Live TV

Cea mai scumpă „amendă de parcare” din lume: Un avion rus Antonov An-124 e blocat de patru ani pe pista Aeroportului Pearson, Toronto

Data publicării:
Antonov An-124
Antonov An-124 pe pista aeroportului di Toronto. Foto: Profimedia
Din articol
De la active înghețate la confiscări duse până la capăt Istoria avionului rusesc din Canada Act de restaurare

În ceea ce ar putea fi cea mai scumpă amendă de parcare din lume, un avion Antonov An-124 înregistrat în Rusia a rămas blocat pe pista înghețată a Aeroportului Pearson din Toronto.

Blocat de aproape patru ani, avionul a acumulat peste 1,5 milioane de dolari canadieni (1,1 milioane de dolari) în taxe de parcare. De fapt, a stat parcat atât de mult timp, încât a ajuns să apară pe imaginile satelitare ale aeroportului, actualizate rar, atât în Apple Maps, cât și în Google Maps.

Acest avion proiectat la Kiev este mai mult decât o anecdotă interesantă în istoria parcării pe termen lung. El reprezintă un punct de inflexiune crucial în hotărârea Occidentului, informează Kyiv Independent.

Pe măsură ce Canada intră în faza finală a procesului legal de confiscare a aeronavei, întrebarea la care trebuie să se răspundă este dacă o democrație occidentală poate merge mai departe de „înghețarea” proprietăților rusești și le poate realoca în beneficiul Ucrainei.

De la active înghețate la confiscări duse până la capăt

Cazurile de confiscare reală sunt rare. Au existat câteva povești de succes: superiahtul Amadea, în valoare de 300 de milioane de dolari, a fost vândut la o licitație în San Diego după o bătălie juridică de doi ani, guvernul SUA reușind să spargă „proprietatea fictivă” a oligarhilor ruși.

Dar „înghețat” este de obicei o stare de degradare. Majoritatea bunurilor confiscate, cum ar fi iahturile care zacă în porturile europene sau rezervele de 210 miliarde de dolari ale Băncii Centrale Ruse blocate în Belgia, rămân într-o stare de comă juridică. An-124 din Toronto reprezintă încercarea Canadei de a urma exemplul Amadea, dar drumul nu a fost deloc ușor.

Antonov An-124
Foto: Profimedia

Istoria avionului rusesc din Canada

Totul a început pe 8 iunie 2023, când Canada a preluat oficial controlul asupra aeronavei, la puțin peste un an și trei luni după aterizare și refuzul permisiunii de plecare. Dar, pe măsură ce guvernul a cercetat documentele avionului, a descoperit un obstacol familiar: un labirint de proprietari.

Pentru a se asigura că această confiscare va fi validată în instanță, Canada a emis un nou ordin la mijlocul lunii februarie. Inițiativa viza să descopere un văl corporativ complex, concentrându-se pe o rețea de filiale și persoane fizice din Irlanda până în Țările de Jos, toate deținând o participație semnificativă în controlul aeronavei.

Pe 18 martie, procurorul general s-a simțit suficient de încrezător pentru a face următorul pas, depunând o cerere oficială la Curtea Superioară din Ontario pentru confiscare. Grupul rus Volga-Dnepr, operatorul avionului, a ripostat cu un proces de 100 de milioane de dolari împotriva guvernului canadian, calificând acțiunea Ottawai drept „deturnare pirat”.

În ciuda acuzațiilor, experții juridici consideră că acțiunea Canadei este un prim pas calculat într-o nouă eră a confiscării bunurilor.

„Volga-Dneper poate să-i spună cum vrea, dar înghețarea și confiscarea bunurilor aparținând persoanelor sancționate este o măsură obișnuită de politică externă”, a declarat Robert Currie, profesor de drept penal transnațional la Universitatea Dalhousie, pentru Kyiv Independent.

„Noutatea constă în faptul că obiectivul guvernului canadian este de a confisca și reutiliza activele, pentru a ajuta Ucraina împotriva agresiunii ruse”, a spus el, adăugând că Legea privind măsurile economice speciale (SEMA) a fost „modificată pentru a permite exact acest lucru”.

Act de restaurare

Pentru ministrul canadian de Externe, Anita Anand, obiectivul nu este doar de a pedepsi o companie aeriană sancționată, ci de a realiza un act simbolic de restaurare: „Este un proces juridic, dar se înscrie și în contextul: „Cum altfel putem ajuta Ucraina în acest moment de nevoie?”... Rusia a distrus complet unele dintre aeronavele Antonov ale Ucrainei care se aflau în Ucraina la începutul războiului. Așadar, într-un anumit sens, aceasta este o completare a flotei Antonov.”

Cu toate acestea, completarea unei flote necesită un avion care poate zbura efectiv. După ce a îndurat trei ierni canadiene aspre pe pistă, navigabilitatea aeronavei este o preocupare tot mai mare. Deși a fost văzută pentru scurt timp mișcându-se pe pista aeroportului pentru „verificări de rutină” în septembrie, nu este clar dacă avionul este încă în stare bună din punct de vedere mecanic.

În prezent, avionul rus reprezintă o oportunitate de 100 de milioane de dolari, în așteptarea unei decizii judecătorești care ar putea să-l transforme într-un activ de sprijin valoros pentru Ucraina, care se confruntă cu probleme financiare.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Xi Jinping la o paradă militară
4
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Președintele Nicușor Dan.
5
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier: Coaliția are un acord
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Digi Sport
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drone folosite de ucraineni și ruși în război
„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina
photo-collage.png - 2025-10-01T180439.305
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
Ce crede Kremlinul despre relația dintre UE și SUA. „Sunt incapabili”
petrolier grinch din flota fantoma a rusiei
Petrolierul Grinch, suspectat face parte din flota-fantomă a lui Putin, a fost confiscat în apropiere de Marsilia
Spioni rusi profimedia
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi
Recomandările redacţiei
radu miruta
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de...
photo-collage.png (54)
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind...
PALATUL PARLAMENTULUI
Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica...
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Urmează un nou val de ger. Cum vor arăta facturile. Bogdan Ivan: „Am...
Ultimele știri
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Un veteran de război din Gorj a împlinit 104 ani. Povestea românului chinuit ani de zile de ruși, în lagăr: „Am trecut prin multe”
Drone, IA, război asimetric. Care este planul lui Mihailo Fedorov, noul ministru ucrainean al Apărării: „Faceți războiul insuportabil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Fanatik.ro
Cum a preluat primăria lui Negoiță una dintre cele mai cunoscute piețe din Capitală. Contractele de...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
Adevărul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o...
Pro FM
Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă la 55 de ani. Artista a dezvăluit secretele siluetei sale...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să reducă vârsta standard de pensionare cu 20 ani pentru un pensionar. Ce a muncit?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat