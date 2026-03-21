Politica de risc calculat, adică abilitatea de a duce o țară în pragul războiului fără a o arunca în abis, a constituit piatra de temelie a diplomației din perioada Războiului Rece. Însă în vremurile noastre, atât de diferite și de instabile – în care granița dintre actorii statali și cei nestatali s-a estompat, iar armele de război s-au răspândit pe scară largă –, lumea a trecut în sfârșit, în această săptămână, peste margine și se află brusc în cădere liberă, notează The Guardian într-o analiză.

Primele șase zile ale războiului din Iran au costat SUA 12,7 miliarde de dolari, dar acum Pentagonul solicită fonduri militare de până la 200 de miliarde de dolari. Petrolul la 125 de dolari barilul nu mai este o fantezie iraniană sau rusă. Bijuteria coroanei Qatarului, Ras Laffan – cea mai mare uzină de gaz natural lichefiat din lume – s-ar putea să nu se redeschidă complet timp de cinci ani, la un cost de 20 de miliarde de dolari pe an. Alte depozite de petrol din Golf, de la Bahrain la Abu Dhabi, sunt expuse dronelor ieftine ale Iranului. La acestea se adaugă costul uman reprezentat de 18.000 de civili răniți și peste 3.000 de morți numai în Iran.

Regimul de la Teheran, care luptă pentru supraviețuire, avertizase de mult timp că, în cazul unui atac, va riposta lovind bazele americane din regiune. Cu toate acestea, președintele american Donald Trump a părut surprins când acest lucru s-a întâmplat. Obișnuit cu decenii de izolare și condamnare, Ali Khamenei, fostul lider suprem, a declarat la începutul lunii februarie: „Americanii trebuie să știe că, dacă vor declanșa un război, de data aceasta va fi un război regional.”

Iranul a mai afirmat că o nouă etapă a conflictului va începe în cazul în care instalațiile sale energetice vor fi atacate. Ali Larijani, șeful serviciilor de securitate iraniene asasinat, a subliniat acest lucru în mod explicit statelor din Golf și a încercat să le convingă că nu este în interesul lor național să se alăture Israelului. Cu toate acestea, miercuri i s-a organizat „o înmormântare de martir”, în timp ce Iranul a lovit Ras Laffan.

„Au fost pregătite și alte cărți care vor intra în joc la momentul potrivit”

Regimul iranian nu are nicio reținere în a escalada conflictul. De fapt, disponibilitatea sa de a face acest lucru constituie cea mai puternică armă a sa. Un oficial iranian a avertizat săptămâna aceasta: „Au fost pregătite și alte cărți care vor intra în joc la momentul potrivit”. Este probabil o referire la stațiile de desalinizare din Golf, care reprezintă centrul ecosistemului fragil al regiunii.

Conducerea Iranului, neavând nimic de pierdut, beneficiază de un avantaj asimetric bazat pe teamă. De exemplu, pentru europeni precum premierul italian Giorgia Meloni principala preocupare o reprezintă recesiunea și un aflux masiv de refugiați dintr-un Iran distrus. Ea afirmă că Europa ar trebui să se pregătească să-și închidă granițele. La fel, trimiterea de nave de război pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz pare să prezinte un risc politic major pentru liderii europeni. Liderul de la Casa Albă poate că solicită acum „un efort de echipă” pentru a asigura siguranța strâmtorii, dar Europei i se cere să intensifice un război cu privire la care nu a fost consultată și ale cărui consecințe le-a prevăzut.

Se spune că, la Casa Albă, președintele SUA este „mai furios ca niciodată”. El este furios pe aliații săi europeni, pe care îi consideră indeciși și nerecunoscători, precum și pe criticii săi din mișcarea MAGA. Este furios pe Tulsi Gabbard, directoarea serviciilor de informații naționale, pentru că a declarat în fața Congresului că Iranul nu își reconstruiește instalațiile de îmbogățire a uraniului, și pe vicepreședintele JD Vance a cărui tăcere spune multe.

Chiar și popularitatea sa în rândul dreptei populiste europene este pusă la încercare. Tino Chrupalla, unul dintre liderii partidului german „Alternativa pentru Germania”, s-a plâns: „Trump a început ca un președinte al păcii. Va sfârși ca un președinte al războiului.”

Mai grav încă, alianța Statelor Unite cu Israelul, piatra de temelie pe care s-a lansat războiul, îi creează probleme cu statele din Golf și scoate la iveală divergențele dintre obiectivele israeliene și cele americane. Trump a revenit asupra afirmației sale potrivit căreia Israelul nu l-ar fi consultat în legătură cu atacul asupra zăcământului de gaze South Pars din Iran, un atac pe care statele din Golf ceruseră să nu aibă loc, deoarece ar fi dus la represalii din partea Iranului.

Trump a declarat joi: „I-am spus [lui Benjamin Netanyahu] să nu facă asta. Ne înțelegem foarte bine – acționăm coordonat. Dar, uneori, el face ceva și, dacă nu-mi place, [îi spun] că nu facem asta.” Dar era a doua oară într-o săptămână când Israelul părea să aibă o listă de ținte aprobate diferită de cea a SUA. La începutul războiului, Israelul a bombardat patru depozite majore de combustibil din jurul Teheranului, provocând căderea unei ploi negre în oraș.

