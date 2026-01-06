Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre Beijing și Caracas: O „prietenie de fier”

Capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro reprezintă un pas înapoi pentru strategia Chinei în America Latină, complicând planurile acesteia de a crește investițiile în regiune, notează Bloomberg.

China este cel mai mare cumpărător de țiței și cel mai mare creditor al Venezuelei. A susținut în mod constant guvernul Maduro, oferindu-i sprijin împotriva sancțiunilor și izolării impuse de SUA. China ar putea fi acum forțată să-și reevalueze abordarea față de America Latină, deși este probabil să evite o confruntare directă cu SUA.

Intervenția administrației Trump în Venezuela ar putea influența strategia Chinei și în alte părți. Au existat sugestii că atacurile SUA ar putea fi folosite ca model pentru China în Taiwan — o insulă autonomă pe care Beijingul o consideră o provincie separatistă.

Relația Chinei cu Venezuela

China a ridicat relația cu Venezuela la nivelul de „parteneriat strategic în orice condiții”, al doilea nivel ca importanță pe care îl folosește pentru a descrie relațiile bilaterale, în timpul vizitei de stat a lui Maduro în China în 2023.

Acest lucru a subliniat poziția Chinei ca aliat și i-a oferit liderului venezuelean o oportunitate de a crește vânzările de petrol, care reprezintă aproximativ 95% din veniturile externe ale țării sale.

Venezuela a susținut în mod constant poziția Chinei cu privire la Taiwan și Hong Kong. Președintele chinez Xi Jinping i-a spus lui Maduro în cadrul unei întâlniri la Moscova anul trecut că țările lor au construit o „prietenie de fier” și a afirmat că Beijingul „va susține ferm Venezuela în apărarea suveranității statului, a demnității naționale și a stabilității sociale”.

Cele două țări au avut întotdeauna relații economice și militare puternice. China este al doilea partener comercial al Venezuelei după SUA — fluxurile comerciale anuale au depășit 7,1 miliarde de dolari în 2024, conform celor mai recente date ale Fondului Monetar Internațional. În același timp, Venezuela se numără printre cei mai mari cumpărători de arme chinezești din America Latină. Aceasta a achiziționat arme în valoare de 495 de milioane de dolari pe parcursul decadei 2020, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, care a citat date de la Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

Legăturile financiare ale Chinei cu Venezuela

China a devenit un creditor cheie pentru Venezuela în 2007, în timpul regimului fostului președinte Hugo Chavez, când a furnizat pentru prima dată fonduri pentru proiecte de infrastructură și petroliere. Sprijinul Chinei a umplut un vid lăsat de deceniile de înstrăinare dintre SUA și Venezuela. Domeniile de colaborare au inclus autostrăzi, poduri, centrale electrice și fabrici de prelucrare a alimentelor, deși multe dintre acestea nu au fost niciodată finalizate sau nu mai sunt utilizate.

Datele publice disponibile sugerează că, până în 2015, China a acordat împrumuturi garantate cu petrol în valoare de peste 60 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor de stat, atingând un nivel de sprijin financiar fără precedent în America Latină. Estimările independente sugerează că aproximativ 80% din această sumă a fost rambursată, datoria restantă totalizând aproximativ 12 miliarde de dolari, potrivit grupului de reflecție Beyond The Horizon.

După capturarea lui Maduro, autoritatea de reglementare financiară din China a cerut creditorilor să raporteze expunerea lor față de Venezuela, a raportat sursa citată. Directiva subliniază îngrijorările crescânde cu privire la potențialele șocuri asupra sectorului bancar din China, pe măsură ce riscurile geopolitice se intensifică.

Importanța petrolului din Venezuela pentru China

Datele oficiale sugerează că Beijingul nu a mai primit niciun transport de petrol din Venezuela din martie 2025. Cu toate acestea, datele furnizate de terți și cele de urmărire a navelor indică faptul că fluxurile către națiunea asiatică au rămas solide anul trecut, chiar crescând în a doua jumătate a anului, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA.

Petrolul brut venezuelean urmează o rută neconvențională pentru a ajunge la cumpărătorii din China. Transportul durează de obicei mai mult de două luni și implică multiple transferuri de la navă la navă pentru a masca originea încărcăturilor.

Petrolul Merey, produsul de referință al Venezuelei, este utilizat și pentru producerea de bitum — esențial pentru construcții și construcția de drumuri — și are un preț mult mai mic decât alte tipuri de țiței greu comparabile din alte părți, ceea ce îl face popular în rândul rafinăriilor independente din China.

Președintele Donald Trump a declarat că SUA vor „conduce” Venezuela, iar companiile americane vor reconstrui industria petrolieră a țării, care a fost paralizată de sancțiuni, corupție și investiții insuficiente.

Rafinăriile din China dispun de o rezervă de aprovizionare sub forma a zeci de milioane de barili de petrol venezuelean aflați pe petroliere în apele asiatice, potrivit firmei de analiză a datelor Kpler. Există, de asemenea, alternative la Merey — din Canada sau Iran, de exemplu — deși acestea sunt mai scumpe.

De asemenea, nu se știe ce se va întâmpla cu partea din rezervele Venezuelei la care companiile petroliere chineze au dreptul în conformitate cu acordurile actuale. Pretențiile companiilor de stat China Petroleum & Chemical Corp., mai cunoscută sub numele de Sinopec, și China National Petroleum Corp. se ridică la aproximativ 4,4 miliarde de barili, potrivit analiștilor de la Morgan Stanley, care au citat date de la firma de consultanță Wood Mackenzie.

Relația Chinei cu SUA

Intervenția SUA în Venezuela survine pe fondul unei rivalități crescânde pentru influență în America Latină cu China.

Administrația Trump a publicat în decembrie o strategie de securitate națională care reînvie Doctrina Monroe din secolul al XIX-lea, urmărind să asigure că emisfera vestică „rămâne liberă de incursiuni străine ostile sau de proprietatea asupra activelor cheie”. Acest lucru ar putea accentua și mai mult tensiunile geopolitice din jurul unor interese strategice ale Chinei în America Latină, în special implicarea sa în Canalul Panama și în porturile și câmpurile petroliere situate geografic mai aproape de SUA.

Mass-media de stat chineză s-a grăbit să prezinte acțiunile lui Trump ca oferind lui Xi o nouă ocazie de a ridica China la rangul de gardian al ordinii internaționale bazate pe norme, pe care SUA o abandonează din ce în ce mai mult. Atacurile SUA asupra Venezuelei au readus lumea „în era colonială a jafurilor barbare”, a scris agenția oficială de știri Xinhua într-un comentariu.

Guvernul chinez a condamnat raidul american și a cerut administrației Trump să-i elibereze pe Maduro și soția sa. Cu toate acestea, este puțin probabil ca China să se implice direct și să riște o confruntare cu SUA, mai ales că nu are angajamente de securitate față de Venezuela.

Acest episod reprezintă o potențială situație diplomatică jenantă pentru China. Cu o zi înainte de capturarea lui Maduro, acesta a primit la Caracas o delegație chineză de rang înalt, printre care se afla și reprezentantul special al guvernului chinez pentru afaceri latino-americane, Qiu Xiaoqi. Aceasta a fost una dintre ultimele întâlniri publice cunoscute ale lui Maduro înainte de atacurile americane.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a adoptat un ton mai conciliant față de SUA, declarând pe 4 ianuarie că dorește „să colaboreze în cadrul unui program de cooperare”.

Rămân multe incertitudini cu privire la ceea ce va cere Trump de la Rodriguez sau dacă susținătorii liniei dure din cadrul guvernului său vor accepta colaborarea cu SUA. Relațiile mai strânse între Washington și Caracas ar putea transforma Venezuela într-un câmp de luptă și mai acerb între cele două mari economii ale lumii, notează sursa citată.

Ar putea loviturile SUA să influențeze strategia Chinei față de Taiwan?

China a promis să aducă Taiwanul sub controlul Partidului Comunist — cu forța, dacă va fi necesar. Xi Jinping a declarat în discursul său de Anul Nou că unificarea este „de neoprit”.

Însă o intervenție militară a Chinei ar putea avea costuri mult mai mari decât acțiunea lui Trump în Venezuela. Dacă China ar ocupa sau ar bloca Taiwanul, ar risca să se confrunte cu sancțiuni occidentale severe și ar putea provoca o reacție militară din partea SUA. Sancțiunile ar putea avea un impact negativ asupra economiei Chinei, care deja se află într-o situație precară din cauza crizei imobiliare care durează de ani de zile. Întreruperea producției de semiconductori avansați din Taiwan ar provoca, de asemenea, haos în lanțurile de aprovizionare globale și ar putea determina o reacție internațională severă.

În Taiwan, există scepticismul că atacurile SUA în Venezuela ar putea încuraja China. Oficialii din Taipei consideră capturarea lui Maduro ca un puternic factor de descurajare a agresiunii din partea Beijingului și o reamintire a capacității SUA de a învinge armatele care se bazează pe arme fabricate în China, a raportat Bloomberg. În timp ce Trump a evitat să spună dacă SUA ar apăra Taiwanul de orice atac din partea Beijingului, în decembrie administrația sa a aprobat un pachet de arme pentru insulă în valoare de până la 11 miliarde de dolari.

