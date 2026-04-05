Ce rol are ofițerul responsabil cu armamentul de la bordul unui avion F-15: aviatorul salvat din Iran avea această funcție

Aircrew members from the 336th Fighter Squadron park under a canopy after flying in an F-15E Strike Eagle at Seymour Johnson Air Force Base, North Carolina, July 15, 2021. The aircraft uses two crew members, a pilot and a weapons system officer.
Echipajul unui avion F-15 E Strike Eagle Foto: Profimedia (imagine cu caracter ilustrativ)
Care este rolul unui ofițer de armament la bordul unui F-15

Trupele speciale americane au intervenit la sol pe teritoriul Iranului, noaptea trecută, pentru salvarea unui aviator dispărut de vineri, după ce o aeronavă de vânătoare tip F-15E Strike Eagle s-a prăbușit. La bord se aflau doi militari: pilotul, care a fost salvat chiar vineri, și ofițerul responsabil cu armamentul. Ambii s-au catapultat după ce avionul a fost lovit. Ofițerul s-a ascuns aproape 48 de ore în munți, cu doar un pistol la îndemână să se poată apăra. A fost găsit datorită sistemelor de comunicații care i-au ajutat pe colegii lui să identifice locul unde se află.

Care este rolul unui ofițer de armament la bordul unui F-15

F-15E Strike Eagle este un avion cu reacție cu echipaj format din două persoane: pilotul ocupă locul din față și conduce aeronava, iar ofițerul responsabil cu sistemele de armament (WSO) ocupând al doilea scaun, din spate. Prezența a doi membri ai echipajului permite împărțirea sarcinilor, aspect important în luptă.

WSO are patru ecrane în fața sa, care îi oferă acces la radarul aer-aer, radarul aer-sol, paginile sistemelor de armament și ale configurațiilor, precum și la navigația radar cu urmărirea terenului pentru zborul la altitudine foarte joasă.

Ofițerul  va opera sistemul de țintire pentru a localiza țintele sau pentru a selecta țintele presetate, care au fost deja stabilite de comandă.

Sarcina principală a WSO este de a lansa bombele asupra țintei, colaborând cu controlorii de atac terminal comun (JTAC) de la sol. De asemenea, se asigură că fiecare armă este configurată corespunzător pentru lansare.

Este un rol dificil, spune specialitsul BBC în armament Chris Partridge. Capul WSO este de obicei îngropat adânc în ecrane, deoarece pilotul poate efectua manevre violente pentru a aduce aeronava în locul potrivit pentru a lansa bombele.

”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
