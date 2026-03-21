Ce îi motivează pe susținătorii regimului iranian și cum ar putea fi răsturnat acesta: „Occidentul a subestimat angajamentul ideologic”

Poate că bombele cad asupra Teheranului, dar miercuri străzile erau pline de oameni veniți la cortegiul funerar al lui Ali Larijani. Plângând, femeile țineau în mâini fotografii ale șefului serviciilor de securitate asasinat. Bărbații salutau cortegiul care trecea. Iar în jurul Pieței Revoluției răsunau scandările familiare „Moarte Israelului” și „Moarte Americii”, relatează The Times.

Mulți dintre cei care urmăreau evenimentele din Occident ar putea fi scuzați dacă s-ar fi întrebat dacă participanții la funeralii fuseseră aduși cu autobuzele sau obligați să vină. La urma urmei, Larijani era considerat de mulți drept cel care a ordonat masacrarea a zeci de mii de civili iranieni care au protestat împotriva regimului în luna ianuarie.

Dar nu a fost o punere în scenă. Deși sprijinul pentru regim a scăzut dramatic în cei 47 de ani de când mullahii au preluat puterea în Iran, o parte deloc neglijabilă a societății rămâne loială regimului.

Cunoscută în limba farsi sub denumirea de „hasteh-yeh sakht” sau „baza solidă”, această categorie de alegători loiali reprezintă, potrivit estimărilor, aproximativ 10% din populație, adică în jur de nouă milioane de persoane.

Un sondaj realizat în septembrie anul trecut de Gamaan, un grup de cercetare olandez frecvent citat de analiștii specializați în Iran, a arătat că 20% dintre iranieni susțineau regimul. Dintre aceștia, aproximativ jumătate doreau reformarea sistemului. Cealaltă jumătate — susținătorii liniei dure — își manifestau un sprijin neclintit față de sistemul existent.

Baza principală de susținere a regimului provine în continuare din aceleași segmente ale societății ca în timpul Revoluției Islamice din 1979, când sprijinul tinerilor nemulțumiți din clasa muncitoare și al săracilor din mediul rural a contribuit la aducerea la putere a lui Ruhollah Khomeini, primul lider suprem al Republicii Islamice.

Sondajul realizat de Gamaan a relevat că sprijinul pentru regim rămâne mai ridicat în zonele rurale decât în orașe, precum și în rândul persoanelor cu un nivel de educație mai scăzut din întreaga țară. Ceea ce este comun pentru ambele grupuri, a spus Ammar Maleki, directorul Gamaan, este importanța religiei și, în mod specific, a doctrinei mahdismului promovate de regim, care susține că Mahdi — o figură mesianică cunoscută drept imamul ascuns — se va întoarce într-o zi pentru a scăpa lumea de rău și nedreptate.

Hossein Hafezian, expert în Iran și politolog, a declarat: „Ei consideră că acest sistem politic este o adevărată manifestare a islamului, iar liderul suprem este ca un reprezentant al imamului ascuns. Așadar, ei cred cu adevărat în acest sistem și nu le pasă că economia nu merge bine.”

Este un segment de electorat pe care regimul îl cultivă în mod activ. Politologii susțin că, pentru ca o revoltă populară împotriva unui stat autoritar să aibă succes, este suficient ca doar 3,5% din populație să participe. Republica Islamică pare să fi ajuns la concluzia că sprijinul de 10% de care se bucură este suficient pentru a preveni o contrarevoluție.

Principalul pilon al regimului îl constituie vastul și atotputernicul Corp al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și aripa sa paramilitară, Basij, ambele recrutând exclusiv din rândul bazei de susținători fideli și având un număr total de membri estimat la milioane.

Forțele de Mobilizare Basij, care au filiale în fiecare cartier din țară, sunt responsabile în primul rând de coordonarea bazei de susținere și de mobilizarea acesteia atunci când este necesar, alături de un departament secret din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), cunoscut sub numele de Cartierul General Baqiyatallah.

Documentele interne din 2023, obținute de Kasra Aarabi și Saeid Golkar, de la organizația „United Against Nuclear Iran”, prezintă în detaliu planul pe cinci ani al departamentului de a „organiza cel puțin patru milioane de persoane în 800.000 de grupuri mici, în toate domeniile culturale și sociale”, precum și de a asigura că 5% din locuitorii fiecărui cartier sunt pregătiți să intre pe „frontul intern” în perioadele de tulburări populare.

Se pare că regimul pune acum acest plan în aplicare. De la începutul războiului, bande de bărbați înarmați care se deplasează pe motociclete patrulează pe străzi, intimidând locuitorii.

În tot Teheranul și în împrejurimile sale au fost instalate puncte de control și unități mobile de pază, conduse de membri ai Basij, care opresc și percheziționează vehiculele și verifică telefoanele oamenilor în căutarea unor dovezi de disidență.

De asemenea, unități Basij au fost trimise la locurile lovite de rachetele americane și israeliene pentru a împiedica civilii să facă fotografii și să filmeze, au relatat iranienii.

De asemenea, loialiștilor li s-au trimis mesaje prin care li se cerea să participe la mitinguri de stradă de amploare, ca semn de sprijin pentru regim, evenimente care sunt apoi transmise la televiziunea de stat.

Aarabi a descris această bază dură ca fiind o „societate în cadrul societății”, membrii IRGC trăind de obicei în propriile complexe și sate, iar copiii lor frecventând adesea școli de elită.

Și, deși proporția loialiștilor din țară s-ar putea să fi scăzut de-a lungul timpului, supunerea lor nu a făcut decât să se intensifice prin intermediul unui program de îndoctrinare pe care statul l-a intensificat treptat în cadrul programului de instruire al IRGC în ultimele două decenii.

Problema pe care aceasta o ridică pentru Statele Unite, care credeau că pot stimula o schimbare de regim printr-o campanie de bombardamente, este că războiul ar putea întări hotărârea ideologică a adepților regimului.

Adepții mahdismului cred că întoarcerea lui Mahdi va fi precedată de distrugeri apocaliptice. Campania de bombardamente a Israelului și a Statelor Unite „nu va face decât să mobilizeze baza radicală, deoarece aceștia consideră distrugerea drept un semn al apropierii imamului lor mesianic ascuns”, a afirmat Aarabi.

O mare parte a campaniei israeliano-americane de distrugere aeriană s-a concentrat asupra aparatului de securitate al Iranului. În aceeași zi în care Larijani a fost ucis într-un atac aerian la Teheran, Gholamreza Soleimani, comandantul Basij, a fost ucis într-un atac separat. Bazele Basij și IRGC din toată țara au fost, de asemenea, ținte importante.

„Cred că Occidentul a subestimat angajamentul ideologic al acestei baze radicale”, a declarat Aarabi. „Asta nu înseamnă că operațiunea militară nu poate duce la răsturnarea regimului. Dar, pentru a reuși acest lucru, va fi nevoie de o operațiune de amploare. Și va fi necesară slăbirea voinței și a capacităților nu doar ale IRGC și ale Basij, ci, în ultimă instanță, ale bazei radicale în ansamblu.”

