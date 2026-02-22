Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi și Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare, au obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare de săptămâna trecută. Este prima dată de la înființarea sa în 1955 când PLD-ul conservator controlează o majoritate de două treimi în camera inferioară a Dietei Japoniei (Parlament).

Dacă este necesar, cabinetul lui Takaichi ar putea, de asemenea, să anuleze orice opoziție din camera superioară a Dietei, unde coaliția sa încă nu are majoritate.

Având în vedere acest lucru, Takaichi are acum un mandat important pentru a-și promova agenda. Aceasta include creșterea cheltuielilor pentru apărare, consolidarea armatei și chiar o potențială revizuire a constituției pacifiste a Japoniei, care restricționează rolul Forțelor de Autoapărare și interzice intrarea în război, scrie Sebastian Maslow, profesor de relații internaționale și politică japoneză contemporană a Universitatea din Tokio, într-o analiză publicată în The Conversation.

Pri urmare, înseamnă asta că Japonia ar putea deveni un stat mai militarizat sub conducerea lui Takaichi? Și dacă da, care sunt implicațiile pentru securitatea regională?

Contracararea ascensiunii Chinei

Takaichi s-a portretizat ca o Margaret Thatcher a Japoniei și purtătoarea stindardului moștenirii fostului prim-ministru Shinzo Abe.

Abe, care a condus PLD înapoi la putere în 2012, se angajase să „restaureze o Japonie puternică”. În timpul celor opt ani de guvernare, Japonia a adoptat un așa-numit „pacifism proactiv”. În cadrul acestei noi strategii de securitate, Japonia a început să se îndepărteze de pacifismul său postbelic prin mai multe modalități:

consolidarea armatei

ridicarea interdicțiilor privind exporturile de arme

construirea de noi parteneriate în domeniul securității (inclusiv cu NATO, Uniunea Europeană și Q UAD - Dialogul cvadrilateral privind securitatea )

) consolid area alianț ei cu Statele Unite.

În 2014, o nouă interpretare a constituției a permis, de asemenea, Japoniei să se angajeze în „autoapărare colectivă” sau să ajute un aliat atacat.

Takaichi își vede acum sarcina ca fiind o continuare a muncii lui Abe. Iar direcția ei este clară.

La scurt timp după ce a devenit prim-ministru anul trecut, Takaichi a declanșat o dispută cu Beijingul când a sugerat că Japonia va apăra Taiwanul dacă acesta ar fi atacat de China. Beijingul a ripostat prin presiuni economice și retorică coercitivă, dar Takaichi a refuzat să dea înapoi.

Nici Takaichi, nici liderul Chinei, Xi Jinping, nu se grăbesc să îmbunătățească relațiile diplomatice.

Beijingul a îndemnat turiștii chinezi să nu călătorească în Japonia și a avertizat că acțiunile lui Takaichi amenință securitatea regională și ordinea internațională.

Între timp, Takaichi speră că o Chină fermă o va ajuta să depășească opoziția internă față de agenda sa de securitate. Până acum, publicul îi susține și guvernul. Într-un sondaj realizat după alegeri, 69% au aprobat performanța cabinetului său.

Cum vrea Takaichi să transforme armata Japoniei

Guvernul lui Takaichi va începe în curând lucrările la o revizuire a Strategiei sale de Securitate Națională din 2022. Este probabil să adopte abordarea declarată de „gestionare a crizelor”, combinând obiectivele de securitate și economice cu politica industrială.

În ciuda creșterii datoriei publice, Takaichi a majorat deja cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB-ul Japoniei înainte de termen și s-a angajat să cheltuiască mai mult.

Guvernul ei are în vedere, de asemenea, achiziționarea de submarine nucleare și a anunțat planuri de dereglementare suplimentară a exporturilor de arme, permițând în cele din urmă transferul de arme letale.

Japonia a permis deja exportul de sisteme de rachete de apărare aeriană Patriot PAC-3 către Statele Unite pentru a reaproviziona stocurile trimise Ucrainei și Israelului. Japonia a fost, de asemenea, de acord să vândă fregate din clasa Mogami Australiei și a semnat acorduri cu Italia și Regatul Unit pentru a dezvolta în comun un avion de vânătoare de generație următoare.

În plus, Japonia participă la o inițiativă condusă de NATO de a furniza Ucrainei echipamente militare. Deși implicarea Japoniei se limitează la arme neletale, acest lucru ar putea duce la o mai mare cooperare în domeniul apărării cu NATO în general.

În ceea ce privește serviciile de informații interne, Takaichi s-a angajat să adopte o nouă lege antispionaj, să înființeze un Birou Național de Informații după modelul Agenției Centrale de Informații (CIA) și să emită o strategie națională de informații.

Aceste inițiative sunt menite să consolideze capacitățile de informații ale țării, care au fost adesea împiedicate de luptele interne birocratice. Scopul pe termen lung este aderarea în cele din urmă la rețeaua „Five Eyes”.

Legături mai puternice cu administrația Trump

Confruntată cu amenințările din partea Chinei, Coreei de Nord și Rusiei, Japonia nu are altă opțiune decât să-și mențină alianța de securitate cu SUA.

Prin urmare, în fruntea agendei lui Takaichi se află gestionarea alianței dintre SUA și Japonia în era așa-numitei „doctrine Donroe”. Aceasta este noua strategie de securitate a lui Trump care mută accentul securității SUA către emisfera vestică, distrăgând potențial atenția de la regiunea indo-pacifică.

Trump a susținut-o pe Takaichi în timpul campaniei electorale. Și când va merge la Washington pe 19 martie, ea probabil va încerca să influențeze agenda Casei Albe privind China înainte ca Trump să viziteze Beijingul în aprilie.

Pentru a compensa impactul potențial al unui acord comercial între SUA și China, Takaichi ar putea folosi, de asemenea, noul său capital politic pentru a accelera implementarea propriei promisiuni de investiții de 550 de miliarde de dolari americani asumate de Japonia în SUA.

Mari provocări în față

Acum zece ani, Angela Merkel, pe atunci cancelarul Germaniei, a fost aclamată drept „noul lider al lumii libere”. Acum, Takaichi este celebrată drept „cea mai puternică femeie din lume”.

Modul în care își folosește noua putere dobândită pentru a manevra într-o lume a rivalității dintre marile puteri și a alianțelor incerte îi va defini moștenirea și va modela regiunea pentru anii următori.

