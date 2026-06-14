Ce prevede proiectul memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran, potrivit unui înalt oficial de la Teheran

Un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că versiunea finală a memorandumului de înțelegere cu SUA acoperă o serie de aspecte, de la programul nuclear al Teheranului până la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și derogările acordate de SUA în privința sancțiunilor petroliere, urmând ca un acord final să fie discutat în cele 60 de zile de la semnarea memorandumului de către cele două părți.

Oficialul iranian a declarat că proiectul de memorandum includea următoarele:

Strâmtoarea Ormuz: Iranul redeschide imediat calea navigabilă pentru toate navele comerciale, în timp ce SUA ridică blocada navală asupra porturilor iraniene. Ridicarea blocadei americane va începe imediat după semnarea memorandumului și se va finaliza în termen de 30 de zile.

Financiar:

Statele Unite ale Americii se angajează să nu impună noi sancțiuni împotriva Iranului până la încheierea unui acord final.

În urma unui acord final, toate sancțiunile impuse Iranului de către SUA și ONU ar urma să fie ridicate conform unui calendar convenit.

Washingtonul va suspenda sancțiunile petroliere împotriva Iranului pentru o perioadă determinată, permițând Teheranului să vândă petrol și să obțină venituri.

Statele Unite ale Americii au acceptat să deblocheze active înghețate ale Iranului în valoare de 25 de miliarde de dolari, inclusiv prin transferuri directe de numerar, cooperare între țările din regiune și linii de credit financiare.

Washingtonul, în colaborare cu aliații săi regionali, ar urma să elaboreze un plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran, care urmează să fie negociat și convenit cu Teheranul în termen de 60 de zile.

Programul nuclear:

Teheranul se angajează să nu producă și nici să nu achiziționeze arme nucleare.

Până la încheierea unui acord final, Iranul ar menține situația actuală a programului său nuclear, abținându-se de la continuarea îmbogățirii uraniului și de la extinderea instalațiilor nucleare.

Statele Unite sunt de acord să permită Iranului să dilueze stocul său de uraniu puternic îmbogățit pe teritoriul iranian, în cadrul unui viitor acord global.

Programul nuclear al Iranului, activitățile de îmbogățire a uraniului și mecanismele de gestionare a stocurilor sale de uraniu puternic îmbogățit vor fi negociate în termen de 60 de zile de la semnarea memorandumului și vor fi incluse într-un acord final.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, 13 iunie, că acordul cu Iranul urmează să fie parafat duminică. Totodată, Axios a relatat că Washingtonul și Teheranul, alături de mediatorii din Pakistan și Qatar, urmează să organizeze duminică o reuniune virtuală și să semneze electronic memorandumul de înțelegere.

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Editor : A.M.G.