„Ce mai rămâne dintr-un lider când numele său nu mai este rostit?”: cum este Nicolas Maduro șters din memoria Venezuelei

Timp de ani de zile, chipul său mustăcios privea de pe panourile de propagandă care glorificau regimul pretins revoluționar al unui dictator care se autointitula „apărătorul poporului”. Venerația manipulată de agenții de imagine era atât de mare, încât fabricile produceau în serie figurine de plastic care îl înălțau pe Nicolas Maduro la rangul de justițiar cu mantie, „indestructibil” și cu „mână de fier”, poreclit „Super Moustache”, relatează The Guardian.

Într-un oraș de coastă din apropierea Caracasului, autoritățile au marcat chiar și coșurile de gunoi, camioanele de salubritate și pasarelele cu siluete sinistre, negre, ale mustaței autocratului.

La cinci luni după ce forțele speciale americane l-au înlăturat pe Maduro, cultul personalității sale, atent regizat, se prăbușește, în timp ce fostul președinte este șters din istoria Venezuelei de către foștii săi aliați, care par disperați să treacă mai departe.

Imagini uriașe cu Maduro și soția sa, Cilia Flores, aflată și ea în închisoare, împodobesc în continuare arterele principale ale capitalei, unele dintre ele purtând hashtagul #WeWantThemBackNow (n.red - Vrem ca ei să se întoarcă acum). În centrul istoric a fost instalat un ceas care numără zilele scurse de la capturarea celor doi.

Pe străzile din jurul Miraflores, unde se află palatul prezidențial pe care autocratul l-a ocupat cândva, artiștii de graffiti pro-regim au scris mesaje de susținere pe chioșcurile de ziare. „Que viva Maduro, carajo!” [Trăiască Maduro, la naiba!] spune unul dintre ele. Altul proclamă: „Îl iubim pe Maduro”.

Dar se pare că această simpatie este din ce în ce mai rară. În toată țara, panourile publicitare și picturile care îl înfățișează pe liderul detronat al Venezuelei sunt înlăturate sau șterse în tăcere, sau pur și simplu lăsate să se deterioreze sau să fie înghițite de vegetație.

Într-un complex rezidențial întins din centrul orașului Caracas – o zonă considerată de mult timp un bastion al regimului – s-a folosit vopsea albă pentru a acoperi picturile murale care îi aduceau un omagiu unui politician cunoscut mai ales pentru că a condus Venezuela spre dictatură și a provocat unul dintre cele mai grave colapsuri economice din istorie în timp de pace.

„Am rămas fără cuvinte: mi-am zis: «Ce?!»”, a povestit o localnică, descriind momentul în care și-a dat seama că se dăduse ordinul să se acopere cu vopsea picturile murale cu Maduro de pe fațadele băncii și farmaciei din cartierul ei. „Le-au acoperit pe toate”.

Pe autostrada spre Guatire, un oraș situat la est de Caracas, numele lui Maduro se estompase aproape până la a deveni invizibil pe un panou publicitar din cadrul alegerilor din 2024, pe care mulți le consideră ca fiind fraudate. Mai la est, într-un oraș numit Caucagua, un contestatar pare să fi acoperit cu ciment un portret al lui Maduro într-un parc public, ascunzând părți din chipul dictatorului.

Un artist de graffiti care folosește șabloane a pictat cu spray o imagine a lui Maduro pe un perete din apropiere, alături de una dintre declarațiile sale din cadrul unei recente ședințe de judecată de la New York. „Sunt un om cinstit și sunt în continuare președintele țării mele”, se putea citi acolo, fără prea multă convingere.

Dispariția propagandei pro-Maduro se reflectă în declarațiile publice ale celor care au preluat puterea după răpirea sa, la 3 ianuarie anul acesta.

O analiză realizată de publicația venezueleană TalCual a relevat că liderul interimar, Delcy Rodriguez – fosta vicepreședintă și aliată a lui Maduro – i-a menționat numele de 86 de ori imediat după raidul american. Până în martie, numărul mențiunilor lunare scăzuse la doar șapte – o scădere de peste 90%. „Ce mai rămâne dintr-un lider când numele său nu mai este rostit?”, se întreba TalCual.

Phil Gunson, un comentator politic din Caracas, este de părere că aceste cifre reflectau cu exactitate amploarea căderii lui Maduro.

„E destul de trist, de fapt, când te-ai prezentat drept un mare lider revoluționar, iar SUA te răpesc și, câteva luni mai târziu, nimeni nu-și mai amintește nici măcar numele tău”, a spus Gunson, adăugând sarcastic: „Adică, Maduro? Da, îmi sună cunoscut”.

Diplomații afirmă că oficialii venezueleni fac acum rareori aluzie la fostul lor șef.

Gunson consideră că dispariția lui Maduro din discursul oficial reflectă modul în care acesta i-a îndepărtat nu doar pe oponenții regimului, ci și pe propriii susținători, pe parcursul unui mandat dezastruos în care economia s-a contractat cu 70%, iar milioane de oameni au fugit în străinătate. „Maduro i-a dus pur și simplu – începând din 2013 – într-un impas total... Așa că impresia mea este că majoritatea oamenilor din tabăra chavistă voiau să scape de Maduro”, a spus el.

La furia publică provocată de colapsul economic s-a adăugat nemulțumirea generalizată față de comportamentul frivol al dictatorului la televizor – în special față de aparițiile sale constante în care dansa și cânta la televiziunea de stat. „Maduro era complet lipsit de simț muzical. Cântecele și dansurile lui Maduro… erau cu adevărat iritante pentru mulți oameni. Cred că chiar și în tabăra chavistă [oamenii se gândeau]… «Să scăpăm de tipul ăsta!»”, a spus Gunson.

Se spune că și Donald Trump ar fi fost indignat de mișcările de dans ale lui Maduro.

Pe străzile din Venezuela încă se mai pot observa semne de susținere pentru Maduro. La un recent miting pro-regim organizat în fața Grădinii Botanice din Caracas, o manifestantă ținea în brațe o figurină cu Maduro în stilul lui Superman și o figurină cu Flores, care purta ochelari, asemănătoare cu Wonder Woman, deși a refuzat să-și dezvăluie numele sau să explice de ce îi plac atât de mult cei doi foști soți.

Un alt participant, Wendell Gouveia, purta un tricou roșu cu o imagine în stil pop art a chipului lui Maduro. „Nimeni nu m-a plătit și nici nu m-a forțat să vin aici”, a spus Gouveia, acuzându-l pe „imbecilul incompetent” Trump că a comis o nedreptate flagrantă prin capturarea președintelui său.

Însă, în afară de acele păpuși și de tricoul lui Gouveia, nu se vedeau aproape deloc semne cu numele sau chipul lui Maduro. Cei mai mulți dintre cei câteva mii de protestatari purtau haine albe, în loc de roșu, culoarea asociată în mod tradițional cu mișcarea chavistă.

Pe autostrada care leagă Caracas de aeroportul internațional, autoritățile pictaseră pe marginea drumului o pictură murală în culori vii, galben și albastru, prin care cereau eliberarea fostului președinte: „Eliberați-i pe Maduro și Cilia”. În săptămânile care au urmat realizării picturii, un sabotor a stropit-o cu vopsea neagră.

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Editor : A.M.G.