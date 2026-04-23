Live TV

Ce spune Papa Leon al XIV-lea despre măsura Papei Francisc de a oferi binecuvântări cuplurilor de acelaşi sex

Data publicării:
Din articol
"Nu suntem de acord cu binecuvântarea oficializată a acestor cupluri"

Papa Leon al XIV-lea a dat de înţeles că nu intenţionează să depăşească eforturile depuse de predecesorul său, papa Francisc, de a oferi binecuvântări bisericeşti cuplurilor de acelaşi sex. Suveranul Pontif a spus că adoptarea unor noi măsuri ar putea provoca dezbinare în rândul catolicilor.

Leon al XIV-lea, primul papă născut în Statele Unite, a lăudat decizia istorică a papei Francisc din 2023, însă a declarat, în comentarii făcute la bordul avionului cu care se întoarce la Roma, după un turneu în patru ţări africane, că Vaticanul nu doreşte ca astfel de binecuvântări să fie oficializate dincolo de actualul lor caracter informal.

"Să mergem mai departe de atât, astăzi, cred că acest subiect poate provoca mai multă dezbinare decât unitate", a declarat actualul suveran pontif joi, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Papa Francisc, care a murit în 2025 după 12 ani petrecuţi la conducerea Bisericii Catolice, le-a permis preoţilor să ofere binecuvântări cuplurilor de acelaşi sex în mod informal, în afara unui ritual religios şi doar de la caz la caz.

Decizia a provocat dezbateri ample în cadrul Bisericii Catolice, iar episcopii din unele ţări, în special din Africa, au refuzat să le permită preoţilor lor să implementeze această măsură.

Întrebat despre intenţia cardinalului german Reinhard Marx de a oficializa astfel de binecuvântări în dieceza sa, papa Leon nu l-a criticat pe acesta în mod specific, dar a făcut referire la instrucţiunile anterioare ale Vaticanului către Conferinţa episcopilor germani de a nu dezvolta ritualuri oficiale pentru binecuvântările oferite cuplurilor de acelaşi sex.

"Sfântul Scaun a precizat în mod clar că nu suntem de acord cu binecuvântarea oficializată a acestor cupluri", a mai spus papa Leon al XIV-lea.

Suveranul pontif a adăugat că unitatea din cadrul Bisericii Catolice, care numără 1,4 miliarde de credincioşi, nu ar trebui să se concentreze doar asupra eticii sexuale.

"Avem tendinţa să credem că, atunci când Biserica vorbeşte despre moralitate, singura problemă de moralitate este cea de natură sexuală. În realitate, cred că există probleme mult mari şi mai importante, cum ar fi cele care vizează dreptatea, egalitatea şi libertatea bărbaţilor şi a femeilor", a explicat liderul de la Vatican.

Biserica Catolică consideră că relaţiile sexuale în afara căsătoriei heterosexuale reprezintă păcate. Ea afirmă totodată că persoanele care au o atracţie faţă de persoane de acelaşi sex ar trebui să încerce să fie caste.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Fanatik.ro
„Pleacă, nu mai sta la FCSB! Te lași umilit?!” Bănel Nicoliță, Marius Șumudică și Marius Aliuță, sfaturi...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Mirel Rădoi i-a luat tare pe jucătorii lui Gaziantep! Turcii au aflat totul: „Să nu vă așteptați la asta”
Adevărul
„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a lăsat ”mască”: ce decizie a luat, după ce a fost surprins cu o jurnalistă căsătorită! ”Am avut...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de...
Newsweek
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun