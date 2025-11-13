Live TV

Cea mai înaltă instanță europeană a decis: Dacă se cheamă „Gin”, atunci neapărat trebuie să conțină alcool

Data publicării:
Gin spritz
Foto: Profimedia
Din articol
„Interdicție clară” privind ginul fără alcool

O băutură numită „gin” trebuie să conțină alcool și boabe de ienupăr și să aibă o concentrație alcoolică de cel puțin 37,5%, a decis cea mai înaltă instanță europeană. Un grup german a contestat un produs nealcoolic numit „Virgin Gin”, informează DW.

Băuturile care poartă denumirea „gin” trebuie să conțină alcool, a declarat joi cea mai înaltă instanță europeană.

Asociația germană de afaceri VSW a făcut apel la instanță, susținând că un produs vândut de PB VI Goods și denumit „Virgin Gin Alkoholfrei” („Virgin Gin fără alcool”) încălca definiția UE din 2019 a ginului.

Aceasta prevede că „ginul trebuie produs prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu boabe de ienupăr, iar tărie alcoolică minimă în volum a alcoolului etilic trebuie să fie de 37,5%”, după cum a precizat instanța într-un comunicat de presă.

O instanță germană a trimis cazul la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, solicitând avizul acesteia cu privire la necesitatea ca ginul să fie alcoolic.

„Curtea constată că există o interdicție clară în legislația UE privind prezentarea și etichetarea unei băuturi precum cea în cauză ca „gin fără alcool”, tocmai pentru că această băutură nu conține alcool”, a scris instanța. „Faptul că denumirea legală „gin” este însoțită de termenul „fără alcool” este irelevant în această privință.”

Cu toate acestea, instanța a subliniat că acest lucru nu împiedică compania să își vândă produsul, ci doar să îl vândă cu cuvântul „gin” în denumire.

„În plus, această interdicție este proporțională, în măsura în care are drept scop protejarea consumatorilor împotriva riscului de confuzie cu privire la compoziția produselor, precum și protejarea producătorilor de gin care respectă cerințele prevăzute în legislația UE împotriva concurenței neloiale”, a afirmat instanța.

 

