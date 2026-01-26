Cea mai scumpă „amendă de parcare” din lume: Un avion rus Antonov An-124 e blocat de patru ani pe pista Aeroportului Pearson, Toronto

În ceea ce ar putea fi cea mai scumpă amendă de parcare din lume, un avion Antonov An-124 înregistrat în Rusia a rămas blocat pe pista înghețată a Aeroportului Pearson din Toronto.

Blocat de aproape patru ani, avionul a acumulat peste 1,5 milioane de dolari canadieni (1,1 milioane de dolari) în taxe de parcare. De fapt, a stat parcat atât de mult timp, încât a ajuns să apară pe imaginile satelitare ale aeroportului, actualizate rar, atât în Apple Maps, cât și în Google Maps.

Acest avion proiectat la Kiev este mai mult decât o anecdotă interesantă în istoria parcării pe termen lung. El reprezintă un punct de inflexiune crucial în hotărârea Occidentului, informează Kyiv Independent.

Pe măsură ce Canada intră în faza finală a procesului legal de confiscare a aeronavei, întrebarea la care trebuie să se răspundă este dacă o democrație occidentală poate merge mai departe de „înghețarea” proprietăților rusești și le poate realoca în beneficiul Ucrainei.

De la active înghețate la confiscări duse până la capăt

Cazurile de confiscare reală sunt rare. Au existat câteva povești de succes: superiahtul Amadea, în valoare de 300 de milioane de dolari, a fost vândut la o licitație în San Diego după o bătălie juridică de doi ani, guvernul SUA reușind să spargă „proprietatea fictivă” a oligarhilor ruși.

Dar „înghețat” este de obicei o stare de degradare. Majoritatea bunurilor confiscate, cum ar fi iahturile care zacă în porturile europene sau rezervele de 210 miliarde de dolari ale Băncii Centrale Ruse blocate în Belgia, rămân într-o stare de comă juridică. An-124 din Toronto reprezintă încercarea Canadei de a urma exemplul Amadea, dar drumul nu a fost deloc ușor.

Istoria avionului rusesc din Canada

Totul a început pe 8 iunie 2023, când Canada a preluat oficial controlul asupra aeronavei, la puțin peste un an și trei luni după aterizare și refuzul permisiunii de plecare. Dar, pe măsură ce guvernul a cercetat documentele avionului, a descoperit un obstacol familiar: un labirint de proprietari.

Pentru a se asigura că această confiscare va fi validată în instanță, Canada a emis un nou ordin la mijlocul lunii februarie. Inițiativa viza să descopere un văl corporativ complex, concentrându-se pe o rețea de filiale și persoane fizice din Irlanda până în Țările de Jos, toate deținând o participație semnificativă în controlul aeronavei.

Pe 18 martie, procurorul general s-a simțit suficient de încrezător pentru a face următorul pas, depunând o cerere oficială la Curtea Superioară din Ontario pentru confiscare. Grupul rus Volga-Dnepr, operatorul avionului, a ripostat cu un proces de 100 de milioane de dolari împotriva guvernului canadian, calificând acțiunea Ottawai drept „deturnare pirat”.

În ciuda acuzațiilor, experții juridici consideră că acțiunea Canadei este un prim pas calculat într-o nouă eră a confiscării bunurilor.

„Volga-Dneper poate să-i spună cum vrea, dar înghețarea și confiscarea bunurilor aparținând persoanelor sancționate este o măsură obișnuită de politică externă”, a declarat Robert Currie, profesor de drept penal transnațional la Universitatea Dalhousie, pentru Kyiv Independent.

„Noutatea constă în faptul că obiectivul guvernului canadian este de a confisca și reutiliza activele, pentru a ajuta Ucraina împotriva agresiunii ruse”, a spus el, adăugând că Legea privind măsurile economice speciale (SEMA) a fost „modificată pentru a permite exact acest lucru”.

Act de restaurare

Pentru ministrul canadian de Externe, Anita Anand, obiectivul nu este doar de a pedepsi o companie aeriană sancționată, ci de a realiza un act simbolic de restaurare: „Este un proces juridic, dar se înscrie și în contextul: „Cum altfel putem ajuta Ucraina în acest moment de nevoie?”... Rusia a distrus complet unele dintre aeronavele Antonov ale Ucrainei care se aflau în Ucraina la începutul războiului. Așadar, într-un anumit sens, aceasta este o completare a flotei Antonov.”

Cu toate acestea, completarea unei flote necesită un avion care poate zbura efectiv. După ce a îndurat trei ierni canadiene aspre pe pistă, navigabilitatea aeronavei este o preocupare tot mai mare. Deși a fost văzută pentru scurt timp mișcându-se pe pista aeroportului pentru „verificări de rutină” în septembrie, nu este clar dacă avionul este încă în stare bună din punct de vedere mecanic.

În prezent, avionul rus reprezintă o oportunitate de 100 de milioane de dolari, în așteptarea unei decizii judecătorești care ar putea să-l transforme într-un activ de sprijin valoros pentru Ucraina, care se confruntă cu probleme financiare.

Editor : Sebastian Eduard