Video Cea mai sângeroasă operațiune a poliției din Rio de Janeiro. 132 de morți, după raidurile din favele, la traficanții de droguri

Data publicării:
politisti brazilieni inarmati
Cel puţin 60 de morţi într-o operaţiune antidrog a poliţiei braziliene la Rio de Janeiro. Foto: Profimedia

Cel puțin 132 de persoane au fost ucise în timpul unui raid al poliției în orașul brazilian Rio de Janeiro, marți, a declarat biroul apărătorului public al statului. Numărul morților este dublu față de cel menționat inițial de către oficialii statului, după operațiunea poliției în favelele (n.r. cartierele sărace) din Alemao și Penha, în nordul orașului Rio, anunță BBC.

Autoritățile statului Rio de Janeiro au declarat marți că zeci de persoane, inclusiv patru polițiști, au fost ucise în raiduri.

Cadavrele au fost aduse în stradă de către locuitorii care au plecat în căutarea rudelor dispărute după raidul polițienesc, potrivit persoanelor prezente la fața locului.

Operațiunea agenților de poliție a avut loc cu câteva zile înainte ca Rio să găzduiască evenimente globale legate de summitul climatic al Națiunilor Unite cunoscut sub numele de COP30, inclusiv summitul global C40 al primarilor care se ocupă de schimbările climatice și de premiul Earthshot al prințului britanic William.

La operațiunea antidrog, desfășurată marți, 28 octombrie, au fost mobilizați aproape 2.500 de polițiști. Autoritățile au anunțat că 81 de „criminali” au fost arestați și că au fost confiscate 42 de arme.

Operațiunea a avut drept scop „combaterea expansiunii teritoriale a Comando Vermelho”, una dintre principalele grupări criminale din Brazilia, activă în mai multe state ale țării, a anunțat pe X guvernatorul statului Rio.

Totodată, guvernatorul a mai afirmat că cel puțin 30 de mandate de arestare vizau suspecți din alte state braziliene și a raportat confiscarea „unei cantități mari de droguri”.

Operațiunea s-a concentrat pe două grupuri de favele din nordul Rio, Complexo da Penha și Complexo do Alemao, situate în apropierea aeroportului internațional.

