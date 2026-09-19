Vortexul polar începe să se formeze deasupra Arcticii, iar evoluția lui în lunile următoare ar putea influența vremea din Europa și din România. Climatologul Monica Ioniță Scholtz spune că există indicii privind o posibilă slăbire a vortexului în timpul iernii, scenariu care poate favoriza episoade de frig, cu temperaturi sub minus 15 grade și posibile ninsori. Efectele, dacă se vor produce, sunt de așteptat mai ales în ianuarie și februarie și nu ar însemna automat o iarnă lungă și foarte rece.

„În primul rând, este prea devreme să vorbim despre vortexul polar. Suntem de-abia în luna septembrie. Dacă vom vedea o slăbire a vortexului polar, va fi undeva mai târziu, să zic, decembrie, ianuarie, februarie, mai ales că suntem pe fondul dezvoltării unui fenomen El Niño foarte puternic”, a explicat climatologul.

Monica Ioniță Scholtz precizează că formarea vortexului polar în această perioadă este normală, iar eventualele răciri din România din următoarele săptămâni nu ar avea legătură cu acest fenomen.

Un vortex polar puternic menține aerul rece în regiunea arctică. Dacă vortexul slăbește, însă, masele de aer rece pot coborî spre latitudini mai joase, favorizând valuri de frig în Europa și America de Nord.

„Un vortex puternic înseamnă că, să zic, frigul din zona Arcticii va rămâne în zona Arcticii pe perioada iernii. Un vortex mai slăbit, și există o probabilitate mare să se slăbească în timpul iernii, înseamnă că putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și în America de Nord”, a explicat climatologul.

În cazul României, un astfel de scenariu ar putea aduce episoade de ger în a doua parte a iernii. „Dacă se va slăbi, într-adevăr, vortexul polar, și există indicații că așa va fi, este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade”, a spus Monica Ioniță Scholtz.

O eventuală pătrundere a aerului rece poate crea și condiții pentru ninsori, însă este mult prea devreme pentru prognoze privind anumite orașe sau perioade exacte. Chiar și în scenariul slăbirii vortexului polar, episoadele de vreme severă nu ar trebui confundate cu perspectiva unei întregi ierni geroase și cu zăpadă abundentă.

„Vor fi evenimente de durată foarte scurtă. Deci să nu ne gândim acum că, dacă se slăbește vortexul, vom avea o iarnă foarte rece și cu foarte multă zăpadă. Nu, vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori”, a precizat Monica Ioniță Scholtz.

Editor : M.I.