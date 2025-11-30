Live TV

Gestul aparent banal care te poate costa 20.000 de euro în avion. Companiile aeriene franceze introduc cele mai dure sancțiuni

Data actualizării: Data publicării:
air france, avion, zbor
Foto: Profimedia
Companiile aeriene franceze au introdus cele mai dure sancțiuni din Europa pentru pasagerii care nu respectă regulile de siguranță la bord. Folosirea telefonului sau a unui dispozitiv electronic în momentele în care este interzis poate duce la amenzi de până la 20.000 de euro și la interdicții de zbor de până la patru ani. Noile măsuri, publicate în Jurnalul Oficial al Franței, vizează comportamentele care pun în pericol zborurile și activitatea echipajului, pe fondul creșterii incidentelor raportate în aviația europeană.

Franța ia măsuri „decisive și eficiente” pentru a reduce comportamentul neadecvat la bordul aeronavelor, introducând un nou set de sancțiuni dure, potrivit Euronews.

Autoritățile franceze au anunțat o acțiune fermă împotriva pasagerilor turbulenți, argumentând că astfel de comportamente reprezintă o „amenințare tot mai mare la siguranța zborurilor”.

Guvernul avertizează că, în Europa, agențiile de aviație raportează între 200 și 500 de incidente la bord în fiecare lună. În 2024, Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a înregistrat un incident la fiecare 395 de zboruri.

Ca urmare, Franța a publicat un decret în Jurnalul Oficial, care a intrat în vigoare la începutul acestei luni (8 noiembrie), și a creat o bază de date specială pentru ca operatorii aerieni francezi să poată raporta „comportamente periculoase”.

Măsuri împotriva pasagerilor turbulenți

Pasagerii care încalcă cele trei reguli principale vor fi sancționați cu amenzi consistente, care pot ajunge la 10.000 de euro sau 20.000 de euro în cazul abaterilor repetate.

Aceste încălcări includ:

  • folosirea unui dispozitiv electronic sau electric în perioadele în care utilizarea a fost interzisă parțial sau complet;
  • obstrucționarea activității echipajului sau a misiunilor de siguranță;
  • refuzul de a respecta instrucțiunile de siguranță date de membrii echipajului.

În cazurile cele mai grave, autoritățile au confirmat că pasagerii pot primi interdicție de îmbarcare pentru o perioadă de până la patru ani.

Aceste sancțiuni se aplică tuturor zborurilor operate de companii aeriene care dețin licență eliberată de Franța.

Noile reguli coexistă cu sancțiunile administrative deja în vigoare în Franța, care includ urmărire penală pentru abaterile grave. Acestea pot duce la pedepse de până la cinci ani de închisoare și amenzi de 75.000 de euro.

„Pune în pericol siguranța zborului”

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a declarat că siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă „prioritatea absolută” a țării, descriind comportamentul disruptiv la bord drept „inacceptabil”.

„Pune în pericol siguranța zborului și compromite condițiile de lucru ale echipajelor”, a precizat el.

„Prin acest decret, ne dotăm cu mijloace pentru o aplicare rapidă, corectă și proporțională. Noul cadru de reglementare transmite un mesaj ferm: comportamentele turbulente nu vor mai fi tolerate”, a adăugat acesta.

Ryanair a dat în judecată un pasager 

Sancțiunile sunt introduse în contextul unor eforturi tot mai mari la nivel european pentru reducerea comportamentelor antisociale în avioane.

La începutul acestui an, Ryanair a dat în judecată un pasager pentru 15.000 de euro, după ce compania a fost nevoită să devieze un zbor de la Dublin la Lanzarote către Portugalia.

Aeronava a fost reținută peste noapte în Porto, pe 9 aprilie 2024, iar compania a trebuit să asigure cazare la hotel pentru 160 de pasageri.

Ryanair nu a oferit detalii despre identitatea pasagerului sau acțiunile sale, dar a descris comportamentul acestuia ca fiind „inacceptabil”.

„Ryanair are o politică de toleranță zero față de comportamentul neadecvat al pasagerilor și va continua să ia măsuri ferme pentru a combate astfel de situații, în beneficiul majorității covârșitoare a pasagerilor care nu perturbă zborurile”, a transmis compania.

