă legală de ore de muncă.

Singura protecție oferită este că angajații trebuie să fie recompensați cu cel puțin 50% din salariu în plus față de banii pe care îi câștigă în mod obișnuit dacă lucrează peste 40 de ore pe săptămână.

Image of world map and data processing against aerial view of london city
După ce a fost aplicat și în SUA, mai ales de companiile de tehnologie din Silicon Valley, programul de lucru 996 s-ar putea răspândi și în alte părți ale lumii, inclusiv în Marea Britanie. Foto: Profimedia Images

Săptămâna de lucru de patru zile vs. șapte zile

În Marea Britanie, un angajat poate să lucreze maxim 48 de ore pe săptămână (în medie), însă există deja metode prin care regula poate fi ocolită. Angajații pot opta pentru un program mai intens de lucru dacă semnează un acord cu angajatorul.

Și există deja semne îngrijorătoare că unele firme din Marea Britanie își doresc să adopte o abordare mai apropiată de stilul american, potrivit The Independent.

Harry Stebbings, un investitor de la Londra, a mers chiar mai departe de modelul 996, spunând într-o postare care a devenit virală pe LinkedIn că săptămâna cu șapte zile de lucru este „ritmul necesar pentru a câștiga acum” și că „nu există loc de greșeală”, pentru că firmele europene concurează împotriva „celor mai bune companii din lume”.

Într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult despre programe de lucru cât mai flexibile, precum munca hibrid (de acasă și de la birou) și săptămâna cu patru zile de muncă, este surprinzător cum în unele industrii balanța se înclină în direcția complet opusă.

Obiceiul 996 s-ar putea să fi devenit popular și pentru că angajații din sectorul tehnologiei simt că joburile lor sunt tot mai nesigure. Din 2022, companiile de tehnologie au eliminat 400.000 de locuri de muncă – giganți precum Intel, Microsoft și Meta au dat afară mii de angajați anul acesta.

Cofondatorul Google, Serghei Brin, le-a transmis angajaților anul acesta că ar trebui să lucreze 60 de ore pe săptămână și doar de la birou, numind acest program de lucru ideal pentru productivitate.

