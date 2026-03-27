Ce măsuri iau companiile aeriene pentru a face față scumpirii carburantului. Bonusuri pentru piloții British Airways care fac economie

British Airways oferă piloţilor stimulente financiare pentru a reduce consumul de combustibil al aeronavelor, în condiţiile în care războiul dintre Statele Unite şi Iran a dus la creşterea puternică a preţurilor la combustibilul pentru avioane.

Potrivit unor documente consultate de Bloomberg, piloţii companiei ar putea primi un bonus de 1% din salariul de bază dacă vor reuşi să reducă emisiile de dioxid de carbon ale aeronavelor cu 60.000 de tone peste nivelurile din 2025, scrie News.ro.

British Airways a confirmat pentru CNBC că lucrează împreună cu British Airline Pilots’ Association (BALPA) la această iniţiativă.

Membrii BALPA urmează să voteze propunerea la sfârşitul lunii aprilie, iar planul ar putea intra în vigoare anul viitor, potrivit unei surse familiarizate cu discuţiile.

BALPA, care afirmă că reprezintă aproximativ 85% dintre piloţii din Regatul Unit, a precizat că orice modificare a condiţiilor de muncă va fi supusă votului membrilor.

Iniţiativa apare într-un moment în care companiile aeriene din întreaga lume se confruntă cu creşterea accelerată a preţurilor la combustibilul pentru avioane, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Preţul combustibilului pentru avioane a crescut cu aproximativ 106% faţă de luna trecută, potrivit datelor publicate de Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian (IATA) pentru săptămâna încheiată la 20 martie.

În faţa acestor costuri, companiile aeriene analizează mai multe măsuri, de la majorarea tarifelor pentru bilete până la anularea unor rute mai puţin profitabile.

Compania Cathay Pacific din Hong Kong a majorat taxa de combustibil percepută pasagerilor, explicând că măsura este necesară pentru a compensa creşterea costurilor, combustibilul reprezentând aproximativ 30% din cheltuielile operaţionale totale în 2025.

Directorul general al United Airlines, Scott Kirby, a avertizat că scumpirea petrolului va avea un impact semnificativ asupra rezultatelor financiare ale companiei în primul trimestru.

Într-un mesaj intern adresat angajaţilor, el a anunţat că transportatorul va reduce zborurile neprofitabile în următoarele două trimestre.

United estimează că preţul petrolului ar putea urca până la 175 de dolari pe baril şi ar putea rămâne peste 100 de dolari până la sfârşitul anului 2027, ceea ce ar ridica factura anuală a companiei pentru combustibil la aproximativ 11 miliarde de dolari.

În acelaşi timp, companiile aeriene Qantas din Australia şi Scandinavian Airlines au început să majoreze preţurile biletelor, iar Air New Zealand şi-a redus estimările financiare pentru perioada în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă.

