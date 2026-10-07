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Ce trebuie să facă Iranul pentru ca războiul de șapte luni cu SUA să înceteze. JD Vance: „Aceasta este o chestiune fundamentală”

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Rachete balistice și banner
Un banner pe care era reprezentat președintele SUA, Donald Trump, și care conținea diverse mesaje a fost afișat în fața rachetelor balistice „Zolfaghar” și „Zolghadr” expuse în Piața Azadi din Teheran, capitala Iranului. Foto: Profimedia
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Din articol
Vance, despre o posibilă candidatură la președinție

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu exclusiv acordat agenției Reuters că Iranul trebuie să-și reducă „în mod semnificativ” capacitatea de îmbogățire a uraniului pentru a satisface cerințele SUA și a pune capăt războiului dintre cele două țări, care durează de șapte luni, chiar dacă Washingtonul nu știe cu certitudine cum ia Teheranul deciziile în cadrul negocierilor.

Vance, un sceptic  în ceea ce privește implicarea SUA în războaiele din străinătate, a jucat un rol important în negocierea unei soluții la conflict și a facilitat în iunie un acord provizoriu de pace care s-a destrămat rapid. Războiul a zguduit piețele energetice mondiale și a devenit o povară politică pentru președintele Donald Trump și colegii săi republicani în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Luni, în urma unei vizite de campanie în Alaska, Vance a declarat că orice acord ar impune Iranului să-și reducă capacitatea de îmbogățire a uraniului, în loc să ofere garanții privind reduceri viitoare ale programului nuclear.

„Dacă nu doriți să dețineți o armă nucleară, atunci de ce aveți nevoie de combustibil îmbogățit la 60 %? Iar dacă doriți să demonstrați angajamentul de a nu construi o armă nucleară, nu produceți combustibil cu grad ridicat de îmbogățire. Aceasta este o chestiune fundamentală”, a afirmat vicepreședintele american.

„Cred că, dacă vor să-și demonstreze angajamentul de a nu construi o armă nucleară, ar trebui să ia măsuri concrete în ceea ce privește capacitatea lor de îmbogățire”.

În ultimele săptămâni, Iranul și SUA au făcut schimb de propuneri menite să pună capăt războiului și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transportul energetic la nivel mondial. Trump a respins cea mai recentă ofertă a Teheranului și a avertizat că operațiunile militare s-ar putea intensifica după alegerile de la jumătatea mandatului.

Vance a afirmat că Statele Unite rămân deschise la un acord, dar că vor solicita concesii concrete din partea Iranului în domeniul nuclear.

„Nu vom schimba cuvintele cu fapte”, a spus el.

Pentru a complica și mai mult lucrurile, Vance a afirmat că la Washington nu se știe cu certitudine cine ia deciziile la Teheran.

Vance a declarat că Statele Unite se află în discuții cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și cu ministrul de Externe Abbas Araqchi. Totuși, a adăugat el, nu este clar câtă autoritate dețin aceștia în cadrul structurii de putere a Iranului, după ce, la începutul războiului, atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului l-au ucis pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

„Unul dintre aspectele pe care le-am remarcat este faptul că nu este pe deplin clar cum se iau deciziile în țara lor”, a spus Vance. Pe de altă parte, Trump a declarat marți că „cea mai mare problemă” a sa este faptul că nimeni nu știe cine conduce Iranul.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a declarat duminică că oficialii americani știu foarte bine cine sunt omologii lor iranieni și cum funcționează sistemul de luare a deciziilor din Iran.

„De fapt, problema este exact inversă: ea rezidă în pozițiile contradictorii și mesajele confuze transmise de oficialii americani”, a declarat Esmaeil Baghaei în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.

Vance, despre o posibilă candidatură la președinție

Vance a declarat pentru Reuters că a purtat discuții personale cu comandanții de pe teren pentru a evalua situația de pe câmpul de luptă. El a respins îngrijorările legate de penuria acută de muniție și a adăugat că, deși trupele iraniene reușesc periodic să atace nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, acestea sunt în mare măsură incapabile să împiedice exporturile de energie prin această cale navigabilă.

Vance a refuzat să precizeze dacă conduce negocierile de pace, deși este adesea menționat ca principalul negociator al Casei Albe.

„Cu siguranță suntem implicați”, a spus el. „În cele din urmă, președintele Statelor Unite este cel care conduce lucrurile”.

Războiul — și costul său lunar de 3 miliarde de dolari — a devenit o temă cheie în campania electorală. Creșterea prețurilor la energie i-a pus pe Trump și pe republicani în defensivă în statele disputate, care vor decide cine va deține controlul asupra Congresului.

Vance a încercat să tempereze criticile aduse modului în care Trump a gestionat conflictul, spunându-le alegătorilor că nu ar trebui să lase această problemă să îi împiedice să susțină republicanii la alegerile de luna viitoare.

În Alaska, Vance a ținut un miting în sprijinul senatorului republican Dan Sullivan, care se află într-o luptă strânsă pentru realegere cu adversara sa democrată, Mary Peltola. Trump a câștigat în Alaska cu 13 puncte procentuale în 2024, dar creșterea costurilor de zi cu zi a transformat acest stat într-unul disputat.

Înainte de a discuta cu Reuters, Vance și-a axat o mare parte din discurs pe preocupările legate de accesibilitatea prețurilor, în special în ceea ce privește energia. Poziția geografică izolată a statului Alaska face ca bunurile de consum să fie mai scumpe, iar producția de energie reprezintă un sector cheie.

Participanții la miting au izbucnit în urale când Sullivan era să-l prezinte pe Vance drept președinte al Statelor Unite, în loc de vicepreședinte. Vance este considerat unul dintre principalii candidați republicani la succesiunea lui Trump la Casa Albă.

Vance a declarat ulterior pentru Reuters că nu s-a hotărât încă dacă va candida la președinție în 2028.

„Sunt, din fire, un amânător”, a spus el. „Chiar nu m-am gândit prea mult la asta”.

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Editor : A.M.G.

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