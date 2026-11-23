Un hacker britanic în vârstă de 21 de ani, care a atacat informatic unele dintre cele mai mari companii din lume, inclusiv Rockstar Games, Uber și Revolut, a fost condamnat luni, 23 noiembrie, la șapte ani de închisoare. Cu toate acestea, Arion Kurtaj a fost eliberat chiar în ziua pronunțării sentinței, deoarece executase deja cea mai mare parte a pedepsei. Tânărul a devenit cunoscut după ce a furat și publicat 90 de înregistrări video din jocul Grand Theft Auto VI, provocând pierderi de milioane de dolari, relatează BBC.

Arion Kurtaj, originar din Oxford, a fost unul dintre membrii importanți ai grupării de hackeri Lapsus$, responsabilă pentru o serie de atacuri informatice asupra unor companii internaționale.

Infracțiunile au fost comise când acesta avea numai 16 și 17 ani. Săptămâna trecută, tânărul și-a recunoscut vinovăția în fața instanței Woolwich Crown Court din Londra.

Judecătorul care a pronunțat sentința i-a transmis un avertisment: „Ești un tânăr foarte talentat. Nu lăsa să se mai întâmple așa ceva”.

Deși a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare, Kurtaj a părăsit tribunalul în libertate, sub supraveghere, după ce autoritățile au luat în calcul perioada petrecută deja în detenție.

El va fi supus timp de cinci ani unui ordin special de prevenire a criminalității, care îi restricționează activitățile online, inclusiv utilizarea platformelor Telegram și Discord.

A spart sistemele folosind un televizor și un dispozitiv Amazon Fire Stick

Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii ale cazului privește modul în care hackerul a reușit să pătrundă în sistemele informatice ale Rockstar Games, compania care dezvoltă celebra serie Grand Theft Auto.

În septembrie 2022, Kurtaj se afla într-un hotel Travelodge din Bicester, sub protecția poliției. Măsura fusese luată după ce alți hackeri îl amenințaseră din cauza unor cantități de Bitcoin pe care acesta le deținea.

Autoritățile îi confiscaseră calculatorul, însă tânărul a găsit o modalitate de a continua atacurile informatice.

Folosind un televizor din camera de hotel, un dispozitiv Amazon Fire Stick, o tastatură Bluetooth și un mouse, Kurtaj a reușit să acceseze sistemele interne ale Rockstar Games.

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A furat date confidențiale, inclusiv 90 de înregistrări video care însumau aproape 60 de minute de imagini din GTA 6, joc aflat atunci în dezvoltare și ale cărui detalii erau păstrate în mare secret.

Ulterior, hackerul a pătruns și în sistemul intern de mesagerie Slack al companiei, unde a transmis un ultimatum: dacă Rockstar nu îl contactează pe Telegram în 24 de ore, va începe să publice codul-sursă al jocului.

Compania a refuzat să negocieze, iar Kurtaj a publicat materialele furate pe un forum online, folosind pseudonimul TeaPotUberHacker.

Atacul a costat publisherul cinci milioane de dolari

Potrivit companiei, recuperarea după atacul informatic a costat aproximativ cinci milioane de dolari, la care s-au adăugat mii de ore de muncă ale angajaților.

Scurgerea de informații a dezvăluit inclusiv faptul că unul dintre personajele principale ale GTA 6 este o femeie, detaliu pe care dezvoltatorul intenționa să îl păstreze secret până la momentul stabilit pentru campania de promovare.

Jocul a fost lansat săptămâna trecută, la aproximativ patru ani după atacul informatic care a dus la publicarea materialelor confidențiale.

Atacuri împotriva Uber și Revolut. Pagube de aproximativ 10 milioane de lire sterline

Rockstar Games nu a fost singura victimă a hackerului britanic.

Kurtaj și alți membri ai grupării Lapsus$ au atacat sistemele informatice ale companiilor Uber, Revolut și BT/EE, utilizând inclusiv tehnici de inginerie socială.

Aceste metode presupun manipularea angajaților pentru a-i determina să acceseze linkuri malițioase sau să divulge informații confidențiale, facilitând astfel accesul neautorizat la rețelele interne.

Potrivit anchetatorilor, atacurile au provocat companiilor pierderi estimate la aproximativ 10 milioane de lire sterline.

Datele sustrase au fost utilizate ulterior și pentru atacarea unor investitori în criptomonede. Procurorii susțin că membrii grupării au furat cel puțin 300.000 de dolari de la victime individuale.

Hackerul fusese internat într-un spital de psihiatrie

Cazul lui Arion Kurtaj a avut și un parcurs judiciar neobișnuit.

În decembrie 2023, instanța a dispus internarea sa pe termen nedeterminat într-un spital de psihiatrie securizat, în contextul evaluărilor medicale privind tulburarea de spectru autist de care suferă.

Ulterior, o nouă evaluare a stabilit că tânărul este apt să participe la procesul penal, iar în ianuarie 2026 a fost transferat într-o închisoare obișnuită.

Avocații săi au explicat că acesta se simțea mai confortabil în mediul online decât în interacțiunile directe cu alte persoane.

Potrivit apărării, izolarea din perioada pandemiei și apartenența la gruparea Lapsus$ i-au oferit un sentiment de comunitate și de apreciere pe care nu îl regăsea în viața obișnuită.

În timpul detenției, Kurtaj a comis și alte abateri. A fost prins cu un telefon mobil introdus ilegal în închisoare, după ce trimisese un mesaj provocator poliției și publicase imagini pe Snapchat. De asemenea, și-a recunoscut vinovăția pentru agresarea unor angajați ai instituțiilor în care fusese deținut, inclusiv incidente în care i-a mușcat.

Poliția londoneză a transmis că acest caz evidențiază pericolele la care sunt expuși tinerii care ajung să fie atrași în grupări infracționale prin intermediul internetului.

La finalul procesului, judecătorul i-a cerut lui Kurtaj să nu își irosească aptitudinile tehnice prin continuarea activităților ilegale

Editor : Sebastian Eduard