În noaptea de luni spre marți, la ora 1:44, ar fi trebuit să expire ultimatumul dat de Donald Trump pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz. Între timp, liderul de la Casa Albă s-a răzgândit și a prelungit termenul cu cinci zile. Președintele american a cerut o redeschidere completă și a amenințat că, în caz contrar, vor fi lovite centralele electrice din Iran. Un reprezentant al regimului de la Teheran a declarat că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, însă nu și pentru navele aliate „inamicului” - este singurul răspuns verbal la amenințările lui Trump. Redeschiderea acestei căi navigabile este esențială pentru a asigura stabilitatea pieței energetice mondiale.

Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a explicat, la Digi24, ce s-ar putea întâmpla dacă Iranul nu va răspunde ultimatumului dat de Donald Trump.

„Mai degrabă decât o escaladare care începe exact atunci când au trecut cele 48h, aș vedea continuitatea. Mă refer la faptul că deja au fost lovite instalații energetice în Teheran, probabil de către israelieni, iar Aviația americană a lovit cât a putut tot ceea ce ține de obiectivele militare în zona Strâmtorii Ormuz.

Foarte probabil, Donald Trump va trebui să ia o măsură, pentru că rezonanța politică e deosebită, dar dincolo de această creștere în intensitate a atacului, nu avem decât continuitate. Trebuie să atace ceva, nu știu dacă va trece direct la instalațiiile energetice, dincolo de ceea ce se întâmplă acum la Teheran. Israelienii au mai făcut asta și înainte, dar atunci Statele Unite n-au fost de acord când au atacat rezerva de combustibil a orașului Teheran, a capitalei. Dar da, va trebui să facă ceva. Eu aș pune accent mai mult pe continuitate, pentru că în final trebuie deblocată strâmtoarea”, a explicat comandorul în rezervă.

Strategia asta prin care se lovesc instalațiile energetice în Iran este indirectă. Până la urmă, lași populația fără energie. Iar atunci da, indirect, puterea de la Teharn ar trebui să sesizeze. Nu este cazul”, a subliniat Sandu Valentin Mateiu.

Editor : Ș.R.