Live TV

Ce prevede „Acordul de apărare comună de la Mecca”, pe care Turcia îl compară cu Articolul 5 al NATO

Data publicării:
erdogn alianta mecca
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, și premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, în timpul unei întâlniri la Mecca. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Turcia, Pakistanul și Arabia Saudită au semnat un nou pact de apărare care prevede că un atac armat asupra unuia dintre cele trei state va fi considerat un atac asupra tuturor. Ankara susține că mecanismul este, din punct de vedere tehnic, echivalent cu cel prevăzut de Articolul 5 al NATO, iar președintele Recep Tayyip Erdogan dorește extinderea alianței și către alte țări din regiune, relatează Reuters.

Pactul de apărare semnat de Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită este, din punct de vedere tehnic, echivalent cu acordul de apărare reciprocă prevăzut de articolul 5 al NATO, a declarat sâmbătă ministrul turc de externe Hakan Fidan.

Hakan Fidan a mai afirmat că preşedintele turc Tayyip Erdogan doreşte extinderea acestei alianţe şi că Egiptul se numără printre potenţialii candidaţi la aderare.

Puterile regionale au semnat vineri „Acordul de apărare comună de la Mecca” care reuneşte aliaţi musulmani sunniţi ai SUA îngrijoraţi de conflictul regional care a dus la atacuri cu rachete iraniene asupra statelor exportatoare de petrol din Golf. Într-o declaraţie comună, aceştia au afirmat că acordul vizează consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune şi prevede că un atac armat asupra oricăreia dintre cele trei state va fi considerat un atac asupra tuturor.

Într-o declaraţie pentru agenţia de ştiri de stat Anadolu, Fidan a afirmat că noua alianţă nu este îndreptată împotriva Iranului sau a oricărei alte ţări, ci reprezintă, mai degrabă, un angajament general de a susţine securitatea celor trei aliaţi.

Ministrul turc de externe a adăugat că aliaţii vor decide prin consultări, ce grad, modalitate şi format de sprijin vor solicita în eventualitatea unui atac, însă nicio ţară nu va fi considerată o ameninţare atât timp cât niciun stat membru nu este atacat.

Turcia, care deţine a doua cea a mai mare armată din cadrul NATO, a declarat că pactul este deschis extinderii către alte ţări din regiune şi că nu urmăreşte să înlocuiască nicio alianţă existentă.

„NATO este o alianţă militară uriaşă, formată din 32 de ţări. Noi am pornit la drum aici ca trei state şi trebuie să facem paşi foarte modeşti, dar concreţi”, a spus Hakan Fidan, adăugând că eforturile de finalizare a pactului au durat doi ani şi opt luni.

El a adăugat că în cadrul alianţei se va forma un comitet de miniştri similar celui din cadrul NATO, precum şi un secretariat general cu sediul în Arabia Saudită, dar că detaliile operaţionale vor fi stabilite la prima reuniune a comitetului.

„Viziunea preşedintelui nostru este să nu rămânem limitaţi la trei ţări, ci să ne extindem şi să reunim toate ţările (din regiune) sub această umbrelă”, a spus ministrul turc, adăugând că Egiptul s-ar putea alătura pactului odată ce anumite chestiuni tehnice vor fi soluţionate.

În ultimele luni, Turcia, Arabia Saudită, Pakistanul şi Egiptul au format un grup pentru a aborda problemele regionale, şi anume războiul împotriva Iranului. Turcia a declarat că grupul - denumit R4 - urmăreşte consolidarea parteneriatului prin mecanisme concrete.

Totodată, Hakan Fidan a afirmat că Turcia ar trebui să participe la o coaliţie internaţională menită să protejeze navigaţia în Marea Roşie împotriva atacurilor houthi întrucât siguranţa transportului maritim vizează interesele Ankarei.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari germani din KFOR kosovo profimedia-1053150451
NATO îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo
Rachetă ATACMS trasă dintr-un M270
SUA vor autoriza Turcia să transfere 12 lansatoare M270 și 70 de rachete ATACMS către Ucraina. De ce sunt importante acestea
arme nucleare razboi atomic nuclear
Cum ar putea acordul dintre SUA și Arabia Saudită să încurajeze alte țări să ia în considerare armele nucleare
erdogan
Turcia e forțată să ia măsuri pentru a-și proteja navele în Marea Neagră. Ce decizie a luat guvernul de la Ankara
miruta
Cât a plătit Radu Miruță pentru vacanța din Turcia: „Până și părinții mei au crezut povestea cu suma de 15.000 de euro”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
Randamentele titlurilor de stat românești au scăzut după decizia Moody’s. Nazare: „Reacția piețelor a fost una favorabilă”
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Putin a mers în Siberia pentru a treia oară în aproape trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Fără precedent!”. Rusia a lansat un nou atac, dar a primit imediat o replică dură
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...