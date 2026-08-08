Ce prevede „Acordul de apărare comună de la Mecca”, pe care Turcia îl compară cu Articolul 5 al NATO

Turcia, Pakistanul și Arabia Saudită au semnat un nou pact de apărare care prevede că un atac armat asupra unuia dintre cele trei state va fi considerat un atac asupra tuturor. Ankara susține că mecanismul este, din punct de vedere tehnic, echivalent cu cel prevăzut de Articolul 5 al NATO, iar președintele Recep Tayyip Erdogan dorește extinderea alianței și către alte țări din regiune, relatează Reuters.

Pactul de apărare semnat de Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită este, din punct de vedere tehnic, echivalent cu acordul de apărare reciprocă prevăzut de articolul 5 al NATO, a declarat sâmbătă ministrul turc de externe Hakan Fidan.

Hakan Fidan a mai afirmat că preşedintele turc Tayyip Erdogan doreşte extinderea acestei alianţe şi că Egiptul se numără printre potenţialii candidaţi la aderare.

Puterile regionale au semnat vineri „Acordul de apărare comună de la Mecca” care reuneşte aliaţi musulmani sunniţi ai SUA îngrijoraţi de conflictul regional care a dus la atacuri cu rachete iraniene asupra statelor exportatoare de petrol din Golf. Într-o declaraţie comună, aceştia au afirmat că acordul vizează consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune şi prevede că un atac armat asupra oricăreia dintre cele trei state va fi considerat un atac asupra tuturor.

Într-o declaraţie pentru agenţia de ştiri de stat Anadolu, Fidan a afirmat că noua alianţă nu este îndreptată împotriva Iranului sau a oricărei alte ţări, ci reprezintă, mai degrabă, un angajament general de a susţine securitatea celor trei aliaţi.

Ministrul turc de externe a adăugat că aliaţii vor decide prin consultări, ce grad, modalitate şi format de sprijin vor solicita în eventualitatea unui atac, însă nicio ţară nu va fi considerată o ameninţare atât timp cât niciun stat membru nu este atacat.

Turcia, care deţine a doua cea a mai mare armată din cadrul NATO, a declarat că pactul este deschis extinderii către alte ţări din regiune şi că nu urmăreşte să înlocuiască nicio alianţă existentă.

„NATO este o alianţă militară uriaşă, formată din 32 de ţări. Noi am pornit la drum aici ca trei state şi trebuie să facem paşi foarte modeşti, dar concreţi”, a spus Hakan Fidan, adăugând că eforturile de finalizare a pactului au durat doi ani şi opt luni.

El a adăugat că în cadrul alianţei se va forma un comitet de miniştri similar celui din cadrul NATO, precum şi un secretariat general cu sediul în Arabia Saudită, dar că detaliile operaţionale vor fi stabilite la prima reuniune a comitetului.

„Viziunea preşedintelui nostru este să nu rămânem limitaţi la trei ţări, ci să ne extindem şi să reunim toate ţările (din regiune) sub această umbrelă”, a spus ministrul turc, adăugând că Egiptul s-ar putea alătura pactului odată ce anumite chestiuni tehnice vor fi soluţionate.

În ultimele luni, Turcia, Arabia Saudită, Pakistanul şi Egiptul au format un grup pentru a aborda problemele regionale, şi anume războiul împotriva Iranului. Turcia a declarat că grupul - denumit R4 - urmăreşte consolidarea parteneriatului prin mecanisme concrete.

Totodată, Hakan Fidan a afirmat că Turcia ar trebui să participe la o coaliţie internaţională menită să protejeze navigaţia în Marea Roşie împotriva atacurilor houthi întrucât siguranţa transportului maritim vizează interesele Ankarei.

Editor : M.I.