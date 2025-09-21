Live TV

Cea mai vârstnică persoană din lume i-a spus regelui Charles că își amintește când „toate fetele erau îndrăgostite de el”

King Charles III meets world's oldest person
Regele Charles și Ethel Caterham, cea mai vârstnică persoană din lume. Sursa foto: Profimedia Images
Regele Charles, 76 de ani, a vizitat-o pe Ethel Caterham, cea mai vârstnică persoană din lume care a împlinit de curând 116 ani. Ea i-a spus că își amintește de învestirea sa ca Prinț de Wales, „când toate fetele erau îndrăgostite de el”, scrie Sky News.

Regele Charles, în vârstă de 76 de ani, a vizitat-o joi pe Ethel Caterham la căminul său de îngrijire din Lightwater, Surrey, la scurt timp după ce și-a luat rămas bun de la președintele american Donald Trump.

Doamna Caterham, care a împlinit 116 ani în aprilie, i-a spus monarhului: „Îmi amintesc când mama dumneavoastră v-a încoronat la Castelul Caernarfon. Și toate fetele erau îndrăgostite și voiau să se mărite cu dumneavoastră.”

Regele a ridicat din sprâncene și a răspuns glumind: „Da, ei bine, tot ce a mai rămas din el, în orice caz.”

17 felicitări de la Rege și de la Regina Elisabeta

Ethel Caterham a devenit cea mai vârstnică persoană din lume după moartea călugăriței braziliene sora Inah Canabarro Lucas, în aprilie 2025. De la împlinirea a 100 de ani, a primit 17 felicitări de ziua de naștere din partea Regelui Charles și a regretatei sale mame, Regina Elisabeta a II-a. În 2023, ea a apărut pe pagina oficială de Instagram a Familiei Regale, unde a fost filmată primind a 114-a felicitare de la monarh.

Atunci când a devenit oficial cea mai vârstnică persoană din lume, Caterham a primit și o scrisoare de felicitare semnată de Rege. Ea și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 116 ani în august, într-un cadru restrâns, alături de familie, dar a declarat că ar marca ocazia cu adevărat doar dacă Regele ar veni să o viziteze.

Ultimul supus în viață al regelui Edward al VII-lea

Ethel Caterham s-a născut pe 21 august 1909, în Shipton Bellinger, Hampshire, fiind a șaptea dintre cei opt frați. Este ultimul supus în viață al regelui Edward al VII-lea, care a murit în mai 1910.

La 18 ani, ea a plecat în India pentru a lucra ca bonă într-o familie militară, revenind în Marea Britanie după trei ani. În 1931, l-a cunoscut pe soțul ei, Norman, locotenent-colonel în armata britanică, la o cină.

Cei doi s-au mutat ulterior în Gibraltar și Hong Kong, unde Norman a fost detașat, iar Ethel a deschis o grădiniță. Împreună au avut două fiice, ambele decedate înaintea ei. Norman a murit în 1976. Una dintre surorile sale, Gladys, a trăit până la 104 ani.

Ethel Caterham a condus mașina până la vârsta de 97 de ani, a jucat bridge mult după ce a trecut de suta de ani și a supraviețuit coronavirusului în 2020, la 110 ani.

