Live TV

Ce prevede proiectul memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran, potrivit unui înalt oficial de la Teheran

Data publicării:
steagurile sua si iranului
Steagurile SUA și Iranului. Foto: GettyImages

Un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că versiunea finală a memorandumului de înțelegere cu SUA acoperă o serie de aspecte, de la programul nuclear al Teheranului până la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și derogările acordate de SUA în privința sancțiunilor petroliere, urmând ca un acord final să fie discutat în cele 60 de zile de la semnarea memorandumului de către cele două părți.

Oficialul iranian a declarat că proiectul de memorandum includea următoarele:

Strâmtoarea Ormuz: Iranul redeschide imediat calea navigabilă pentru toate navele comerciale, în timp ce SUA ridică blocada navală asupra porturilor iraniene. Ridicarea blocadei americane va începe imediat după semnarea memorandumului și se va finaliza în termen de 30 de zile.

Financiar:

  • Statele Unite ale Americii se angajează să nu impună noi sancțiuni împotriva Iranului până la încheierea unui acord final. 
  • În urma unui acord final, toate sancțiunile impuse Iranului de către SUA și ONU ar urma să fie ridicate conform unui calendar convenit.
  • Washingtonul va suspenda sancțiunile petroliere împotriva Iranului pentru o perioadă determinată, permițând Teheranului să vândă petrol și să obțină venituri.
  • Statele Unite ale Americii au acceptat să deblocheze active înghețate ale Iranului în valoare de 25 de miliarde de dolari, inclusiv prin transferuri directe de numerar, cooperare între țările din regiune și linii de credit financiare.
  • Washingtonul, în colaborare cu aliații săi regionali, ar urma să elaboreze un plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran, care urmează să fie negociat și convenit cu Teheranul în termen de 60 de zile.

Programul nuclear:

  • Teheranul se angajează să nu producă și nici să nu achiziționeze arme nucleare.
  • Până la încheierea unui acord final, Iranul ar menține situația actuală a programului său nuclear, abținându-se de la continuarea îmbogățirii uraniului și de la extinderea instalațiilor nucleare.
  • Statele Unite sunt de acord să permită Iranului să dilueze stocul său de uraniu puternic îmbogățit pe teritoriul iranian, în cadrul unui viitor acord global.
  • Programul nuclear al Iranului, activitățile de îmbogățire a uraniului și mecanismele de gestionare a stocurilor sale de uraniu puternic îmbogățit vor fi negociate în termen de 60 de zile de la semnarea memorandumului și vor fi incluse într-un acord final.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, 13 iunie, că acordul cu Iranul urmează să fie parafat duminică. Totodată, Axios a relatat că Washingtonul și Teheranul, alături de mediatorii din Pakistan și Qatar, urmează să organizeze duminică o reuniune virtuală și să semneze electronic memorandumul de înțelegere.

Citește și:

Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali

Iranul și-a refăcut arsenalul de rachete și drone în timpul armistițiului cu SUA. Multă muniție nouă de proveniență rusă

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
2
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
3
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
4
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
5
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
Digi Sport
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump vorbeste la birou
Donald Trump a anunțat când va fi semnat acordul cu Iranul: „Sperăm că acest proces se va desfășura rapid, ușor și fără probleme”
Laborator biologic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Ucraina neagă că ar lucra la arme biologice, în urma acuzațiilor americane
Benzinărie
Polonia va elimina plafoanele la prețul combustibililor în această vară, a declarat premierul Donald Tusk
Donald Trump
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Rachete
Iranul și-a refăcut arsenalul de rachete și drone în timpul armistițiului cu SUA. Multă muniție nouă de proveniență rusă
Recomandările redacţiei
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă...
adrian vestea la cotroceni
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea...
edlpromo in fata ta toma_00437
Ce spune „singurul bolojenist din PSD” despre nominalizarea lui...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Voci sonore din PNL, susținere pentru Bolojan: „Nicuşor Dan s-a...
Ultimele știri
Prahova: Bărbatul scos inconştient din lacul de acumulare Măneciu nu a putut fi salvat
Avertismentul Poliţiei Române: Au crescut cazurile de înşelăciune în numele ANAF. Câteva scheme de fraudă, explicate
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veştea candidat la funcţia de prim-ministru
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este prințul care a încălcat una dintre cele mai vechi reguli ale Casei Regale. Gestul făcut la Trooping...
Cancan
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Fanatik.ro
Prima victimă la Dinamo după schimbarea antrenorului!? A fost titular incontestabil cu Kopic
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care a provocat panică la echipă: a făcut accident chiar înainte de un meci. ”Mașina...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Orașul din România care exportă miliarde de euro anual. Cum a devenit unul dintre cele mai puternice centre...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imaginile cu Cristiano Ronaldo în SUA fac înconjurul lumii! Vitinha a reacționat: ”Sunt reale! Vă asigur că...
Pro FM
"Dumnezeu era într-o dispoziție excelentă când te-a creat", i-au scris fanii. J.Lo s-a filmat nemachiată, la...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Pensie scăzută cu 900 lei, în 2026, la recalculare. Sute de mii de pensionari pot păți la fel. De ce?
Digi FM
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat al României. A construit Aeroportul Brașov și a gestionat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme