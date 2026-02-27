Live TV

Ce trebuia să facă Ucraina în primele zile ale invaziei ruse din 2022. Comandantul Gărzii Naționale dă exemplul unei „țări mici”

Data publicării:
Interview Of Ukraine’s National Guard Commander Oleksandr Pivnenko - Kyiv Region
Oleksandr Pivnenko, comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei. Sursa foto: Profimedia Images
Exemplul Israelului „Este important să rămânem fermi”

Comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, Oleksandr Pivnenko, a declarat că pierderile teritoriale din primele etape ale războiului declanșat de Rusia au fost rezultatul unei pregătiri insuficiente a apărării și a cerut consolidarea capacităților în domeniul dronelor și menținerea unor operațiuni defensive susținute. El a dat exemplul Israelului și a politicii sale de apărare bazată pe atacuri preventive.

Ucraina nu a fost pregătită pentru invazia la scară largă a Rusiei din 2022, ceea ce a permis Moscovei să ocupe teritorii semnificative în primele faze ale războiului, a declarat miercuri, comandantul Gărzii Naționale, Oleksandr Pivnenko.

La începutul invaziei, forțele ruse au ocupat aproximativ 5.000 de kilometri pătrați (1.931 de mile pătrate) de teritoriu ucrainean, notează Kyiv Post.

„A fost un rezultat bun pentru inamic, un teritoriu vast. A fost un rezultat prost pentru noi”, a spus Pivnenko.

„Nu eram pregătiți. De aceea am pierdut mult la început. Dacă am fi știut, dacă am fi acționat cu încredere, dacă i-am fi poziționat pe toți din timp și am fi distrus podurile la momentul potrivit, lucrurile ar fi stat diferit.”

Exemplul Israelului

Pivnenko a afirmat că acțiunea anticipativă bazată bazată pe informații poate schimba cursul operațiunilor militare, oferind Israelul drept exemplu.

„Este o țară mică, dar atunci când primește informații, acționează preventiv. Ridică avioanele și lovește prima, pentru că știe că ostilitățile vor începe”, a spus el.

El a adăugat că Ucraina urmează un principiu similar atunci când dispune de informații confirmate privind concentrarea trupelor ruse și subliniază ce trebuia făcut.

„Dacă știm că inamicul se pregătește să înainteze și înțelegem unde sunt amplasate zonele lor de concentrare, direcționăm toate mijloacele disponibile acolo și le distrugem”, a declarat Pivnenko.

„Am văzut și am știut că inamicul era poziționat de-a lungul frontierelor. Trebuia să acționăm cu toate instrumentele disponibile.”

„Este important să rămânem fermi”

Întrebat cât timp poate continua Ucraina să reziste invaziei la scară largă a Rusiei, Pivnenko a spus că întărirea capacităților în domeniul dronelor va fi esențială.

„Componenta noastră de drone nu este la un nivel suficient”, a spus el. „Dacă o ridicăm la nivelul necesar și împiedicăm inamicul să înainteze mai adânc în țara noastră, totul va fi bine.”

El a mai subliniat importanța menținerii unei apărări active, în locul lansării unor operațiuni ofensive riscante.

„Dacă apărarea activă funcționează și inamicul nu obține victorii, va începe să se întrebe dacă are nevoie de un astfel de război”, a spus Pivnenko.

„Este important să-i oprim și să rămânem fermi. Nu este nevoie să inventăm nimic, trebuie să asigurăm stabilitatea apărării.”

Editor : M.I.

