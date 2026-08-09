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Ce se întâmplă cu bazele militare ale Rusiei din Siria după căderea lui Bashar al-Assad. Decizie după 18 luni de negocieri

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Militari ruși în portul Tartus, din vestul Siriei, la 16 decembrie 2024. Foto: Profimedia Images
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Siria a anunțat duminică încheierea unui acord, după 18 luni de negocieri, privind viitorul bazelor rusești de la Tartus și Hmeimim, pe care Moscova le-a folosit pentru a-l sprijini pe președintele Bashar al-Assad în timpul războiului civil.

Instalaţiile militare de pe aeroportul Hmeimim şi din portul Tartus, de pe coasta Mediteranei, vor fi transformate „în centre comune de antrenament, ca parte a unor noi acorduri care păstrează interesele reciproce”, a declarat Ministerul sirian de Externe, citat de agenţia oficială de ştiri Sana, potrivit Agerpres.

Acordul, rezultatul unui an şi jumătate de negocieri, „a stabilit un termen limită de maximum trei luni pentru finalizarea procesului”, a precizat agenţia. În acelaşi timp, facilităţile civile de la cele două baze vor fi preluate de autorităţile de la Damasc.

Ministrul sirian de externe, Assad al-Shaibani, a inspectat duminică facilităţile şi infrastructura incluse în memorandumul de înţelegere, pe care agenţia de ştiri Sana l-a descris ca fiind „istoric”.

Baza aeriană Hmeimim şi baza navală Tartus au fost singurele avanposturi militare oficiale ale Rusiei din afara fostei Uniuni Sovietice. Acestea au rămas operaţionale pe tot parcursul negocierilor.

Moscova le-a folosit în timpul intervenţiei sale din 2015 în războiul civil sirian în sprijinul lui Bashar al-Assad, bombardând zonele controlate de rebeli.

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a primit de două ori la Moscova pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, de la căderea lui Assad, care este refugiat în Rusia şi a cărui extrădare este cerută de Damasc. La începutul acestui an, Kremlinul şi-a retras forţele de pe aeroportul Qamishli, din regiunea autonomă kurdă din nord-estul Siriei.

Editor : M.I.

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