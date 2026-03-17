Cea mai mare țară din Asia Centrală își schimbă Constituția: Ce prevede noua definiție a căsătoriei

Kazakhstan
Cetățenii Kazahstanului au votat pentru o nouă constituție. Sursa foto: Profimedia Images
Schimbările aduse de noua Constituție Revenirea funcției de vicepreședinte Căsătoria, redefinită

Cea mai mare țară din Asia Centrală, fostă republică sovietică, a aprobat prin referendum o nouă Constituție, cu schimbări majore în structura puterii de stat: președintele primește atribuții extinse, este reintrodusă funcția de vicepreședinte, iar căsătoria este redefinită ca uniunea dintre un bărbat și o femeie.

Cetățenii Kazahstanului au votat pentru o nouă constituție, relatează Euronews. Potrivit rezultatelor preliminare, prezența la vot a depășit 70%, iar 90% dintre voturi au susținut constituția. Noul document fundamental extinde puterile președintelui, introduce funcția de vicepreședinte și reformează parlamentul.

Comisia Electorală Centrală a confirmat ceea ce președintele Kassym-Jomart Tokayev a declarat în discursul său: potrivit rezultatelor preliminare, Constituția a fost adoptată de cetățeni în ziua referendumului, 15 martie.

„Astăzi am fost martorii unui eveniment cu adevărat istoric pentru țara noastră. Cetățenii Kazahstanului au participat la referendum și au susținut reforma constituțională. Ei au votat pentru viitorul țării noastre. Rezultatele exit-poll-urilor tocmai au fost publicate și putem spune cu încredere că Kazahstanul a făcut alegerea sa istorică în favoarea noii Constituții. Astfel, poporul nostru, prin votul său, a determinat cursul viitor al istoriei și destinul Kazahstanului”, a declarat Tokayev.

În zilele premergătoare alegerilor, președintele, care a inițiat schimbarea, a afirmat că actuala constituție a jucat un rol important în anii dificili ai consolidării independenței Kazahstanului după prăbușirea Uniunii Sovietice, însă timpurile s-au schimbat, iar țara avea nevoie de un nou document fundamental.

Schimbările aduse de noua Constituție

Rolul președintelui este consolidat în noua constituție. În prezent, președintele, cu aprobarea Senatului, poate numi președinții Curții Constituționale, Consiliului Superior al Magistraturii, Băncii Naționale, Comitetului de Securitate Națională și procurorul general.

Noua constituție îi oferă puterea de a numi și președintele Curții Supreme, membrii Comisiei Electorale Centrale, ai Camerei Supreme de Audit, șeful Serviciului de Securitate al Statului și Avocatul Poporului.

„Ca o singură națiune, am făcut un pas important către construirea unei societăți juste, în care legea și ordinea prevalează și în care trăiesc cetățeni responsabili și creativi.”

Președintele va putea, de asemenea, să numească 10 judecători ai Curții Constituționale, șase membri ai Comisiei Electorale Centrale și opt membri ai Camerei Supreme de Audit, toate aceste numiri fiind făcute cu aprobarea noului parlament unicameral, denumit Kurultai.

Totuși, o prevedere stipulează că, dacă Kurultai-ul Kazahstanului respinge aceste candidaturi de două ori, președintele va avea dreptul să dizolve parlamentul. În absența temporară a acestuia, el va deține puterea de a „emite decrete care au forța legilor constituționale sau a legilor Republicii Kazahstan”. Președintele Kurultai-ului și vicepreședintele vor fi, de asemenea, supuși acestei reguli.

Revenirea funcției de vicepreședinte

Reforma reintroduce și funcția de vicepreședinte. Țara a avut această funcție între 1991 și 1996, însă ulterior a fost desființată.

Acum, atribuțiile vicepreședintelui vor include reprezentarea țării în străinătate, reprezentarea președintelui la reuniuni parlamentare și alte întâlniri, precum și interacțiunea cu comunitățile sociale, culturale și științifice, atât în țară, cât și în străinătate. Restul atribuțiilor și competențelor vor fi stabilite de președinte.

Formularea privind libertatea de exprimare a fost, de asemenea, modificată: actuala constituție prevede că „libertatea de exprimare și de creație artistică este garantată”. Noua versiune extinde aceste garanții și la „creația științifică, tehnică și artistică”.

Căsătoria, redefinită

Una dintre cele mai discutate prevederi este o modificare minoră a formulării privind utilizarea limbilor kazahă și rusă. În loc să fie folosite „pe baze egale”, cele două vor fi utilizate „alături”, ceea ce sugerează că limba kazahă va avea prioritate, potrivit experților.

„Documentele oficiale în limba kazahă vor avea cea mai mare autenticitate. Aceasta înseamnă că, dacă versiunile aceluiași document în limbi diferite se contrazic, versiunea în limba kazahă va fi considerată cea corectă”, a declarat politologul Gaziz Abishev.

Căsătoria nu va mai fi definită ca o uniune între două persoane, ci ca o uniune între un bărbat și o femeie, măsură adoptată în contextul recentei interdicții privind propaganda LGBTQ+. De asemenea, este precizat clar că religia este separată de stat.

Kazahstanul este membru al multor organizații internaționale și semnatar al unor acorduri, precum ONU și Acordul de la Paris. În actuala constituție, angajamentele internaționale ale Kazahstanului au prioritate față de legislația internă. Noua versiune nu mai menține această prevedere.

Deși constituția continuă să impună respectarea dreptului internațional, iar principiile de bază ale politicii externe rămân relațiile prietenoase, dialogul și neamestecul în treburile interne ale altor state, Kazahstanul dorește să elimine prevederea care îl obligă să „renunțe la prima utilizare a forței armate”.

Organizațiile non-profit și partidele politice finanțate din surse internaționale vor trebui să declare în mod transparent fondurile primite nu doar de la guverne și organizații străine, ci și de la companii străine sau companii cu participare străină.

