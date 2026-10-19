Pentru prima dată de când a devenit erou, pentru că a salvat peste 170 de oameni, comandatul zborului FlyDubai care urma să fie deturnat de copilot și prăbușit în aeroportul din Israel, a povestit ce s-a întâmplat în cabina de comandă. A spus că s-a luptat cu colegul său cât a putut de tare, dar cel mai înfricoșător moment a fost atunci când avionul a început să piardă brusc altitudine.

Smit Machchhar, comandantul zborului FlyDubai: „Când am fost lovit prima dată, am crezut că s-a întâmplat ceva grav cu structura avionului și că o bucată a căzut peste capul meu. Imediat, am întins mâna spre butonul care deschide ușa și am început să-mi strig colegii.

Cel mai înfricoșător lucru pe care l-am auzit și l-am simțit a fost reducerea puterii motoarelor. Apoi am simțit cum botul avionului se înclină brusc, în jos.

Sincer, nu eram deloc sigur că voi ieși viu din această situație. Am renunțat? Nu.

Dacă ar fi existat vreun indiciu mai devreme, la sol, da, bineînțeles că aș fi reacționat, aș fi spus ceva și aș fi pus întrebări. Dar, în rest, nu văd niciun sens să mă gândesc la asta”.

Editor : A.C.