Hurricane Melissa approaches, in Jamaica
Uraganul Melissa a provocat numeroase pagube în Jamaica. Sursa: Reuters
„Aveți la dispoziție doar câteva ore”

Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună a anului, este așteptat să lovească din plin Jamaica, marți seară. Vor fi rafale de aproape 300 de kilometri pe oră, iar estimările arată că cel puțin un milion și jumătate de oameni vor fi afectați. Deja, o treime din țara insulară din Marea Caraibilor a rămas fără electricitate în urma furtunii.

Jamaica este amenințată de cea mai puternică furtună din istoria țării. Uraganul Melissa va lovi în plin insula din Marea Caraibilor, cu rafale de aproape 300 de kilometri pe oră - lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată.

Cel puțin un milion și jumătate de oameni vor fi afectați, iar meteorologii spun că nivelul apei de pe străzi ar putea ajunge la patru metri. Aeroportul şi porturile maritime au fost deja închise.

Rețeaua electrică a fost deja afectată de condițiile de uragan, ceea ce a provocat mai multe întreruperi de curent în Jamaica, a declarat ministrul jamaican al Energiei, Daryl Vaz.

„Aveți la dispoziție doar câteva ore”

Aproximativ 240.000 de clienți au rămas fără energie electrică, explică Vaz, ceea ce înseamnă că până la 35% dintre clienți (n.r. firme sau gospodării) sunt în beznă.  Majoritatea spitalelor continuă să fie alimentate însă cu energie electrică, a declarat Vaz, cu excepția celor din Manchester și St. Elizabeth.

Potrivit ministrului Energiei, deja se fac planuri pentru reconstrucția zonelor afectate de furtună. El s-a alăturat altor autorități jamaicane, care au avertizat să se ia în serios aceste avertizări meteorologice, în special de către cei care locuiesc în zonele joase, cele mai grav afectate.

„Aveți doar câteva ore”, spune el. „Căutați să ajungeți pe terenuri mai înalte. Protejați-vă și fiți vigilenți”.

Cel puțin trei oameni au murit și alți 13 au fost răniți în urma mai multor accidente produse în timpul pregătirilor pentru dezastru.

Melissa a fost reclasificat luni dimineață drept uragan de categoria a cincea (n.r. cea mai mare intensitate), a anunțat Centrul Național pentru Uragane (NHC) din SUA. Furtuna extrem de puternică a provocat deja moartea a patru persoane pe insula Hispaniola, din Haiti.

