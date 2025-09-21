Cea mai vârstnică persoană din lume i-a spus regelui Charles că își amintește când „toate fetele erau îndrăgostite de el”

Regele Charles, 76 de ani, a vizitat-o pe Ethel Caterham, cea mai vârstnică persoană din lume care a împlinit de curând 116 ani. Ea i-a spus că își amintește de învestirea sa ca Prinț de Wales, „când toate fetele erau îndrăgostite de el”, scrie Sky News.

Regele Charles, în vârstă de 76 de ani, a vizitat-o joi pe Ethel Caterham la căminul său de îngrijire din Lightwater, Surrey, la scurt timp după ce și-a luat rămas bun de la președintele american Donald Trump.

Doamna Caterham, care a împlinit 116 ani în aprilie, i-a spus monarhului: „Îmi amintesc când mama dumneavoastră v-a încoronat la Castelul Caernarfon. Și toate fetele erau îndrăgostite și voiau să se mărite cu dumneavoastră.”

Regele a ridicat din sprâncene și a răspuns glumind: „Da, ei bine, tot ce a mai rămas din el, în orice caz.”

17 felicitări de la Rege și de la Regina Elisabeta

Ethel Caterham a devenit cea mai vârstnică persoană din lume după moartea călugăriței braziliene sora Inah Canabarro Lucas, în aprilie 2025. De la împlinirea a 100 de ani, a primit 17 felicitări de ziua de naștere din partea Regelui Charles și a regretatei sale mame, Regina Elisabeta a II-a. În 2023, ea a apărut pe pagina oficială de Instagram a Familiei Regale, unde a fost filmată primind a 114-a felicitare de la monarh.

Atunci când a devenit oficial cea mai vârstnică persoană din lume, Caterham a primit și o scrisoare de felicitare semnată de Rege. Ea și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 116 ani în august, într-un cadru restrâns, alături de familie, dar a declarat că ar marca ocazia cu adevărat doar dacă Regele ar veni să o viziteze.

Ultimul supus în viață al regelui Edward al VII-lea

Ethel Caterham s-a născut pe 21 august 1909, în Shipton Bellinger, Hampshire, fiind a șaptea dintre cei opt frați. Este ultimul supus în viață al regelui Edward al VII-lea, care a murit în mai 1910.

La 18 ani, ea a plecat în India pentru a lucra ca bonă într-o familie militară, revenind în Marea Britanie după trei ani. În 1931, l-a cunoscut pe soțul ei, Norman, locotenent-colonel în armata britanică, la o cină.

Cei doi s-au mutat ulterior în Gibraltar și Hong Kong, unde Norman a fost detașat, iar Ethel a deschis o grădiniță. Împreună au avut două fiice, ambele decedate înaintea ei. Norman a murit în 1976. Una dintre surorile sale, Gladys, a trăit până la 104 ani.

Ethel Caterham a condus mașina până la vârsta de 97 de ani, a jucat bridge mult după ce a trecut de suta de ani și a supraviețuit coronavirusului în 2020, la 110 ani.

Editor : M.I.