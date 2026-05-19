Ce prevede cea mai recentă propunere de pace a Iranului pentru SUA. Sursă pakistaneză: „Nu mai avem mult timp la dispoziție”

Cea mai recentă propunere de pace a Teheranului adresată Statelor Unite prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, retragerea forțelor americane din zonele apropiate de Iran și despăgubiri pentru distrugerile cauzate de războiul dintre SUA și Israel, au relatat marți mass-media de stat, conform TVP World.

În primele declarații ale Teheranului cu privire la această propunere, viceministrul de externe Kazem Gharibabadi a afirmat că Iranul solicită, de asemenea, ridicarea sancțiunilor, deblocarea fondurilor înghețate și încetarea blocadei maritime impuse de SUA asupra țării, potrivit agenției de știri IRNA.

Condițiile descrise în rapoartele iraniene păreau să nu fi suferit modificări semnificative față de oferta anterioară a Iranului, pe care președintele american Donald Trump a respins-o săptămâna trecută, calificând-o drept „gunoi”.

Liderul de la Casa Albă a declarat luni că a suspendat reluarea atacurilor asupra Iranului, planificată inițial, după ce Teheranul a trimis o nouă propunere de pace la Washington, și că există acum o „șansă foarte bună” de a ajunge la un acord care să limiteze programul nuclear al Iranului.

Reuters nu a putut stabili dacă s-au făcut pregătiri pentru lovituri aeriene care ar marca o reluare a războiului început de Trump la sfârșitul lunii februarie.

Sub presiunea de a ajunge la un acord care să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz – o rută esențială pentru aprovizionarea mondială cu petrol și alte materii prime –, Trump și-a exprimat anterior speranța că se apropie un acord privind încheierea conflictului și, în același timp, a amenințat cu lovituri militare puternice asupra Iranului în cazul în care Teheranul nu ar ajunge la un acord.

Într-o postare pe rețelele sociale, cel de-al 47-lea președinte american a declarat că liderii din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite i-au cerut să amâne atacul, deoarece „se va încheia un acord care va fi pe deplin acceptabil atât pentru Statele Unite ale Americii, cât și pentru toate țările din Orientul Mijlociu și dincolo de acesta”.

În declarațiile făcute reporterilor mai târziu, luni, el a afirmat că Statele Unite ar fi mulțumite dacă ar putea ajunge la un acord cu Iranul care să împiedice Teheranul să obțină o armă nucleară.

„Se pare că există șanse foarte mari ca ei să ajungă la o înțelegere. Dacă am putea face asta fără să-i bombardăm până la epuizare, aș fi foarte fericit”, a declarat Trump reporterilor.

O sursă pakistaneză a confirmat că Islamabadul, care a asigurat transmiterea mesajelor între părți de când a găzduit singura rundă de negocieri de pace de luna trecută, a comunicat propunerea iraniană către Washington.

Părțile „schimbă mereu regulile jocului”, a declarat sursa pakistaneză, adăugând: „Nu mai avem mult timp la dispoziție”.

Deși niciuna dintre părți nu a anunțat public vreo concesie în cadrul negocierilor care se află în impas de o lună, un înalt oficial iranian a sugerat luni că Washingtonul ar putea să-și modereze unele dintre cererile sale. Sursa a declarat că Statele Unite au acceptat să deblocheze un sfert din fondurile înghețate ale Iranului – în valoare totală de zeci de miliarde de dolari – deținute în bănci străine. Iranul dorește deblocarea tuturor activelor.

Sursa a mai precizat că Washingtonul a dat dovadă de mai multă flexibilitate, acceptând ca Iranul să continue anumite activități nucleare pașnice sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Statele Unite nu au confirmat că ar fi acceptat vreun lucru în cadrul negocierilor. Mai mult, un oficial american, care a dorit să rămână anonim, a infirmat o informație difuzată de agenția de știri iraniană Tasnim, potrivit căreia Washingtonul ar fi acceptat să suspende sancțiunile petroliere împotriva Iranului pe durata negocierilor.

Bombardamentele americane și israeliene au provocat moartea a mii de oameni în Iran, înainte de a fi suspendate în urma unui armistițiu la începutul lunii aprilie. Israelul a ucis alte mii de persoane și a alungat sute de mii din casele lor în Liban, țară pe care a invadat-o în urmărirea miliției Hezbollah, susținută de Iran. Atacurile iraniene asupra Israelului și a statelor vecine din Golf au provocat moartea a zeci de persoane.

Armistițiul cu Iranul s-a respectat în mare parte, deși în ultima perioadă au fost lansate drone din Irak către țările din Golf, inclusiv Arabia Saudită și Kuweit, aparent de către Iran și aliații săi.

Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat că au declanșat războiul pentru a pune capăt sprijinului acordat de Iran milițiilor din regiune, pentru a desființa programul nuclear al acestei țări, pentru a-i distruge capacitățile balistice și pentru a crea condițiile necesare ca iranienii să-și răstoarne conducătorii.

Însă războiul nu a reușit încă să priveze Iranul de stocurile sale de uraniu îmbogățit la un nivel apropiat de cel necesar pentru arme, nici de capacitatea sa de a-și amenința vecinii cu rachete, drone și miliții aliate.

Conducerea clericală a Republicii Islamice, care se confruntase cu o revoltă populară la începutul anului, a rezistat atacului superputerii fără a da semne de opoziție organizată.