Diplomația pare să fi ajuns într-un impas. La ambasada britanică din Teheran, singurul ocupant este un câine, care are doar trei picioare. La mesele diplomatice de prânz din Londra se vorbește cu tristețe despre căi de ieșire, dar puțini sunt cei care pot identifica una pe care Trump ar fi dispus să o urmeze.

Cum s-ar putea încheia războiul

Există trei opțiuni: un conflict îndelungat și anevoios care se încheie cu capitularea Iranului; o declarație unilaterală de victorie din partea lui Trump; sau un acord – mai amplu sau mai restrâns, regional sau bilateral, cu o acoperire largă sau limitată – care să pună capăt luptelor.

Pentru Simon McDonald, fost secretar permanent al Ministerului Afacerilor Externe, nu trebuie exclusă o victorie a SUA și a Israelului. El a declarat în fața unei comisii speciale a Camerei Lorzilor: „Din ceea ce observ în Iran, țara care își atinge obiectivele este Israelul. Netanyahu a fost obsedat personal de Iran toată viața. Avea un bust al lui Churchill în biroul său, iar acesta era modelul său de urmat.

Churchill a fost singurul din anii 1930 care a perceput amenințarea reprezentată de Germania nazistă și a considerat că amenințarea din partea Iranului este similară. Acesta este punctul culminant al unui plan pe care l-a urmat toată viața. S-ar putea să funcționeze. Există multe previziuni pesimiste cu privire la ceea ce se întâmplă în Iran. Ei [Israelul] ar putea să-și atingă obiectivele.”

În cea de-a doua variantă, Trump ar putea să-și declare victoria și pur și simplu să se retragă, susținând că a distrus sau a diminuat capacitatea Iranului de a amenința din nou regiunea. Au existat momente în care cel de-al 47-lea președinte al SUA părea gata să facă acest pas, când a afirmat că distrugerea marinei, a programului nuclear, a aparatului de securitate și a lansatoarelor de rachete balistice ale Iranului era completă.

Israelul, care în prezent face presiuni pentru trimiterea de trupe terestre, nu ar avea altă opțiune decât să accepte această decizie. Nu s-ar ști unde se află uraniul puternic îmbogățit al Iranului, limitele puterii aeriene a SUA ar fi confirmate, iar strâmtoarea Ormuz, care în punctul său cel mai îngust are doar aproximativ 34 de kilometri lățime, ar continua să fie un punct de strangulare pentru traficul de petroliere. Protestatarii iranieni ar putea să-și încerce norocul.

Dar asta presupune că Iranul este dispus să intre în acest joc. Aslı Aydıntaşbaş, cercetătoare la Brookings Institution din Washington, a declarat despre regimul de la Teheran: „A avut loc o schimbare în cadrul regimului, nu o schimbare de regim, iar această schimbare a fost în rău, către un Corp al Gărzii Revoluționare Islamice mai dur și mai naționalist, care funcționează în cadrul unei structuri de comandă descentralizate.”

Este surprinzător faptul că reformiști precum Mohammad Khatami, fost președinte al Iranului, au susținut că asasinarea lui Larijani a compromis șansele de pace. „Este uimitor că tocmai cei care sunt ținta unor atacuri brutale și a asasinatelor sunt cei care, pe lângă apărarea curajoasă a esenței națiunii și a țării, sunt capabili și dornici să instaureze o pace demnă, dacă o astfel de cale există”, a declarat Khatami.

Ultima opțiune este dezamorsarea conflictului, urmată de pace. Această pace ar putea fi una în care tuturor părților li se prezintă „baletul în întregime” dinainte – o expresie folosită uneori de Jonathan Powell, consilierul britanic pentru securitate națională – sau ar putea fi realizată treptat. Badr Albusaidi, ministrul de externe al Omanului, care a mediat opt runde de negocieri între SUA și Iran, a scris un articol în revista The Economist în care prezintă o viziune rațională în care toate părțile din regiune ajung la un acord substanțial privind transparența nucleară în contextul unui tratat regional de neagresiune.

Însă țările din Golf sunt împărțite în privința celei mai mari amenințări: Israelul sau Iranul. Disponibilitatea Iranului de a sacrifica economiile din Golf îl ajută să piardă această dispută, chiar și în Qatar și Turcia, cele două țări care ar avea cele mai mari șanse să convingă conducerea iraniană să negocieze. Dacă există vreo tendință de a reevalua importanța bazelor americane din Golf și de a analiza dacă acestea au devenit o sursă de insecuritate, aceasta nu este evidentă.

Prințul Faisal bin Farhan, ministrul saudit de externe, a declarat joi că Iranul a făcut o greșeală de calcul dacă a crezut că statele din Golf nu sunt capabile să răspundă la acțiunile sale. „Puținul respect de care se bucura înainte a fost complet distrus, și asta pe mai multe planuri”, a spus el.

Fără încredere, distrugerea nu va face decât să continue, iar Iranul va trăi un Nowruz – Anul Nou – lipsit de orice urmă de renaștere.

